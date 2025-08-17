You are Here
আইপিওবি অভিযোগ করেছে কানাডিয়ান আদালতের রায়কে এপিসি, পিডিপিকে সন্ত্রাসবাদী দল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে
আইপিওবি অভিযোগ করেছে কানাডিয়ান আদালতের রায়কে এপিসি, পিডিপিকে সন্ত্রাসবাদী দল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে

বিয়াফ্রা (আইপিওবি) এর আদিবাসীরা কানাডার একটি আদালত কর্তৃক একটি যুগান্তকারী রায় হিসাবে বর্ণনা করা যা স্বাগত জানিয়েছে, যা দাবি করেছে যে নাইজেরিয়ার দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল, অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি) এবং পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি), সন্ত্রাসী সংস্থা হিসাবে মনোনীত করেছে।

২০২৫ সালের ১ August ই আগস্ট জারি করা একটি প্রেস বিবৃতিতে এবং এর মুখপাত্র এমা শক্তিশালী স্বাক্ষরিত, আইপিওবি বলেছে যে রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তটি নাইজেরিয়ার রাজনৈতিক ও সুরক্ষা চ্যালেঞ্জগুলির বিষয়ে তার দীর্ঘস্থায়ী অবস্থানকে বৈধ করেছে।

“এটি একটি সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত। বিশ্ব সম্প্রদায় আমাদের রাজনৈতিক কাঠামোগুলির সত্যতা দেখতে শুরু করেছে যা আমাদের জনগণকে কয়েক দশক ধরে দমন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার করেছে,” বিবৃতিটি পড়েছে।

আইপিওবি 1967–1970 এর নাইজেরিয়ান গৃহযুদ্ধের কথাও স্মরণ করে জোর দিয়ে বলেছিল যে সেই সময়ের historical তিহাসিক অবিচারগুলি স্ব-সংকল্পের জন্য তার আহ্বানকে আরও বাড়িয়ে তোলে। গোষ্ঠীটি বজায় রেখেছে যে এর মিশনটি “অহিংস” রয়ে গেছে এবং আইনী উপায়ে শান্তিপূর্ণ বিচ্ছেদের সন্ধানে জড়িত।

এই গোষ্ঠীটি নাইজেরিয়ান সরকার কর্তৃক এটির প্রস্তাব দেওয়ার আগের প্রচেষ্টাকে আরও দোষ দিয়েছে, দাবি করে যে এই জাতীয় ব্যবস্থাগুলি রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে স্ব-শাসনের জন্য আন্দোলনকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকারের প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

প্রেসের সময় হিসাবে, কানাডার বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগযুক্ত রায়টির কোনও নিশ্চয়তা জারি করেনি। নাইজেরিয়ান সরকার বা এপিসি এবং পিডিপি কেউই আইপিওবির দাবি সম্পর্কিত সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করেনি।

বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীটি 2017 সাল থেকে নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, একটি উপাধি আইপিওবি প্রত্যাখ্যান অব্যাহত রেখেছে। এটি জোর দিয়ে বলেছে যে এটি দক্ষিণ-পূর্বের মানুষের জন্য আত্ম-সংকল্পের জন্য শান্তিপূর্ণ উকিল সংস্থা হিসাবে খাঁটিভাবে কাজ করে।

