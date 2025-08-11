আইবম এয়ার ক্রু, ইরেট যাত্রীর মধ্যে বিভাজনের ভাইরাল ভিডিওতে বায়ু সাফ করে

আকওয়া ইবম স্টেটের মালিকানাধীন বিমান সংস্থা, আইবম এয়ার একটি যাত্রী, কমফোর্ট ইম্যানসন এবং এর কেবিন ক্রুদের সাথে জড়িত বিভাজনে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে 10 আগস্ট, 2025 এ
অনলাইনে প্রচারিত একটি ভিডিওতে যাত্রী একটি মহিলা কেবিন ক্রুদের চড় মারছিল, তার পরে বিমানবন্দরের সুরক্ষা তাকে নিয়ে যায় এবং তার পোশাকটি প্রক্রিয়াটিতে ছিঁড়ে যায়।
সোমবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে, আইবম এয়ার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ইউওয়াইও থেকে নেওয়ার অল্প সময়ের আগে, মিসেস এম্যানসনকে তার মোবাইল ফোনটি স্যুইচ করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড এভিয়েশন সুরক্ষা পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
পাইলট-ইন-কমান্ড একটি ঘোষণা না করা পর্যন্ত তিনি কথায় কথায় মেনে চলতে অস্বীকার করেছিলেন, তার পরে তার পাশে বসে থাকা একজন সহকর্মী ফোনটি নিয়ে এবং এটি বন্ধ করে দেন।
এই ক্রিয়াটি মিসেস ইম্যানসনের কাছ থেকে একটি মৌখিক টিরেডকে উত্সাহিত করেছিল। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত শান্ত হয়েছিল, এবং ফ্লাইটটি নির্ধারিত হিসাবে চলে গেল।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে লাগোসে পৌঁছানোর পরে, মিসেস এম্যানসন অন্যান্য সমস্ত যাত্রীকে ডিসেম্বার্কের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন এবং তারপরে তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এমন অনুগামীদের মুখোমুখি হন।
অংশগুলির বিবৃতিতে, “তিনি অনিচ্ছাকৃত অনুসারীদের কাছে চলে গেলেন, তার দিকে পা রেখেছিলেন, জোর করে তার উইগটি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন, তার চশমাটি সরিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়েছিলেন এবং তার পাদদেশে তাকে আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তাকে বেশ কয়েকবার চড় মারলেন এবং অন্য কেবিন সদস্য যখন তাকে মরিচ করেছিলেন, তখন তিনি একটি ফায়ারকে মোকাবেলা করতে পারেন। বিমান
“এই সময়ের মধ্যে, পাইলট-ইন-কমান্ড বিমানবন্দরের সুরক্ষা সতর্ক করেছিল। সুরক্ষা আসার আগে, অনুসরণকারীকে ইন্টারনেটে একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছিল, যাত্রীকে সুরক্ষা না আসা পর্যন্ত বিমানটি ছেড়ে যেতে বাধা দেয়।
“আইবোম এয়ার সিকিউরিটি কর্মীদের আগমন, যাত্রীকেও আক্রমণ করার সাথে সাথে তারা তাদের আক্রমণ করেছিল, সুরক্ষা কর্মীদের উপর হিংস্রভাবে আঘাত করেছিল। তখন তাকে নিষিদ্ধ করে বিমান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি নামকরণ করার পরেও তিনি আইবম এয়ার সিকিউরিটি কর্মীদের উপর লাঞ্ছিত করে চলেছেন এবং এমনকি স্থল তত্ত্বাবধায়ককে চড় মারলেন।”
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যাত্রীকে র্যাম্প থেকে সরিয়ে ফ্যান সিকিউরিটি কর্তৃক হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল এবং আরও তদন্তের জন্য নাইজেরিয়া পুলিশ বাহিনীর হাতে দেওয়া হয়েছিল। এতে আরও যোগ করা হয়েছে যে আইবম এয়ার তখন থেকেই এই ঘটনার একটি প্রতিবেদন নাইজেরিয়ান সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছে এবং মিসেস ইম্যানসনের উপর একটি ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, যাকে আর আমাদের কোনও বিমানের উপরে উড়ানোর অনুমতি দেওয়া হবে না।