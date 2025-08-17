You are Here
আইবিজা, বিলাসবহুল ইয়ট এবং বিতর্কিত সভা
আইবিজা, বিলাসবহুল ইয়ট এবং বিতর্কিত সভা

বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্যায়ে হবে হল্যান্ড জিপিতে, 31 আগস্টের জন্য নির্ধারিত

সংক্ষিপ্তসার
ফর্মুলা 1 পাইলটরা ইয়ট ট্যুর, সামাজিক অনুষ্ঠান এবং পরিবারের সাথে মুহুর্তগুলির সাথে বাধ্যতামূলক ছুটি উপভোগ করেন, অন্যদিকে টোটো ওল্ফের সাথে সর্বাধিক ভার্স্টাপেন সভা সম্পর্কে গুজব আবার উদ্ভূত হয়।




গ্যাব্রিয়েল বোর্তোলেটো, মার্টিন গ্যারিক্স এবং ল্যান্ডো নরিস

ছবি: প্লেব্যাক/ইনস্টাগ্রাম/মার্টিংগ্রিক্স

ফর্মুলা 1 পাইলটরা বিশ্ব মোটরস্পোর্টের মূল বিভাগের মরসুমের শান্ততম মুহূর্তটি জীবনযাপন করছে। 3 আগস্ট অনুষ্ঠিত হাঙ্গেরি গ্র্যান্ড প্রিক্সের পরে, তারা ক্যালেন্ডারে বাধ্যতামূলক অবকাশকালীন সময় শুরু করে। রিটার্নটি 31 আগস্ট নেদারল্যান্ডস জিপির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

ট্র্যাক ক্রিয়াকলাপের সাথে কোনও যোগাযোগ করতে অক্ষম, প্রতিযোগীরা তাদের নিখরচায় দিনগুলি বিভিন্ন উপায়ে উপভোগ করছেন। সর্বাধিক ‘বিতর্কিত’ মুহুর্তটি ছিল ম্যাক্স ভার্স্টাপেন।

রেড বুল রাইডারটি ভূমধ্যসাগরের একটি সার্ডাইন ইয়টে মার্সিডিজের হেড টোটো ওল্ফের সাথে ছবি তোলা হয়েছিল। বৈঠকটি ব্র্যাকলে দলের সাথে একটি সম্ভাব্য ডাচ আলোচনার গুজবকে পুনরুদ্ধার করেছিল, যা ইতিমধ্যে তাঁর আগে তাকে অস্বীকার করা হয়েছিল।

যিনি ছুটির দিনগুলি উপভোগ করছেন তিনি হলেন গ্যাব্রিয়েল বোর্তোলেটো। সৌবারের ব্রাজিলিয়ান স্পেনে আইবিজার রাতের সুযোগ নিয়েছিল। তিনি ম্যাকলারেনের ল্যান্ডো নরিস এবং ডিজে মার্টিন গ্যারিক্সের পাশে একটি প্রকাশনায় হাজির হয়েছিলেন। ডাচ শিল্পীর একটি শোতে, 20 -বছর বয়সী ড্রাইভার ভক্তদের কাঁপানোর জন্য মঞ্চটি নিয়েছিল।

অন্যান্য সূত্র 1 পাইলটরা ছুটিতে কী করছেন তা দেখুন:

কার্লোস সাইনজ

উইলিয়ামসের স্প্যানিয়ার্ড নিজেকে বাড়ি থেকে দূরে না দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিল। তিনি মেজরকার পরিবারের সাথে ছুটি উপভোগ করেছেন।

চার্লস লেক্লার্ক

তার সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে, ফেরারি ড্রাইভার মোনাকোতে যেখানে তিনি থাকেন সেখানে প্যাডেল খেলার ছুটির দিন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে, তিনি অন্যান্য গ্রিড সহকর্মীদের পদক্ষেপে অনুসরণ করেছিলেন এবং কয়েক দিন সার্ডিনের সুযোগ নিয়েছিলেন।

জর্জ রাসেল

আরেক পাইলট যিনি ইতালিতে ইয়টে বাজি ধরেন তিনি হলেন জর্জ রাসেল। মার্সিডিজ ব্রিটন তার বান্ধবী কারম্যান মন্টেরোকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

এস্তেবান ওকন

হাশের এস্তেবান ওকনও তার বান্ধবী, পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে একটি ইয়টে তার ছুটি উপভোগ করছে।

কিছু আন্তোনেলি

প্যাডকের কনিষ্ঠতম অন্য একজন যিনি ইয়ট সংরক্ষণে বাজি ধরেছিলেন। তিনি তার বান্ধবী এবং বন্ধুদের সাথে গ্রীসে গিয়েছিলেন।



