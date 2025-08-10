আইপিপিআর ইউকে সরকারকে শিশু দারিদ্র্যের সমাধানের জন্য জুয়ার ট্যাক্স বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে

ইনস্টিটিউট ফর পাবলিক পলিসি রিসার্চ (আইপিপিআর) শিশুদের দারিদ্র্য হ্রাস করার উপায় হিসাবে যুক্তরাজ্য সরকারকে জুয়ার করকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে।
থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক প্রতি বছর প্রায় 3 বিলিয়ন (4 বিলিয়ন ডলার) বাড়ানোর নীতি পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে তার অবস্থান নির্ধারণ করেছে, যখন এটি জোর দিয়ে বলেছে যে অবৈধ জুয়ার বাজারে কোনও সত্যিকারের উত্সাহ হবে না।
আইপিপিআর প্রস্তাবগুলির সমর্থিত একটি উচ্চ-প্রোফাইল ব্যক্তিত্ব হলেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং দীর্ঘকালীন চ্যান্সেলর গর্ডন ব্রাউন। তিনি আগত, রাহেল রিভসকে জুয়ার ট্যাক্স বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন যাতে আসন্ন শরতের বাজেটে পরিবর্তন করা যায়।
দ্য রিপোর্ট আইপিপিআর দ্বারা প্রকাশিত জানিয়েছে যে দ্বি-শিশু সীমা অপসারণ এবং পরিবারের সুবিধার ক্যাপগুলি স্ক্র্যাপ করার জন্য সরকারের টেবিলে বিকল্প রয়েছে।
এই দুটি স্বতন্ত্র কল্যাণ নীতি সুবিধাগুলির মাধ্যমে পরিবারগুলিকে সরবরাহিত আর্থিক সহায়তা সীমাবদ্ধ করে। এগুলি এমন বিষয় যা বিতর্কিত এবং অনেকগুলি অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তবে বর্তমানে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি থেকে পরিবর্তনের কোনও চিহ্ন নেই।
এটি বিশ্বাস করা হয় যে ৫০০,০০০ লোকের জন্য শিশু দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যবস্থাগুলি ৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য আইন প্রণেতাদের বিবেচনা করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে “জুয়ার ট্যাক্সেশন সংস্কারের জন্য একটি ক্ষেত্র,” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
“এটি অনিবার্য যে জুয়ার ফলে মারাত্মক ক্ষতি হয় এবং সর্বাধিক ঘন ঘন ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত লাভের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, যারা খেলার ক্ষতিকারক নিদর্শনগুলির সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকে, প্রায়শই আসক্তি বা আর্থিক সঙ্কটের সাথে যুক্ত।”
শিশু দারিদ্র্যের উপর পদক্ষেপের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য অত্যন্ত লাভজনক জুয়ার শিল্পকে ট্যাক্স করার সময়।
জুয়া ভবিষ্যতের জন্য কোনও ব্রিটেন তৈরি করবে না তবে দারিদ্র্যমুক্ত শিশুরা ইচ্ছা করবে।
– গর্ডন ব্রাউন (@গর্ডনব্রাউন) আগস্ট 6, 2025
জুয়া শিল্প সংস্থা বলছে কর পরিকল্পনা ‘অর্থনৈতিকভাবে বেপরোয়া’
থিঙ্ক-ট্যাঙ্কটি জানিয়েছে যে জুয়া অপারেটররা, যা মূলত ভ্যাট থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং প্রায়শই বিদেশে ভিত্তিক, সামাজিক ক্ষতি মোকাবেলায় আরও বেশি অবদান রাখার আশা করা উচিত, বিশেষত শিল্পটি এতটাই লাভজনক কারণ।
অপারেটরের লাভের ক্ষেত্রে মেশিন গেমস শুল্ক 20% থেকে 50% এ বৃদ্ধি পেয়ে রিমোট গেমিং শুল্ক 21% থেকে 50% এ বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
এই ভাড়াটি সামগ্রিক বাজি শুল্কের বৃদ্ধি 15% থেকে 25% এ অনুসরণ করবে, আইপিপিআর অনুমান করে যে ২০২26-২7 অর্থবছরে সরকার অতিরিক্ত ১.৮ বিলিয়ন (২.৪ বিলিয়ন ডলার) উত্পাদন করতে পারে।
ব্রাউন প্রস্তাবগুলির সমর্থনে কথা বলেছেন, দাবি করেছেন যে চ্যান্সেলর রিভসের জন্য শিশুদের দারিদ্র্য থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য “আন্ডারেক্সড” জুয়ার খাতটি “এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যয়বহুল উপায়”।
যেমনটি প্রত্যাশা করা হয়েছিল, শিল্পের সংবর্ধনাটি তেমন স্বাগত জানায়নি, বাজি এবং গেমিং কাউন্সিলকে সতর্ক করে যে “অর্থনৈতিকভাবে বেপরোয়া” পরিকল্পনাটি জুয়াড়িদের ভূগর্ভস্থ বাজারের দিকে ঠেলে দেবে।
যুক্তরাজ্যের জুয়া শিল্পের লবিস্টরা ভয়ঙ্কর ট্যাক্স বৃদ্ধির আগে মন্ত্রীদের স্কমুজে সভা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন বলে জানা গেছে।
চিত্র ক্রেডিট: গ্রোক/এক্স