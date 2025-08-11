আইবোম এয়ার ইউইও -লেগোস ফ্লাইট ক্রু সদস্যদের নির্যাতনের উপর নীরবতা ভেঙে দেয়

ব্রেকিং: আইবম এয়ার ইউওয়াইও -লেগোস ফ্লাইট ক্রু সদস্যদের নির্যাতনের উপর নীরবতা ভেঙে দেয় অবিচ্ছিন্ন যাত্রী দ্বারা
আইবোম এয়ারলাইনস লিমিটেড ক্রু সদস্যদের একজনকে আক্রমণ করার পরে স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ইম্যানসন হিসাবে চিহ্নিত যাত্রী নিয়ে বিমান সংস্থা নিয়ে উড়তে বাধা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।
প্রতিভা মিডিয়া নাইজেরিয়া ইমানসনের একটি ছিল রিপোর্ট ভাইরাল ভিডিও টেক-অফের আগে তার ফোনটি স্যুইচ করতে বলা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করার পরে বার বার একটি আইবোম এয়ার ক্রু সদস্যকে চড় মারল।
সোমবার এক বিবৃতিতে ইবম এয়ার জানিয়েছে, রবিবার এ্যাম্যানসন তাদের ইউওয়াইওতে লেগোস ফ্লাইটে উঠে এই ঘটনাটি ঘটেছিল।
এয়ারলাইন অনুসারে, পাইলট-ইন-কমান্ড একটি ঘোষণা না করা পর্যন্ত তিনি কথায় কথায় তার ফোনটি স্যুইচ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তার পরে তার পাশে বসে থাকা একজন সহকর্মী ফোনটি নিয়ে এবং এটি বন্ধ করে দেন।
বিবৃতিতে লেখা আছে, “ইউওয়াইও থেকে নেওয়ার অল্প সময়ের আগে, মিসেস এম্যানসনকে তার মোবাইল ফোনটি স্যুইচ করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড এভিয়েশন সুরক্ষা পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পাইলট-ইন-কমান্ড একটি ঘোষণা না করা পর্যন্ত তিনি কথায় কথায় মেনে চলতে অস্বীকার করেছিলেন, তার পরে তার পাশে বসে থাকা একজন সহকর্মী ফোনটি নিয়ে এবং এটি বন্ধ করে দেন।
“এই পদক্ষেপটি মিসেস ইম্যানসনের কাছ থেকে একটি মৌখিক টিরেডকে উত্সাহিত করেছিল। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত শান্ত হয়েছিল, এবং উড়ানের সময়সূচী হিসাবে চলে যায়।
“লাগোসে পৌঁছে, মিসেস এম্যানসন অন্য সমস্ত যাত্রীকে অবতরণ করার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন এবং তারপরে অনুসরণকারীকে মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে গেলেন, যিনি এর আগে তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি অনর্থক অনুসরণকারীকে নিয়ে চলে গেলেন, তার চশমাটি ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, যখন তিনি তার চশমাটি সরিয়ে ফেললেন এবং স্লিপ করে দেখেছিলেন এবং স্লিপ করে এবং তার পাদদেশে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, হস্তক্ষেপ করুন, তিনি তাকেও চড় মারলেন।“
তার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রকে জোর করে অপসারণের চেষ্টা করার অভিযোগ করা হয়েছিল, এটি একটি আইন হিসাবে বর্ণিত বিমান সংস্থা “বিমানের ক্ষতি এবং গ্রাউন্ড করার একটি উদ্দেশ্য ”।
বিবৃতিতে অব্যাহত রয়েছে: “এই সময়ের মধ্যে, পাইলট-ইন-কমান্ড বিমানবন্দর সুরক্ষা সতর্ক করেছিল। সুরক্ষা আসার আগে, পার্সার যেমন ইন্টারনেটে ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, যাত্রীকে সুরক্ষা না আসা পর্যন্ত বিমানটি ছেড়ে যেতে বাধা দেয়।
“আইবোম এয়ার সিকিউরিটি কর্মীদের আগমন যাত্রীকেও আক্রমণ করেছিল বলে তারা তাদের উপর আক্রমণ করেছিল, সুরক্ষা কর্মীদের উপর হিংস্রভাবে আঘাত করেছিল। তখন তাকে নিষিদ্ধ করে বিমান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবতরণ করার পরেও, তিনি আইবম এয়ার সিকিউরিটি কর্মীদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যান এবং এমনকি গ্রাউন্ড সুপারভাইজারকে চড় মারলেন।
আইবম এয়ার জোর দিয়েছিলেন, “যাত্রীকে র্যাম্প থেকে সরিয়ে ফ্যান সিকিউরিটি কর্তৃক হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আরও তদন্তের জন্য নাইজেরিয়া পুলিশ বাহিনীর হাতে হস্তান্তর করা হয়েছিল।”
এয়ারলাইন জানিয়েছে যে তারা এই ঘটনার বিষয়ে নাইজেরিয়ান সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে এবং মিসেস ইম্যানসনের উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, যাকে আর তাদের কোনও বিমানের উপরে উড়ানোর অনুমতি দেওয়া হবে না, ক্রু সদস্য এবং সুরক্ষা কর্মীদের ডেকারাম দিয়ে পরিচালনা করার জন্য।
“আমরা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে এই পরিস্থিতিটি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আমাদের ক্রুদের সাহসিকতা এবং পেশাদারিত্বের প্রশংসা করি, পাশাপাশি বিমানবন্দর সুরক্ষা এবং নাইজেরিয়ান পুলিশের দ্রুত সমর্থনও প্রশংসা করি।”