আইপ্যাডে ব্লেন্ডার অবশেষে ঘটছে, এবং এটি প্রতিটি শিল্পীর প্রয়োজন অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে

কয়েক বছর প্রত্যাশার পরে, ব্লেন্ডার, সেরা ফ্রি 3 ডি সফ্টওয়্যার, অবশেষে আইপ্যাডে আসছে। শিল্পীরা কীভাবে এবং কোথায় তৈরি করতে পারে তার একটি উল্লেখযোগ্য বিবর্তন চিহ্নিত করে অ্যাপলের আইপ্যাড প্রো এবং অ্যাপল পেন্সিলের জন্য পূর্ণ চর্বিযুক্ত, পেশাদার-গ্রেডের ব্লেন্ডার অভিজ্ঞতাটি রূপান্তরিত হচ্ছে।
ব্লেন্ডারের উন্নয়ন দলটি একটি নতুন ডিজাইনের ওভারভিউতে তার উচ্চাভিলাষী ট্যাবলেট-প্রথম প্রকল্পটি প্রকাশ করেছে, এটি নিশ্চিত করে যে ব্লেন্ডারের একটি স্থানীয় সংস্করণ আইপ্যাডে প্রকাশের জন্য সেট করা হয়েছে, পরে অ্যান্ড্রয়েড অনুসরণ করে, যার অর্থ আপনি নতুন ওয়াকম মুভিনকপ্যাড 11 বা স্যামসুং গ্যালাক্সি আল্ট্রা 3 ডি তে মডেলিং এবং অ্যানিমেট করতে পারেন। এটি কোনও পাইপ স্বপ্ন নয় তা প্রমাণ করে, হ্যান্ডস অন টেক ডেমো ভ্যানকুভারের সিগগ্রাফ 2025-এ আত্মপ্রকাশ করবে, ব্লেন্ডার কীভাবে স্ট্যান্ডেলোন ট্যাবলেটে চালায় তার প্রথম ঝলক দেয়।
3 ডি মোবাইল তৈরি করা
বছরের পর বছর ধরে, ট্যাবলেটগুলি আপস ছাড়াই গতিশীলতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে কেবল এখন, আইপ্যাড প্রো ম্যাচিং ডেস্কটপ-শ্রেণীর পারফরম্যান্সের মতো ডিভাইসগুলির সাথে, জিওতে পেশাদার 3 ডি আর্ট এবং সম্পদ তৈরি করার ধারণা রয়েছে যা পৌঁছানোর মধ্যেই অনুভূত হয়েছে। আপনি যদি এই স্থানটি শুরু করতে চান তবে আমাদের গাইডটি দেখুন অঙ্কন করার জন্য সেরা আইপ্যাড এবং বর্তমানে লাইনের শীর্ষটি কী তা অন্বেষণ করুন।
ব্লেন্ডারের বিকাশকারীরা সম্মত হন। “3 ডি প্রযুক্তি প্রত্যেকের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করার ব্লেন্ডারের মিশনকে সমর্থন করার জন্য, এই প্ল্যাটফর্মগুলি পুরোপুরি আলিঙ্গন করা গুরুত্বপূর্ণ,” ব্লেন্ডার ব্লগ পোস্ট। এবং গুরুতরভাবে, এটি ডাম্বিং জিনিসগুলি নিচে নিয়ে নয়। নতুন ইন্টারফেসটি কোনও জলযুক্ত-ডাউন সহচর নয়; এটি একটি মাল্টি-টাচ বিশ্বে বসবাসকারী শিল্পীদের প্রয়োজনের সাথে মেলে ব্লেন্ডার পুনর্বিবেচনা।
এর অর্থ এমন নির্মাতারা যারা তাদের প্রধান ডিভাইস হিসাবে একটি ট্যাবলেট পছন্দ করেন এবং ডেস্কটপ থেকে আনলক করতে চান এখন আরও গভীর উপায়ে এটি করতে পারেন। এবং এর অর্থ এমন শিল্পীদের অর্থ যাদের ট্রেনে একটি মডেল টুইট করা বা একটি ক্যাফে থেকে টেক্সচার পেইন্ট করা দরকার é আইপ্যাডের জন্য জেডব্রাশ যেমন প্রকাশ করেছে, এটি করা যেতে পারে, তবে যখন স্পর্শ, অঙ্গভঙ্গি এবং স্টাইলাস একসাথে কাজ করে, তখন এটি একটি নতুন ধরণের ওয়ার্কফ্লোও খুলতে পারে, এটি আরও স্বজ্ঞাত। আশেপাশে যারা কেনাকাটা করছেন তাদের জন্য, আপনি স্টাইলাস সহ সেরা ট্যাবলেটগুলিতে আমাদের গাইডে প্রচুর সক্ষম অ্যান্ড্রয়েড বিকল্পগুলি পাবেন।
একটি নতুন ইউএক্স, নতুন ব্লেন্ডার নয়
মূল দর্শনটি সতেজভাবে পরিষ্কার: ব্লেন্ডার ব্যবহারকারীরা ব্লেন্ডার ব্যবহারকারী, তারা যে ডিভাইসটি ব্যবহার করছেন না কেন। কোনও বিভাজন নেই, সরলীকৃত ‘ট্যাবলেট মোড’ নেই। পরিবর্তে, ব্লেন্ডার টিম নিয়মিত ব্লেন্ডারের শীর্ষে প্ল্যাটফর্ম-নির্দিষ্ট টেম্পলেট এবং ইনপুট বিকল্পগুলি তৈরি করছে।
এর অর্থ যদি আপনি কোনও আইপ্যাডে ভাস্কর্য রাখেন তবে একটি দিয়ে ডেস্কটপে স্যুইচ করুন ওয়াকম সিনটিক, আপনার অভিজ্ঞতা ধারাবাহিকভাবে থাকবে। লক্ষ্যটি হ’ল ব্লেন্ডারকে যেমনটি আপনি জানেন, তত বেশি জায়গায় আরও অ্যাক্সেসযোগ্য।
ট্যাবলেট ইন্টারফেসটি প্রসঙ্গ-নির্দিষ্ট সরঞ্জামগুলির জন্য ভাসমান অঞ্চলগুলির সাথে একটি একক পূর্ণ-স্ক্রিন উইন্ডোর চারপাশে ডিজাইন করা হচ্ছে। এটি ট্যাবলেটগুলির সীমিত পর্দার আকারের একটি সম্মতি, তবে একটি যা ওভারল্যাপিং উইন্ডোগুলির বিশৃঙ্খলা অনুভূতি এড়িয়ে চলে। সাইডবার ট্যাবগুলি পাঠ্যের পরিবর্তে আইকন ব্যবহার করে এবং মেনুগুলি ডিফল্টরূপে ধসে পড়ে। এমনকি প্রয়োজনীয় শর্টকাটগুলি সহজে পৌঁছানোর জন্য রাখার জন্য এমনকি একটি কিউরেটেড হেল্পার ওভারলে রয়েছে।
এখনও অবধি প্রকাশিত মকআপগুলি একটি আশ্চর্যজনকভাবে মার্জিত ভাস্কর্যের কর্মক্ষেত্র দেখায়, একটি পুনর্বিবেচনা সরঞ্জাম প্যানেল যা ভিউতে ভাসমান এবং প্রসঙ্গে সংবেদনশীল হুইল মেনুগুলি দেখে মনে হয় যে তারা ব্লেন্ডারের বিখ্যাত গভীর টুলসেটটি আরও অনেক বেশি স্পর্শ-বান্ধব করে তুলবে।
ব্লেন্ডিংকে অন-দ্য-দ্য দ্য রিয়েলিটি করতে সহায়তা করুন। ?জুলাই 24, 2025
ভবিষ্যতের প্ল্যাটফর্মগুলিতে আসছে বৈশিষ্ট্যগুলি
আইপ্যাডে ব্লেন্ডারের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ দিকগুলির মধ্যে একটি হ’ল ট্যাবলেট ইউআই/ইউএক্সের কাজটি কতটা ব্লেন্ডারের ডেস্কটপ সংস্করণে ফিরে আসবে। কুইক ফেভারিট এডিটর, আইকনাইজড সাইডবার ট্যাব এবং টগলেবল ইউআই উপাদানগুলির মতো বৈশিষ্ট্যগুলি ইতিমধ্যে ব্লেন্ডার 5.0 আলফায় প্রদর্শিত হচ্ছে।
এটি ব্লেন্ডারের অন্তর্ভুক্ত ডিজাইনের নীতিগুলির একটি অংশ। টাচের জন্য ডিজাইন করা উন্নতিগুলি, যেমন হুইল মেনু, ইন্টারেক্টিভ স্ট্যাটাস বারগুলি এবং মাল্টি-টাচ অঙ্গভঙ্গিগুলি এমনভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে যা ট্যাবলেট এবং ডেস্কটপ ব্যবহারকারীদের উভয়কেই উপকৃত করে। এটি সত্যই একটি ডিভাইস-অ্যাগনস্টিক মানসিকতা যা শিল্পীকে প্রথমে রাখে।
আপনি কোনও নতুন ব্যবহারকারী বা পাকা প্রো, আইপ্যাডে ব্লেন্ডারের সম্ভাবনা আমাদের তালিকাটি অন্বেষণ করার জন্য দুর্দান্ত সময় আপনার দক্ষতাগুলি ব্রাশ করতে বা প্রথমবারের জন্য ডুব দেওয়ার জন্য ব্লেন্ডার টিউটোরিয়ালগুলি।
আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড এবং তার বাইরেও
প্রাথমিক ফোকাসটি অ্যাপল পেন্সিল, অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট এবং অন্যান্য পেন-সক্ষম ডিভাইস যেমন আইপ্যাড প্রো-তে রয়েছে মাইক্রোসফ্ট সারফেস প্রো এবং ওয়াকম মুভিনকপ্যাড 11 রোডম্যাপে রয়েছে। এই উন্নয়নটি একটি পৃথক শাখায় পরিচালিত হচ্ছে, এবং ব্লেন্ডার সক্রিয়ভাবে স্পর্শ অঙ্গভঙ্গি সমর্থন, আইওএস ফাইল সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন (আইক্লাউড এবং এয়ারড্রপ সহ) এবং এমনকি মোবাইল প্ল্যাটফর্মগুলিতে ওপেনসুবডিভ সহ ক্ষেত্রগুলিতে সহায়তা করার জন্য অবদানকারীদের জন্য সক্রিয়ভাবে আহ্বান জানিয়েছে।
আপনি যদি এখনও 3 ডি আর্টের জন্য সঠিক গিয়ারের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তবে সেরা অঙ্কন ট্যাবলেটগুলির জন্য আমাদের বাছাইগুলি পরীক্ষা করা মূল্যবান, যার মধ্যে অনেকগুলি শীঘ্রই ব্লেন্ডারের টাচ-ফার্স্ট ইন্টারফেসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, মোবাইল ট্যাবলেট হিসাবে বা ডেস্কটপ ব্লেন্ডারে নতুন অঙ্গভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ ফিল্টারিং ব্যবহার করে।
অবশ্যই, ব্লেন্ডার একমাত্র 3 ডি সরঞ্জাম নয় যা নতুন হার্ডওয়্যার দিয়ে বিকশিত হচ্ছে। আপনি যদি সফ্টওয়্যার বিকল্পগুলির সাথে তুলনা করছেন তবে আজ উপলব্ধ আইপ্যাডগুলির জন্য সেরা 3 ডি মডেলিং সফ্টওয়্যার এবং সেরা 3 ডি মডেলিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির আমাদের রাউন্ড-আপটি মিস করবেন না।
এরপরে কী?
আইপ্যাড টেক ডেমোতে ব্লেন্ডারটি আত্মপ্রকাশ করবে সিগগ্রাফ 2025শিল্পীদের দেখার সুযোগ দেওয়া এবং সম্ভবত চেষ্টা করার সুযোগ দেওয়া, এই প্রথমবারের মতো এই পুনরায় কল্পনা করা কর্মপ্রবাহ। এর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, আমস্টারডামের ব্লেন্ডার এইচকিউতে একটি উত্সর্গীকৃত কর্মশালা বর্তমান নকশা এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাটি পুনর্বিবেচনা করবে, উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায়ে রূপ দেবে।
একটি বৃহত্তর সম্প্রদায় আপডেট অনুসরণ করা আশা করা হচ্ছে ব্লেন্ডার সম্মেলন 2025যেখানে আরও লাইভ ডেমো দেখানো যেতে পারে।