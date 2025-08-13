আইবম এয়ার: যে যাত্রী এম্যানসনকে স্বাচ্ছন্দ্যে বসেছিলেন তিনি কী ঘটেছে তার বিশদ বিবরণ ভাগ করে নিয়েছেন

- রবিবার লেগোসের জন্য ইউওয়াইও ছেড়ে যাওয়া আইবোম এয়ার ফ্লাইটে যাত্রী ছিলেন এমন এক ব্যক্তি কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নিয়েছে
- যাত্রী বলেছিলেন যে তিনি এয়ার হোস্টেসের সাথে মারাত্মক বিক্ষোভ করেছিলেন এমন যাত্রী এমানসনকে কমফোর্টের কাছে বসে ছিলেন
- তার অ্যাকাউন্ট অনুসারে, কমফোর্ট ইম্যানসন আইবম এয়ার দাবি অনুসারে তার ফোনটি স্যুইচ করতে অস্বীকার করেননি
স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি উড়ে যাওয়া এক ব্যক্তি ফ্লাইটে কী ঘটেছিল তার একটি বিবরণ দিয়েছেন।
ভিডিওগুলির পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি হৈচৈ ছিল আইবম এয়ার স্টাফ দেখিয়েছে কমফোর্ট ইম্যানসন নামে একজন যাত্রীকে বিমান থেকে বের করে টেনে নিয়ে যাওয়া।
বিক্ষোভের তীব্রতার কারণে, এমএস ইম্যানসনের পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল এবং তার গোপনীয়তা উন্মুক্ত হয়েছিল।
আইবম এয়ারের মতে, ইউওয়াইওতে ফ্লাইটটি যাত্রা শুরু করার সময় এমএস এম্যানসন তার ফোনটি স্যুইচ করতে অস্বীকার করেছিলেন।
তবে একটি নতুন প্রত্যক্ষদর্শী অ্যাকাউন্ট এই দাবিটি বিতর্ক করেছে যে মিসেস এম্যানসন তার ফোনটি স্যুইচ করতে অস্বীকার করেছিলেন।
আইবম এয়ার বনাম কমফোর্ট ইম্যানসন: ফ্লাইট ড্রামায় ফেস্টাস কীমোর আপডেটে খুব ডার্কম্যান প্রতিক্রিয়া জানায়
কমফোর্ট ইম্যানসন ফোন স্যুইচ করতে অস্বীকার করেনি
প্রত্যক্ষদর্শী, যিনি বলেছিলেন যে তিনি সিট নম্বর 14 বি দখল করেছেন এবং তিনি এয়ার হোস্টেস এবং ইম্যানসনের মধ্যে কথোপকথন শুনেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন:
“সুতরাং, আমি এখন কুখ্যাত আইবোম এয়ার ফ্লাইটে ইউওয়াইও থেকে লাগোস পর্যন্ত 10 আগস্ট 2025 এ 1:20 অপরাহ্নে ছিলাম I বিমান, এটি বলা যেতে পারে যে আমরা প্রায় দুই পা দূরে বসেছিলাম, তাই আমি প্রথম হাতে ছিলাম, সমস্ত নাটকটি শুরু করার আগে আমি বিমানটি থেকে বেরিয়ে আসার আগে অবতরণ করার আগে, আমি এখানে যা বলেছিলাম তা বিশদভাবে বলব।
আইবোম এয়ার: বিরল ভিডিওতে স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ইম্যানসন এয়ার হোস্টেসকে তার উইগ অপসারণের অভিযোগ করেছেন, অনেকগুলি প্রতিক্রিয়া
প্রত্যক্ষদর্শী বলেছিল যে ফ্লাইটে দুটি এয়ার হোস্টেস ছিল এবং প্রথমটি ছিল ভদ্র।
তিনি বলেছিলেন যে প্রথম এয়ার হোস্টেস মিসেস এমানসনকে তার ফোনটি স্যুইচ করতে বলেছিলেন এবং
“বিমানটিতে কেবল দুটি এয়ার হোস্টেস ছিল যা আমি বিমানের আকারের ফলস্বরূপ বলে মনে করি। হোস্টেসগুলির মধ্যে একটি আমাদের কাছে পৌঁছেছিল এবং জরুরী প্রস্থানে বসে থাকা যাত্রীদের জন্য নিয়মিত ব্রিফিং দিয়েছিল। এই হোস্টেসটি ব্যতিক্রমীভাবে দয়ালু, নম্র এবং মায়াবী ছিল। আমি হিজিং অফ দ্য ব্রিজের পরে তাকে মিন্যাসের পরে উল্লেখ করেছিলেন। কিছুটা অনিশ্চয়তার সাথে তার ফোনের সাথে ফিডিং। “
প্রত্যক্ষদর্শী বর্ধনের জন্য আইবম এয়ার হোস্টেসকে দোষ দেয়
প্রত্যক্ষদর্শী দ্বিতীয় বিমান হোস্টেসকে দোষ দিয়েছেন, তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি অহঙ্কারী ছিলেন এবং বিষয়টি সংকট পর্যায়ে বাড়াতে অবদান রেখেছিলেন।
আইবম এয়ার: ক্যাথলিক পুরোহিতের শেয়ার যাত্রীকে টেনে নিয়ে যাওয়া এড়াতে করা উচিত ছিল
তিনি বলেছিলেন:
“হোস্টেস 1 তার দায়িত্ব অব্যাহত রাখতে বামে থাকার পরে, হোস্টেস 2 একটি সর্বশক্তিমান হাফ নিয়ে এসেছিল এবং মিস। ইম্যানসনকে খুব উচ্চ কণ্ঠে তার ফোনটি স্যুইচ করতে বলেছিল। মিস। কম কণ্ঠে এম্যানসন হোস্টেস 2 -তে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন যে তার ফোনে যে বোতামগুলি স্যুইচ করা উচিত ছিল তা সে জানত না যে সে ফোনটি বন্ধ করে দেয় এবং তার কাছে ফোন করা হয়েছিল যে হোস্ট 2 রিফ্লাইফকে তার স্যুইচ করা উচিত ছিল। একটি আইফোন যা এখন হোস্টেসকে তার ফোনটি স্যুইচ করতে সহায়তা করার জন্য বোতামগুলির প্রয়োজন ছিল না ” আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন? ” হোস্টেস 2 এখন জবাবদিহি করেছে “দয়া করে আপনার বাজে কথা বলার জন্য আমার কাছে সময় নেই। অবিলম্বে সেই ফোনটি স্যুইচ করুন “”
কমফোর্ট ইম্যানসন: আইবম এয়ার নিয়মিত গ্রাহক শেয়ার করে কীভাবে এয়ার হোস্টেস যাত্রীদের প্রতি আচরণ করে
প্রত্যক্ষদর্শী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে বায়ু হোস্টেস যদি আরও কিছুটা নম্র হত তবে পরিস্থিতি আরও বাড়তে পারত না।
তাঁর কথা:
“মিস। এম্যানসন কখনই কোনও সময় টেক-অফের জন্য তার ফোনটি স্যুইচ করতে অস্বীকার করেন নি ost অনিয়ন্ত্রিত অপমান ও উস্কানিমূলক, কোনও বুদ্ধিমান সমাজে কোনও স্থান নেই এবং উত্সাহিত করা উচিত নয়। “
নীচের পোস্টটি দেখুন:
প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে প্রতিক্রিয়াগুলি ইবম এয়ারে যা ঘটেছিল তা ভাগ করে দেয়
@থুওয়াহালাবয় বলেছেন:
“যে কেউ অনুমিত পলিটেকনিক থেকে স্নাতক হয়েছেন তিনি পড়তে পারবেন না?”
@অওগুন্ডে প্রাপ্ত:
“এই জাতীয় ক্ষেত্রে, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা সংবেদনকে ক্ষমা করি এবং উদ্দেশ্যমূলক হতে পারি। চোখের সাক্ষী থেকে প্রতিবেদনগুলি পড়ে স্বাচ্ছন্দ্যের পরিকল্পনা ছিল। তার স্ট্যাটাসের এক মহিলা একটি আইফোন ব্যবহার করে বলেছিলেন যে তিনি যে ফোনটি ব্যবহার করছেন তা কীভাবে স্যুইচ করতে হয় তা তিনি জানেন না এবং তিনি পড়তে পারবেন না।”
কমফোর্ট ইম্যানসন: আইবম এয়ার যাত্রী যিনি ভাইরাল এয়ার হোস্টেসের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি কীভাবে আচরণ করেছিলেন
আইবম এয়ার যাত্রীবাহী বিভাজনের পরে আইনজীবী মতামত ভাগ করে
এদিকে, বৈধ.এনজি একজন আইনজীবী জানিয়েছেন যে আইবোম এয়ার যাত্রী বিমান সংস্থাটির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে বলে জানিয়েছেন।
এই বিষয়ে আইনী দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নেওয়া আইনজীবী বলেছেন যে যাত্রী মামলা দিলে কয়েক মিলিয়ন ক্ষতিপূরণ পেতে পারে।
তিনি বলেন, যাত্রী চুক্তি, লাঞ্ছনা এবং ব্যাটারি লঙ্ঘনের জন্য মামলা করতে পারে।
সূত্র: বৈধ.এনজি