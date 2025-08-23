আইবিএএস নয়টি নদী বোর্ডের উদ্বোধন

প্রশাসক নদী রাজ্যভাইস-অ্যাডমিরাল, আইবোক-এটি আইবিএএস (আরইটিডি) 18 ই সেপ্টেম্বর চলমান জরুরি নিয়মের সমাপ্তির আগে রাজ্যে নয়টি মূল বোর্ডের উদ্বোধন করেছে।
আইবিএএস বোর্ডের সদস্যদের জরুরিতা, অখণ্ডতা এবং উদ্ভাবনের সাথে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য পেশাদারিত্ব এবং জনসাধারণের জবাবদিহিতার উপর জোর দিয়ে চার্জ করেছিল।
18 ই মার্চ জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরে আইবিএএস ১৯ ই মার্চ ২০২৫ সালে রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবু দ্বারা নদী একমাত্র প্রশাসক নিযুক্ত হন।
উইকএন্ডে, আইবিএএস রিভারস স্টেট ইউনিভার্সাল বেসিক এডুকেশন বোর্ড (আরএসউববি), রিভারস স্টেট সিনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় বোর্ড (আরএসএসএসবি), রিভারস স্টেট অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা বোর্ড (আরএসআইআরএসবি), রিভারস স্টেট মাইক্রোফিনান্স এজেন্সি (আরএসএমএ), রিভার্স স্টেট, অবদানকারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রোগ্রাম বোর্ডের সদস্যদের উদ্বোধন করে
রিভারস স্টেট ইউনিভার্সিটি টিচিং হাসপাতাল বোর্ড
নদী রাজ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা (রিয়ামা)
আইবিএএস সিনিয়র বিশেষ উপদেষ্টা, মিডিয়া,।
শিক্ষামূলক খাতকে সম্বোধন করে, প্রশাসক শৃঙ্খলা প্রয়োগ, উপচে পড়া ভিড়ের শ্রেণিকক্ষগুলি হ্রাস করতে, অবকাঠামোগত উন্নতি করতে এবং দুর্বল পারফরম্যান্স সূচকগুলিকে বিপরীত করার জরুরি প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছিলেন।
তিনি বিশেষত আরএসউববি এবং সিনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় বোর্ডকে তাদের বোর্ডরুমের বাইরে চলে যাওয়ার এবং ব্যক্তিগতভাবে স্কুলগুলিতে বিশেষত প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থার মূল্যায়ন করার আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি বলেছিলেন: “জবাবদিহিতা অবশ্যই প্রতিটি কোবো ব্যয় করতে হবে,” তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন, নথিভুক্তি, শিক্ষক মোতায়েন, অবকাঠামো এবং শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্সকে সঠিকভাবে ট্র্যাক করার জন্য শক্তিশালী ডেটা সিস্টেম প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে “।
প্রশাসক অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা বোর্ডকে স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমগুলি, ফেডারেল বরাদ্দের উপর রাষ্ট্রের নির্ভরতা হ্রাস করতে এবং প্লাগ উপার্জন ফাঁস করার আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে জনসাধারণের আস্থা ও স্বচ্ছতা তৈরি করা কার্যকর কর আদায়ের মূল ভিত্তি হিসাবে রয়ে গেছে।
“আপনি যে কাজটি শুরু করতে চলেছেন তা কেবল কর আদায় করার বিষয়ে নয় It এটি আর্থিক স্থায়িত্ব, বিশ্বাস এবং জবাবদিহিতা সম্পর্কে,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসায়ের credit ণ অ্যাক্সেস উন্নত করে, তৃণমূলের উদ্যোক্তা ক্ষমতায়িত করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উত্সাহিত করে ক্ষুদ্র of ণ সংস্থাটিকে স্থানীয় অর্থনীতিকে উত্সাহিত করতে বলেছিলেন।
আইবিএএস হেলথ কেয়ারকে একটি নৈতিক দায়বদ্ধতা এবং কৌশলগত অগ্রাধিকার উভয়ই হিসাবে বর্ণনা করেছে, অবদানমূলক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রোগ্রাম বোর্ড এবং রিভার্স স্টেট ইউনিভার্সিটি টিচিং হাসপাতাল বোর্ডকে এই চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করতে জিজ্ঞাসা করেছে।
তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে গর্ভবতী মহিলা, শিশু, প্রবীণ এবং দীর্ঘস্থায়ী শর্তযুক্ত ব্যক্তিদের সহ দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের এবং নিখরচায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সরকার তার লক্ষ্য অর্জন করবে।
তিনি বলেছিলেন: “এই প্রোগ্রামটি কেবল স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে নয়; এটি মর্যাদা, সুরক্ষা এবং জীবনের উন্নত মানের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে”।
তিনি টিচিং হাসপাতালকে একটি সমালোচনামূলক চিকিত্সা কেন্দ্র এবং ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য পেশাদারদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, উল্লেখ করে যে “আমরা এখানে যে অগ্রগতি করি তা রাজ্য এবং তার বাইরেও স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের গুণমানকে সরাসরি প্রভাবিত করবে।”
নদী রাজ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এজেন্সি (আরআইওয়ামা) বোর্ডকে সম্বোধন করে প্রশাসক বলেছিলেন যে স্যানিটেশন জনসাধারণের সুরক্ষার বিষয় ছিল, নিছক নান্দনিকতা নয় এবং বোর্ডকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বিস্তৃত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতির নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল।
তিনি বলেছিলেন: “এই বোর্ডের আগে এই কাজটি জরুরি এবং প্রচুর। আমাদের শহর এবং সম্প্রদায়কে নোংরামি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই এই অভিযোগের নেতৃত্ব দিতে হবে,” তিনি বলেছিলেন। “এটি কেবল বর্জ্য সাফ করার বিষয়ে নয় – এটি দক্ষতা, টেকসইতা এবং শৃঙ্খলার একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে।”
তিনি প্রকাশ করেছেন যে সরকার ইতিমধ্যে বর্জ্য সংগ্রহ এবং ল্যান্ডফিল পরিচালনার জন্য আধুনিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে এবং অপারেশনাল দক্ষতা উন্নত করতে সাইটগুলি ডাম্প করার জন্য অ্যাক্সেস রাস্তা তৈরি করছে।
তিনি বোর্ডকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন যে বর্জ্যকে শক্তি এবং শিল্প কাঁচামালগুলির মতো মূল্যবান সম্পদে রূপান্তরিত করার উদ্ভাবনী উপায়গুলি অন্বেষণ করতে।
“বিশ্বজুড়ে, বর্জ্য শক্তি এবং পণ্যগুলিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আমাদের রাজ্য পিছনে ফেলে রাখা যায় না।”
তিনি স্যানিটেশন আইন এবং বৃহত্তর জনসচেতনতার কঠোর প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছিলেন।
তার সমাপ্তি মন্তব্যে প্রশাসক সমস্ত সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত বোর্ড সদস্যদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি কোনও সুযোগ -সুবিধার নয়, পরিষেবার জন্য কল।