You are Here
আইপ্যাডে ব্লেন্ডার অবশেষে ঘটছে, এবং এটি প্রতিটি শিল্পীর প্রয়োজন অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে
News

আইপ্যাডে ব্লেন্ডার অবশেষে ঘটছে, এবং এটি প্রতিটি শিল্পীর প্রয়োজন অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে

কয়েক বছর প্রত্যাশার পরে, ব্লেন্ডার, সেরা ফ্রি 3 ডি সফ্টওয়্যার, অবশেষে আইপ্যাডে আসছে। শিল্পীরা কীভাবে এবং কোথায় তৈরি করতে পারে তার একটি উল্লেখযোগ্য বিবর্তন চিহ্নিত করে অ্যাপলের আইপ্যাড প্রো এবং অ্যাপল পেন্সিলের জন্য পূর্ণ চর্বিযুক্ত, পেশাদার-গ্রেডের ব্লেন্ডার অভিজ্ঞতাটি রূপান্তরিত হচ্ছে।

ব্লেন্ডারের উন্নয়ন দলটি একটি নতুন ডিজাইনের ওভারভিউতে তার উচ্চাভিলাষী ট্যাবলেট-প্রথম প্রকল্পটি প্রকাশ করেছে, এটি নিশ্চিত করে যে ব্লেন্ডারের একটি স্থানীয় সংস্করণ আইপ্যাডে প্রকাশের জন্য সেট করা হয়েছে, পরে অ্যান্ড্রয়েড অনুসরণ করে, যার অর্থ আপনি নতুন ওয়াকম মুভিনকপ্যাড 11 বা স্যামসুং গ্যালাক্সি আল্ট্রা 3 ডি তে মডেলিং এবং অ্যানিমেট করতে পারেন। এটি কোনও পাইপ স্বপ্ন নয় তা প্রমাণ করে, হ্যান্ডস অন টেক ডেমো ভ্যানকুভারের সিগগ্রাফ 2025-এ আত্মপ্রকাশ করবে, ব্লেন্ডার কীভাবে স্ট্যান্ডেলোন ট্যাবলেটে চালায় তার প্রথম ঝলক দেয়।

(চিত্র ক্রেডিট: ব্লেন্ডার)

3 ডি মোবাইল তৈরি করা



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts