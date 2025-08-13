আইরিশদের পিছনে অর্থ বলছে “আপনার বাহু চর্চা করা”

আইরিশ বক্তব্যগুলির ঝর্ণা অতীতের ঝোঁক থাকে এবং আইরিশ বাক্যাংশটি “আপনার বাহু চ্যানিং” আলাদা নয়।
বয়কট শব্দটির মূলটি আইরিশ “ভূমি যুদ্ধ” এর মধ্যে রয়েছে, যখন কাউন্টি মায়োর ব্যালিন্রোবের লোকেরা উচ্ছেদ হওয়ার পরিবর্তে বরং উচ্ছৃঙ্খল ভূমি এজেন্ট ক্যাপ্টেন চার্লস বয়কট বর্জন করে।
“দূরে সহ পরীদের” বাক্যাংশটি আইরিশ ফোকলোরের উত্স রয়েছে, পৌরাণিক পরীদের কথা উল্লেখ করে মানুষকে তুলে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের নিয়ে যাওয়া।
যাইহোক, “আপনার বাহু চ্যানিং” শব্দটি যুক্তিযুক্তভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং আকর্ষণীয় ব্যাকস্টোরিগুলির মধ্যে একটি রয়েছে।
বাক্যাংশটি 1492 সালে একটি পারিবারিক কলহের সাথে সম্পর্কিত বলে জানা গেছে দুটি আইরিশ পরিবারের মধ্যে এবং এর অর্থ আজকের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু।
আয়ারল্যান্ডের লর্ড ডেপুটি – আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ রাজার প্রতিনিধি কে কে হবে তা নিয়ে কিল্ডারের বাটলার এবং কিল্ডারের ফিৎসগেরাল্ডস এক তীব্র লড়াইয়ে জড়িত ছিলেন।
শেষ পর্যন্ত দুটি পরিবারের মধ্যে সহিংসতা শুরু হয়েছিল, যার ফলে ডাবলিনের ঠিক বাইরে ছোট ছোট সংঘাত দেখা দিয়েছে।
লড়াইটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল বুঝতে পেরে বাটলাররা ডাবলিনের সেন্ট প্যাট্রিকের ক্যাথেড্রালের অধ্যায় বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।
ফিৎসগেরাল্ডস তাদের ক্যাথেড্রালে অনুসরণ করেছিল এবং তাদের বাইরে এসে শান্তি স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছিল।
তারা রাজি হলে তাদের জবাই করা হবে এই ভয়ে বাটলাররা অস্বীকার করে ক্যাথেড্রালের ভিতরে থেকে যায়।
বাটলাররা ক্যাথেড্রালের অভ্যন্তরে দৃ n ়তার সাথে থাকার সাথে, ফিৎসগেরাল্ডসকে পরিস্থিতিটি পুনরায় মিলনের জন্য কিছু করতে হয়েছিল।
সৎ বিশ্বাসের অঙ্গভঙ্গি হিসাবে, ফিটজগারেল্ড পরিবারের প্রধান জেরাল্ড ফিৎসগেরাল্ড আদেশ দিয়েছিলেন যে বাটলারদের যে কক্ষের উপরে উঠে গেছে তার দরজায় একটি গর্ত কেটে ফেলা উচিত। তারপরে তিনি তাঁর হাতটি গর্তের মধ্য দিয়ে রাখলেন, শান্তির চিহ্ন হিসাবে তাঁর হাতটি দিয়েছিলেন।
বাটলাররা যুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনি তার বাহু ঝুঁকিপূর্ণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাই তারা অধ্যায়ের বাড়ি থেকে উঠে এসে শান্তি স্থাপন করে শান্তি স্থাপনের বিষয়ে শান্তি স্থাপনের তার অভিপ্রায় গুরুতর ছিলেন, তিনি সর্বাধিক পরিচিত আইরিশ বাক্যাংশগুলির একটিকে জন্ম দিয়েছিলেন।
এই শব্দগুচ্ছটি স্পষ্টতই আজকের চেয়ে আলাদা অর্থ ছিল, এটি 2020 সালে যেমন সুবিধাবাদের চেয়ে পুনর্মিলন বা শান্তির সংকেত দেয়।
এদিকে, 1492 সালে শান্তি তৈরির জন্য ব্যবহৃত মূল দরজাটি তখন থেকে পুনর্মিলনের দরজা নামকরণ করা হয়েছে এবং ডাবলিনের সেন্ট প্যাট্রিকের ক্যাথেড্রালের উত্তর ট্রান্সপেটে দেখা যেতে পারে।
এই অদ্ভুত চেহারা জিনিসটি একটি দরজা … কেবল একটি সাধারণ দরজা … নাকি এটি?
কখনও ভেবে দেখেছেন যে আইরিশ বাক্যাংশটি “আপনার হাতের সুযোগের জন্য” কোথা থেকে এসেছে? 1492 সালে দুটি আইরিশ পরিবার, অরমনডের বাটলার এবং কিল্ডারের ফিটজগারেল্ডস, একটি তীব্র লড়াইয়ে জড়িত ছিল। (1/4) pic.twitter.com/bhlj2hitzo
– আমরা, আইরিশ (@উইথিরিশপড) 14 ডিসেম্বর, 2020
* মূলত 2020 সালে প্রকাশিত। 2025 আগস্টে আপডেট হয়েছে।