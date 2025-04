আইপিওবি নেতার কাছ থেকে উদ্ধার করা আইটেমগুলি প্রকাশের সাথে সাথে নামদী কানুর বিচার স্থগিত হয়েছে [Full List]

বিয়াফ্রা (আইপিওবি) এর আদিবাসীদের নেতার বিচারের বিচার মাজী নমনদী কানুর ২ শে মে ২০২৫ এ স্থগিত করা হয়েছে

নাইজা নিউজ আদালত প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছে যে প্রতিবেদনে, ২০১৫ সালে ননামদী কানু একটি অতিরিক্ত বিচারিক বিবৃতি, রাজ্য পরিষেবা বিভাগের বিভাগের (ডিএসএস) কর্মীরা তাকে গ্রেপ্তার করার পরপরই।

এই বিবৃতিটি ডিএসএস অপারেটিভ আদালতে আদালতে দরপত্র দেওয়া হয়েছিল যা সাত-গণনা বিশ্বাসঘাতক অপরাধে প্রথম প্রসিকিউশন সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল, ফেডারেল সরকার কানুর বিরুদ্ধে পছন্দ করেছিল।

The witness, whose identity was shielded, was simply identified as PWAAA. তিনি একটি পর্দার পিছনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

সাক্ষী আদালতকে বলেছিল যে তিনি সুরক্ষা কর্মীদের দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন যা 14 ই অক্টোবর, 2015 -এ আসামীকে গ্রেপ্তার করেছিল, লেগোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের গোল্ডেন টিউলিপ হোটেলের একটি কক্ষে যুক্তরাজ্য (যুক্তরাজ্য) থেকে দেশে ফিরে আসার পরে।

সাক্ষী কানুর গ্রেপ্তারের পরে যে জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছিল তার ভিডিও রেকর্ডিংয়েরও দরপত্র দিয়েছে।

কানুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এমন হোটেল কক্ষে উদ্ধার করা বিভিন্ন আইটেম রয়েছে এমন চারটি স্যুটকেস আদালতের সামনে সমানভাবে উত্পাদিত হয়েছিল।

স্যুটকেসগুলিতে বিবাদীর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ছিল, তিনি তার রেডিও বিয়াফ্রা সম্প্রচারের জন্য যে সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করেছিলেন সেগুলি সহ।

ট্রায়াল বিচারপতি জেমস ওমোটোশো আইটেমগুলি প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন এবং তাদের মামলার প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

নীচে আদালতে উপস্থাপিত এফজি প্রদর্শনী রয়েছে।

স্যুটকেস 1

1 কালো ল্যাপটপ

2 মাল্টি মিক্স ট্রান্সমিটার

থলি সহ 3 মিনি সাদা নোট অ্যাপল আইপ্যাড

4 1 ধূসর অ্যাপল আইপ্যাড থলি

থলি সহ 5 1 ধূসর ম্যাকবুক

6 1 গ্রে ম্যাকবুক কেস সহ

7 1 মিনি ড্রোন সাউন্ড ওয়েভ স্পিকার

8 2 মিনি সাদা স্পিকার

9 1 বড় কম্পিউটার মাউস

10 1 সাদা অ্যাডাপ্টার

11 1 ল্যাপটপ অ্যাডাপ্টার

12 1 ল্যাপটপ সহ কার্টন ব্যাগ

স্যুটকেস 2

2 3 জি মডেম

2 গ্লো মডেম

গ্লো হাওয়াই মডেম

এমটিএন মডেম

ইটিসালাত

ফ্ল্যাশ ড্রাইভ

ক্যামকর্ডার

একটি কালো থলি হাতের রেকর্ডার

ম্যাকবুক প্রো অ্যাডাপ্টার

মাইক স্ট্যান্ড

ফিলিপ হেডফোন

কর্ড সহ রেডিও শার্প মাইক

কর্ড সহ প্রো সাউন্ড মাইক

4 জি লিট মডেম

একগুচ্ছ কার্ড (কেবল একটি কার্ড পাওয়া গেছে

মিক্সারের জন্য পাওয়ার অ্যাডাপ্টার

সহজ ব্লেজ হোয়াইট মডেম

স্যামসাং ফোন

কালো মোটরোলা ফোন

একটি নোকিয়া ফোন

কালো স্যামসাং

কালো ফোন

ডিলিংক ব্ল্যাক মডেম

8 জি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ

এক্সটেনশন তারের অ্যাডাপ্টার

জুতা একটি ওয়ার

ভিতরে

সিডারউড স্নিকার্স

পাদুকা

স্যুটকেস 3

কালো সফটেক কব্জি ঘড়ি

2 সিঙ্গলেট

সিলড হার্মিস পারফিউম

ট্রিনকেট

পোখাম পারফিউম

ফ্রেড্রিক পেচাম কব্জি ঘড়ি

ডিজেল কব্জি ঘড়ি

আলেকজান্ডার ক্রিস্টি সংগ্রহ কব্জি ঘড়ি

ক্লাব কব্জি ঘড়ি

10 টি আইটেম পুরোপুরি

স্যুটকেস 4

3 ব্যাংক মাস্টারকার্ড

নথির অনুলিপি

আইপিওবি পরিপূরক কার্ডের অনুলিপি

ডকুমেন্টস ট্যাগ আইপিওবি

একটি সাদা ক্লিপার

এক বোতল মেডিসিন

ওমান পারফিউমস

2 মিনি সুগন্ধযুক্ত তেল

একটি খালি কালো পার্স

নাইজেরিয়ান পাসপোর্টের নাম শব্দটি কান বোন ব্রাদার্স এবং সিস্টার বহন করে

ব্রিটিশ পাসপোর্ট নাম কেনারের চিঠি বহন করে

কালো পার্স

পাসপোর্ট ধারক

কার্ড ধারক

রোকার্ডেন কব্জি ঘড়ির বাক্স

কর্ডের 4 টি বান্ডিল