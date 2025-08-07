আইরিশ পাব স্টোরিলিং এবং গানের ক্লেয়ার, 1979

1979 সালে একটি আরটি শো থেকে আর্কাইভ ফুটেজ আইরিশ গল্প বলার প্রতিভা এবং tradition তিহ্য নথিভুক্ত করে।
সানচায় (শান-এ-কী) ছিলেন আইরিশ গল্পকার এবং ওল্ড আয়ারল্যান্ডে বিনোদনের সংজ্ঞা, যা আইরিশ লোককাহিনী, কল্পকাহিনী, পৌরাণিক কাহিনী এবং কিংবদন্তিদের গল্প আবৃত্তি করার জন্য পরিচিত।
এই ধরণের আইরিশ tradition তিহ্য প্রজন্ম থেকে কেটে গিয়েছিল এবং গল্পগুলি স্মৃতি থেকে খাঁটিভাবে পুনরায় চালু হবে। মধ্যে Rté শো ‘প্রধানমন্ত্রী’উপস্থাপক দোইরান ন ভেরিন কাউন্টি ক্লেয়ারে এই গল্পকারদের সাথে কিছু কথা বলেছেন
প্রথমত, আমরা কাউন্টি ক্লেয়ারের বডিক, কেরহুরলি থেকে সনি ওয়েলশের সাথে দেখা করি, কারণ তিনি ‘টিমি কফির বিড়াল’ এর গল্পটি একটি অসুস্থ বিড়াল সম্পর্কে কাহিনী আবৃত্তি করার সময় একটি স্থানীয় পাবে একটি মনোযোগী শ্রোতা খুঁজে পান যিনি ইঁদুরগুলি পুনরুদ্ধার করে এবং হত্যা করে।
সিক্সমাইলব্রিজে ক্রিস্টিনা হোবান এমন এক কবি যা স্থানীয় এবং জাতীয় ইভেন্টগুলির দীর্ঘস্থায়ী করে চলেছে। তিনি একটি খোলা আগুনের সামনে বসে স্মরণ করেন যে কীভাবে তিনি প্রথম কোনও পিন্টের দাম বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় প্রতিবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।
তিনি তার সৃষ্টি থেকে পড়েন:
“আপনি কি সেতুতে যে ধর্মঘট চলছে তার কথা শুনেছেন?
অবশ্যই পোর্টার সমস্ত ফ্রিজে প্যাক করা আছে।
পিন্ট বাড়ানোর সময় এটি ছেলেদের সিদ্ধান্ত ছিল।
সিডারের কারণে, পাবগুলি সেগুলি পালিয়ে গেছে।
পাবলিকরা পিন্টের দাম এবং তাদের শেয়ারের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
তবে এতে লরেন্স বলেছেন, আমরা ছাড়িয়ে যাব না।
আমরা শুকিয়ে যাব এবং তারপরে আমরা মজা করব “”
কিলকিশেন শহরে, আরেক স্থানীয় বার্ড পিজে হালোরান একটি প্রবাহিত নদীতে যে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তা বর্ণনা করেছেন এবং লিখেছেন ‘যেখানে ওভেনোগার্নি প্রবাহ’ যা তিনি গানেও অভিনয় করেছেন।
উপস্থাপক হলেন দোইরান নং ভরিন।
