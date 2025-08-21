আইপিভিএ সহ 50% সস্তা প্যারানায়, টি-ক্রস এসপির অর্ধেকেরও কম মূল্য দেয়

ভেনাল ভ্যালুতে 1.9% এর নতুন হারটি দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন, এবং রাজ্যে প্ল্যাকিংস ফিরিয়ে আনতে চায়
2026 থেকে, যানবাহনের মালিকরা পরান তারা যায় পে কম আইপিভিএ। গভর্নর রতিনহো জুনিয়র (পিএসডি) গত বুধবার (২০) ঘোষণা করেছিলেন যে দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য করের হার হ্রাস করা হবে জন্য 3.5% ভেনাল মানের চেয়ে 1.9%একটি 45%ড্রপ প্রতিনিধিত্ব করে। পরিবর্তন, যা কনফিগার করে দেশের সবচেয়ে ছোট শতাংশএটি রাজ্য জুড়ে প্রায় 3.4 মিলিয়ন ড্রাইভারকে উপকৃত করা উচিত।
যাত্রী গাড়িগুলি প্রধান চিন্তিত: 2.5 মিলিয়নেরও বেশি হার হ্রাস পাবে। এছাড়াও তালিকা মোটরসাইকেল (268,700), পিকআপ ট্রাক (244,700) এবং ভ্যান (225.1 হাজার) লিখুন।
পরিমাপটি অবশ্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন শতাংশের সাথে ট্যাক্সযুক্ত যানবাহনের নিয়মগুলি পরিবর্তন করে না। সুতরাং, বাস, ট্রাক, কার্গো ইউটিলিটিস, ভাড়া যানবাহন বা সিএনজি -শক্তিযুক্ত 1%প্রদান করা অবিরত।
তবে, আইপিভিএর গণনাটি দ্বারা নির্ধারিত ভেনাল মানটিতে করা অব্যাহত রয়েছে অর্থনৈতিক গবেষণা ফাউন্ডেশন ইনস্টিটিউট (এফআইপি)যা বার্ষিক রাজ্যে অনুশীলন করা দামের উপর ভিত্তি করে সারণীটি প্রকাশ করে।
পরিমাপকে সমর্থন করার জন্য ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে
পাবলিক অ্যাকাউন্টে ভারসাম্য বজায় রাখতে, সরকার ২০২26 সালের প্রথম দিকে সমকক্ষদের গ্রহণ করবে। কর প্রদানের বিলম্বের জন্য জরিমানাউদাহরণস্বরূপ, 10% থেকে দ্বিগুণ হবে 20%। তদুপরি, রাজ্যটি এখন অন্যান্য রাজ্যে যেমন সান্তা ক্যাটারিনা লাইসেন্সপ্রাপ্ত যানবাহন স্থানান্তরিত করে সংগ্রহের কিছু অংশ পুনরুদ্ধার করবে বলে প্রত্যাশা করে, যেখানে হারটি 2%।
