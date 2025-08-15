আইপিম্যান দেশব্যাপী ডাঙ্গোট রিফাইনারির পেট্রোল বিতরণে বিলম্বের কারণ প্রকাশ করে

নাইজেরিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট পেট্রোলিয়াম বিপণনকারী সমিতি, ইপম্যান, বলেছেন যে ট্রাক নম্বরটি হ’ল ডাঙ্গোট রিফাইনারি এখনও শুক্রবার, 15 আগস্ট, 2025 এ তার জ্বালানী এবং ডিজেল বিতরণ প্রকল্প শুরু করতে পারেনি।
শুক্রবার একটি সাক্ষাত্কারে আইপিএমএর জাতীয় রাষ্ট্রপতি আবুবাকর মাইগান্দি এটি ডেইলি পোস্টে প্রকাশ করেছেন।
স্মরণ করুন যে ডাঙ্গোট রিফাইনারি ঘোষণা করেছিল যে এটি 15 আগস্ট, 2025-এ দেশব্যাপী পেট্রোলিয়াম পণ্য বিতরণ শুরু করবে। তবে, 650,000-ব্যারেল-প্রতি দিনের শোধনাগার এখনও এই প্রকল্পটি চালু করতে পারেনি, যা তেল সংস্থাটি বলেছিল যে বার্ষিক N1.07 ট্রিলিয়ন ব্যয় করবে।
এদিকে, ডাঙ্গোট রিফাইনারি জানিয়েছে যে এটি তার N720 বিলিয়ন ডলারের সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস ট্রাক সরবরাহ করেছে।
উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মাইগান্দি জোর দিয়েছিলেন যে ডাঙ্গোট রিফাইনারি বর্তমানে তার ট্রাকগুলি সংখ্যাযুক্ত করছে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রকল্পটি শুরু করবে।
তিনি পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে এই প্রকল্পটি শুরু হওয়ার পরে, জ্বালানির দাম হ্রাসের দিকে নিয়ে যাবে।
“আমি পরিচালনার সাথে কথা বলেছি; এই মুহুর্তে তারা ট্রাকগুলির সংখ্যা করছেন। তাত্ক্ষণিকভাবে তারা সম্পন্ন হয়; এক সপ্তাহের মধ্যে তারা সরাসরি থেকে গ্রাহকদের জ্বালানী বিতরণ প্রকল্প শুরু করবে।
“এই প্রকল্পটি পেট্রোলের দাম হ্রাস করবে কারণ পেট্রোলিয়াম বিপণনকারীরা আর লজিস্টিক ব্যয় বহন করবে না,” তিনি ডেইলি পোস্টকে বলেছেন।
তবে নাইজেরিয়ার প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাস সরবরাহকারী অ্যাসোসিয়েশন, নোগাসা এবং নাইজেরিয়ার পেট্রোলিয়াম পণ্য খুচরা আউটলেট মালিকদের অ্যাসোসিয়েশন প্রচুর কাজের ক্ষতির কথা উল্লেখ করে ডাঙ্গোট রিফাইনারি উদ্যোগের বিরোধিতা করেছে।