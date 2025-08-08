আইফোন 17 প্রকাশের তারিখ, গুজব এবং সেপ্টেম্বরে প্রত্যাশিত অ্যাপল ইভেন্টের আগে আপনাকে জানতে হবে এমন সমস্ত কিছু

আইওএস 26 এর সাথে আমাদের ফোনে বড় অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলি জেনে আমরা অ্যাপল কীভাবে তার নতুন স্মার্টফোনগুলি পুনর্নির্মাণ করেছে তা দেখে আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠছি: আইফোন 17 লাইনআপ। আমাদের এখনও এটি খুঁজে পেতে এক মাস অপেক্ষা করতে হবে – অ্যাপল এর স্বাভাবিক প্রকাশের সময়সূচীতে লাঠি ধরে ধরে – তবে আপাতত, আমরা নতুন ফোনগুলি দেখতে কেমন তা অনুমান করতে পারি। বেশিরভাগ অপ্রকাশিত আইফোন মডেলগুলির মতো, গুজব এবং ফাঁসগুলি সরকারী পরিচিতির আগে হার্ডওয়্যার দিকটি সম্পর্কে কৌতুক করেছে। আমরা কী প্রত্যাশা করছি এবং আমরা কী যুক্তিসঙ্গতভাবে ধরে নিতে পারি যে আমরা সেপ্টেম্বরে কাপার্টিনো থেকে পেয়ে যাব।
সর্বশেষ আইফোন 17 গুজব এবং প্রতিবেদনগুলি কী কী?
আশ্চর্যের বিষয় হল, সর্বশেষ গুজবটি আসল আইফোন 17 তাদের নিজের সম্পর্কে নয়, বরং নয় কখন তারা অবশেষে প্রদর্শিত হবে। ম্যাক্রুমারস হাইলাইট মূলত একটি গল্প দ্বারা রিপোর্ট আইফোন-টিকার.ডি জার্মান মোবাইল ফোন সরবরাহকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, অ্যাপল আইফোন 17 ইভেন্টটি মঙ্গলবার, 9 সেপ্টেম্বর হতে পারে।
আইফোন ইভেন্টগুলি সাধারণত সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের আশেপাশে ঘটে থাকে, অ্যাপল সরকারী ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমরা আসল তারিখটি জানতে পারি না।
আইফোন 17 কত খরচ হবে?
অ্যাপলের মার্কিন-ভিত্তিক উত্পাদনকারী অংশীদারদের সম্প্রসারণের ঘোষিত পরিকল্পনাটি মনে হয় এটি কমপক্ষে খাড়া ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কগুলি থেকে কিছুটা ield াল দেয় যা ইতিমধ্যে স্যুইচ কনসোল থেকে সোনোস স্পিকারগুলিতে উচ্চ-শেষ ক্যামেরা পর্যন্ত সমস্ত কিছুর উপর দাম বৃদ্ধি করে। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতিগুলি সপ্তাহ থেকে সপ্তাহে পরিবর্তিত হতে পারে এবং অ্যাপলের এশিয়া ভিত্তিক সরবরাহ চেইনের উপর ক্রমাগত নির্ভরতা পরিবর্তিত হতে পারে, দামের ধাক্কা একটি চলমান সম্ভাবনা হিসাবে রয়ে গেছে। বড় প্রশ্নটি হ’ল: অ্যাপল কি কোনও উচ্চতর ব্যয় শোষণ করবে, বা সেগুলি গ্রাহকদের কাছে দেবে?
যদি দামগুলি ক্রাইপ হয়ে যায় তবে অ্যাপল এটি “আপগ্রেড” এর সাথে এটি যুক্ত করতে বেছে নিতে পারে। এই সাম্প্রতিক গুজব বিবেচনা করুন পোস্ট করেছেন ম্যাক্রুমারস “নামে পরিচিত একটি ফাঁস থেকে”তাত্ক্ষণিক ডিজিটাল“আইফোন 17 লাইনের ডিফল্ট স্টোরেজটি 256 জিবি থেকে শুরু হতে পারে, বর্তমান 128 জিবি বেসলাইন দ্বিগুণ করে। 50 ডলার মূল্য বৃদ্ধিঅ্যাপল কমপক্ষে এটি “আরও ভাল মান” হিসাবে পিচ করতে পারে। এতে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে কোনও অতিরিক্ত ব্যয় ছাড়াই সংস্থাটি তার ম্যাক কম্পিউটারের ডিফল্ট র্যামকে 8 জিবি থেকে 16 জিবিতে দ্বিগুণ করেছে – তবে এটি বর্তমান ট্রাম্পের শুল্ক চক্র শুরুর আগেই ছিল।
আইফোন 17 সিরিজ কখন ঘোষণা করা হবে?
বেশিরভাগ বছর, ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোনগুলি সেপ্টেম্বরে চালু করা হয়। নির্দিষ্ট তারিখগুলি পাওয়া একটু তাড়াতাড়ি; কয়েক বছর, অ্যাপল কেবল আমন্ত্রণগুলি প্রেরণ এবং ইভেন্টটি হোস্টিংয়ের মধ্যে এক সপ্তাহ বা দুটি নেতৃত্বের সময় দেয়। তবে অতীতের পূর্ববর্তী বছরগুলি দেখায় যে সেপ্টেম্বরে কিছু সময় হওয়া উচিত যখন 17 মডেলগুলি তাদের আত্মপ্রকাশ করে। স্মার্টফোনের এই পরিবারটি তবে সেই প্রবণতাটি অনুসরণ করতে পারে। ইঙ্গিত রয়েছে যে 2026 সালে আইফোন 18 সংগ্রহের প্রবর্তনটি শরত্কালে একটি স্তরের সমর্থক ঘোষণায় বিভক্ত হবে এবং নিম্নলিখিত বসন্তের একটি স্ট্যান্ডার্ড মডেল ঘোষণা করে।
নতুন আইফোন 17 লাইনআপ কী অন্তর্ভুক্ত করবে?
ডিজাইন ফাঁস পরামর্শ দেয় যে অ্যাপল একটি অতি-পাতলা স্মার্টফোন তৈরি করছে, সম্ভবত অ্যাপলের আল্ট্রালাইট ল্যাপটপের উপাধি মেলে আইফোন 17 এয়ার নামকরণ করা হবে। ব্লুমবার্গঅ্যাপল সম্পর্কে প্রায়শই অ্যাডভান্সড ইন্টেলের একটি শক্ত উত্স, জানুয়ারিতে জানিয়েছে যে আইফোন 17 এয়ারটি একটি বেসিক এ 19 চিপ দিয়ে সজ্জিত হবে এবং কেবল একটি একক ক্যামেরা লেন্স থাকবে। এটি অ্যাপলের নতুন ইন-হাউস মডেমও ব্যবহার করতে পারে, যা আইফোন 16E এ ফেব্রুয়ারিতে চালু হয়েছিল। এই উন্নয়ন সম্পর্কে আরও বিশদ সেপ্টেম্বরের আগে ফুটো হতে পারে, তবে আমরা আপাতত এটিই জানি।
অ্যাপল বিশ্লেষক জেফ পুয়ের একজন বিনিয়োগকারী নোট নির্দেশিত যে বাতাসে একটি টাইটানিয়াম ফ্রেম থাকবে। যদি তার প্রতিবেদনগুলি সঠিক হয় তবে লাইটওয়েট স্মার্টফোনটি সেই ধাতবটি ব্যবহার করার জন্য আইফোন 17 লাইনআপে একমাত্র এন্ট্রি হবে; আইফোন 17, আইফোন 17 প্রো, এবং আইফোন 17 প্রো ম্যাক্স অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা অদ্ভুতভাবে টাইটানিয়ামের চেয়ে হালকা উপাদান। অন্যান্য অনুমানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে বায়ু অ্যালুমিনিয়াম এবং টাইটানিয়ামের মিশ্রণ ব্যবহার করবে, তাই সরকারী ঘোষণার আগে পর্যন্ত সঠিক উপকরণগুলি জানা যাবে না।
অতিরিক্তভাবে, একটি আগস্ট 4 ম্যাক্রুমারস রিপোর্ট আইফোন এয়ারের অভ্যন্তরীণ ব্যাটারি প্যাকটি কেবল 2.49 মিমি পুরু – আইফোন 17 প্রো ব্যাটারির অর্ধেক বেধ। ফাঁস পোস্ট করা হয়েছিল কোরিয়ান-ল্যাঙ্গুজে নাভার ব্লগযেখানে তারা আইফোন 17 এয়ার এবং 17 টি প্রো পাশাপাশি অভিযুক্ত ব্যাটারিগুলি দেখায়। একই অ্যাকাউন্টে দাবি করা হয়েছে 17 এয়ারের ব্যাটারি ক্ষমতা ছিল মাত্র 2,800 এমএএইচ, ম্যাক্রুমারস নোট। (এটি বর্তমান আইফোন 16 মডেলের ব্যাটারি ক্ষমতার নীচে))
প্রতিটি নতুন রোস্টার একটি বেস মডেল অন্তর্ভুক্ত করে, তবে বছরের পর বছর ধরে অ্যাপল বিভিন্ন ধরণের ফোনকে কাঁপিয়ে তুলেছে। সম্ভবত একটি আইফোন 17 এবং একটি আইফোন 17 প্রো থাকবে। অ্যাপল আকারের বিষয়গুলির দর্শনের প্রতিও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, এবং আরও বড় পর্দা এবং আরও ভাল ব্যাটারির জীবন সহ একটি আইফোন প্রো ম্যাক্স বিকল্প তৈরি করছে; 17 রোস্টার প্রায় অবশ্যই একটি আছে।
নতুন প্রো আইফোনগুলির পিছনে একটি পূর্ণ-প্রস্থ “ক্যামেরা দ্বীপ” রয়েছে বলে জানা গেছে, যা প্রথমবারের মতো কোনও অ্যাপল মডেল সেই নকশার পক্ষে বেছে নিয়েছিল। এই বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায় আইফোন 17 “বন্য মধ্যে দাগযুক্ত” Proported। ছবিগুলি, হাইলাইট করা হয়েছে ম্যাক্রুমারসস্বতন্ত্র ব্যাক প্যানেল সহ একটি কালো কেসড আইফোন (17 প্রো?) দেখান। এটা কি আসল চুক্তি? দ্বৈত কোণগুলি একটি সোশ্যাল মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপে ক্রমবর্ধমান এআই-বর্ধিত জাল দিয়ে দূষিত একটি ডিগ্রি বিশ্বাসযোগ্যতা ধার দেয় তবে আপনার অনুমানটি আমাদের মতোই ভাল।
আইফোন 17 এয়ার একটি সম্ভাব্য আইফোন 17 প্লাসের জায়গাটি গ্রহণ করার জন্য লক্ষ্য করে। যেহেতু আইফোন 16 ই সবেমাত্র ফেব্রুয়ারিতে একটি আশ্চর্যজনকভাবে উচ্চ মূল্য পয়েন্টে প্রবর্তিত হয়েছিল, তাই এটি সম্ভবত সম্ভবত বর্ণালীটির নীচের প্রান্তে একটি নতুন সংযোজন হবে বলে মনে হয় না, যে মডেলগুলি আগে এসই বলা হত।
খুব কমপক্ষে, মনে হচ্ছে আইফোন 17 এয়ার চার্জিং পোর্টটি সরিয়ে নেবে না এবং কেবল ওয়্যারলেস সংযোগের উপর নির্ভর করবে না। ব্লুমবার্গ বলেছিলেন যে অ্যাপল যখন কোনও একটি বন্দর ছাড়াই আইফোন 17 বায়ু তৈরির তদন্ত করেছিল, তখন সংস্থাটি (ভাগ্যক্রমে) পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে গুজবযুক্ত ফোনে একটি 6.6 ইঞ্চি স্ক্রিন থাকবে এবং এতে ডায়নামিক দ্বীপ এবং ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ বোতাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অবশেষে, দামটি 900 ডলারে গুজবযুক্ত – সম্ভবত স্ট্যান্ডার্ড আইফোন 17 এর চেয়ে বেশি তবে প্রো এর চেয়ে কম।
নতুন স্মার্টফোনগুলির জন্য রঙিন লাইনআপ কী হবে তা নির্ভরযোগ্য চেহারা বলে মনে হচ্ছে এমনটি আমরাও পেয়েছি। ম্যাকওয়ার্ল্ড রিপোর্ট করেছেন যে আইফোন 17 কালো, সাদা, ইস্পাত ধূসর, সবুজ, বেগুনি এবং হালকা নীল রঙে পাওয়া যাবে। আইফোন 17 এয়ারটিতে চারটি রঙের বিকল্প থাকবে: কালো, সাদা, হালকা নীল এবং হালকা সোনার। যদিও এয়ার রঙগুলি কম স্যাচুরেটেড হবে, আইফোন 17 প্রো এবং আইফোন 17 প্রো ম্যাক্সের ভিজ্যুয়ালগুলি সাহসী হবে। প্রো মডেলগুলির বিকল্পগুলি কালো, সাদা, ধূসর, গা dark ় নীল এবং কমলা বলে আশা করা হচ্ছে।
30 জুলাই, টমের গাইড থেকে একটি এক্স পোস্ট হাইলাইট সনি ডিকসন – অপ্রকাশিত আইফোন তথ্যের একটি দীর্ঘকালীন এবং সাধারণত নির্ভরযোগ্য ফাঁস – “ডামি” আইফোন 17 টি নতুন রঙগুলিতে দেখানো হয়েছে যা পূর্বোক্তের উত্স ছিল ম্যাকওয়ার্ল্ড গল্প যদিও এগুলি আক্ষরিক অর্থে কেবল মক-আপগুলি-বাস্তব নয়, আইফোনগুলি ফাঁস করা-ডিজাইন এবং রঙিন গুজবগুলি কীভাবে বাস্তব-বিশ্বের চেহারা এবং অনুভূতিতে অনুবাদ করে তা দেখতে আকর্ষণীয়।
আইওএস 26 কেমন হবে?
অ্যাপল ডাব্লুডাব্লুডিসি 2025 এর সাথে তার নম্বর কনভেনশনগুলিকে আপত্তি জানায় এবং প্রতিটি নতুন অপারেটিং সিস্টেমের নামটি প্রকাশিত বছরটির সাথে মেলে। সুতরাং যখন আইফোনগুলির পরবর্তী তরঙ্গ হিট হয়, তারা আইওএস 26 এ চলবে।
ডিজাইনের দিক থেকে, বড় বিকাশকারী শোকেস চলাকালীন প্রবর্তিত স্মার্টফোন ওএস তরল গ্লাস নামে একটি বিতর্কিত পদ্ধতির গ্রহণ করেছিল। অ্যাপল আইওএস 26 এর পরবর্তী বিটা পরীক্ষায় স্বচ্ছতার প্রভাবগুলির পরিমাণ হ্রাস করে চলেছে, তবে এটিতে এখনও কাচের মতো ভিজ্যুয়াল থাকবে।
বৈশিষ্ট্য তালিকায় বড় এবং ছোট আপডেট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরও কার্যকর দিক থেকে, ফোন এবং ফটো অ্যাপ্লিকেশনগুলি নতুনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপার্জনকারী বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকবে, যেমন লাইভ অনুবাদ ক্ষমতা ফোন, ফেসটাইম এবং বার্তাগুলিতে আসছে। অ্যাপল বর্তমানে শিশু অ্যাকাউন্টগুলির জন্য একটি সংবেদনশীল সামগ্রী সতর্কতাও পরীক্ষা করছে যা অন-ডিভাইস মেশিন লার্নিং সরঞ্জামগুলির দ্বারা নগ্নতা সনাক্ত করা হলে ফেসটাইম ভিডিও হিমায়িত করবে। এবং সংস্থাটি ভিজ্যুয়াল ইন্টেলিজেন্সও চালু করছে, যা এআই ব্যবহার করবে একটি চিত্রের উপাদানগুলি অনুসন্ধান করতে।
আইওএস 26 এও নাবালিকা, জীবন উন্নতির মানের একটি লিটানি রয়েছে। গ্রুপ পাঠ্যগুলি পোলগুলির জন্য সমর্থন পাচ্ছে। এবং সেখানে ধীর রাইজারদের জন্য, আইওএস 26 অবশেষে আপনাকে নয় মিনিটের স্নুজ অ্যালার্মের অত্যাচার থেকে বাঁচতে দেবে।
পরবর্তী আইওএস এখন পাবলিক বিটা হিসাবে উপলব্ধ। তরল কাচের নকশা এবং অন্যান্য নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির আমাদের প্রাথমিক ছাপগুলি এখানে। আইওএস 26 আইফোন 11 এর মাধ্যমে সমস্ত মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
