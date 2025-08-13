You are Here
আইরিশ পিকনিকের খাদ্য আইডিয়া এবং রেসিপি
এই traditional তিহ্যবাহী আইরিশ পিকনিক খাবারগুলি আপনার স্বাদের কুঁড়িগুলি সন্তুষ্ট করবে এবং আপনার আত্মাকে পুষ্ট করবে। সুতরাং, আপনার প্রিয়জনকে জড়ো করুন, আপনার পিকনিকের ঝুড়িটি প্যাক করুন এবং আয়ারল্যান্ডের গ্রীষ্মকালীন সৌন্দর্য উদযাপন করে একটি আনন্দদায়ক যাত্রা শুরু করুন।

যদিও আয়ারল্যান্ডের আবহাওয়া সর্বদা সহযোগিতা করে না, এই গ্রীষ্মটি এখনও পর্যন্ত পুরো আনন্দদায়ক ছিল। আপনি যদি ভাগ্যবান হন তবে এই সপ্তাহান্তে গ্রামাঞ্চলে যাত্রা করার জন্য বা এমনকি আপনার স্থানীয় পার্ক কেন এটির একটি বিকেল তৈরি করবেন না এবং পিকনিকটি প্যাক করবেন না?

এখানে, আমরা traditional তিহ্যবাহী আইরিশ পিকনিক খাবারগুলির জগতে প্রবেশ করব, আনন্দদায়ক রেসিপিগুলি ভাগ করব এবং নিখুঁত আইরিশ পিকনিকের জন্য কী প্যাক করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করব।

সোডা রুটি স্যান্ডউইচ

আইরিশ খাবারের প্রধান সোডা রুটি পিকনিকের জন্য হৃদয়গ্রাহী স্যান্ডউইচ আকারে কেন্দ্রের পর্যায়ে নিয়ে যায়। এই স্যান্ডউইচগুলিতে ক্লাসিক হ্যাম এবং পনির থেকে ধূমপায়ী সালমন এবং শসা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের ফিলিংস রয়েছে। ঘন, সামান্য মিষ্টি সোডা রুটি ফিলিংগুলিকে পুরোপুরি পরিপূরক করে।
রেসিপি:

উপাদান:

– 2 কাপ অল-উদ্দেশ্যযুক্ত ময়দা
– 1 চা চামচ বেকিং সোডা
– 1/2 চা চামচ লবণ
– 1 কাপ বাটার মিল্ক
– আপনার পছন্দের ফিলিংস (যেমন, হ্যাম, পনির, ধূমপানযুক্ত সালমন, লেটুস, শসা)

পদ্ধতি:

ওভেনটি 400 ডিগ্রি ফারেনহাইট (200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) এ প্রিহিট করুন এবং পার্চমেন্ট পেপারের সাথে একটি বেকিং শীট লাইন করুন।

একটি বড় পাত্রে, ময়দা, বেকিং সোডা এবং লবণ একসাথে ঝাঁকুনি দিন।

ধীরে ধীরে বাটার মিল্ক যুক্ত করুন, নরম ময়দা ফর্ম না হওয়া পর্যন্ত মিশ্রণ করুন।

ময়দাটি একটি ফ্লোরড পৃষ্ঠের দিকে ঘুরিয়ে হালকাভাবে গুঁড়ো।

একটি বৃত্তাকার রুটিতে ময়দা আকার দিন এবং এটি প্রস্তুত বেকিং শীটে রাখুন।

35-40 মিনিটের জন্য বা নীচে আলতো চাপলে রুটি ফাঁকা মনে না হওয়া পর্যন্ত বেক করুন।

স্যান্ডউইচগুলির জন্য ঘন টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো

আপনার পছন্দসই উপাদানগুলি দিয়ে স্যান্ডউইচগুলি পূরণ করুন এবং আপনার পিকনিকের জন্য সেগুলি প্যাক করুন।

ডিম স্যান্ডউইচ

আইরিশ পিকনিকগুলির একটি প্রধান, ডিম এবং পেঁয়াজ স্যান্ডউইচগুলি সহজ তবে স্বাদযুক্ত। ট্যানজি পেঁয়াজের ইঙ্গিত সহ ক্রিমি ডিমের সালাদ একটি ক্লাসিক সংমিশ্রণ যা তাজা বেকড সোডা রুটি বা ক্রাস্টি রোলগুলিতে উপভোগ করা যায়।
রেসিপি:

উপাদান:

– 4 শক্ত-সিদ্ধ ডিম, সূক্ষ্মভাবে কাটা
– 1 ছোট পেঁয়াজ, সূক্ষ্মভাবে কাটা
– 2 টেবিল চামচ মেয়োনেজ
– 1 টেবিল চামচ ডিজন সরিষা
– স্বাদে লবণ এবং মরিচ
– সাদা রুটি বা ক্রাস্টি রোলগুলির টুকরো।

পদ্ধতি:

একটি পাত্রে কাটা ডিম, পেঁয়াজ, মেয়োনিজ, ডিজন সরিষা, লবণ এবং মরিচ একত্রিত করুন।

সমস্ত উপাদান সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভালভাবে মিশ্রিত করুন।

(বিকল্প: মিশ্রণে কাটা টমেটো বা লেটুস যুক্ত করুন)

আপনার রুটির উপরে ডিমের সালাদ উদারভাবে ছড়িয়ে দিন।

স্যান্ডউইচগুলি কাঙ্ক্ষিত আকারে কেটে নিন এবং আপনার পিকনিকের জন্য সেগুলি প্যাক করুন।

ধূমপান করা সালমন এবং ডিল ক্রিম পনির মোড়ানো

বিলাসিতার স্বাদের জন্য, আপনার আইরিশ পিকনিক স্প্রেডে ধূমপানযুক্ত সালমনকে অন্তর্ভুক্ত করুন। এই মোড়কগুলি ক্রিমযুক্ত ডিল-ইনফিউজড ক্রিম পনিরের সাথে ধূমপানযুক্ত সালমনের সূক্ষ্ম স্বাদগুলিকে একত্রিত করে, একটি মার্জিত এবং সন্তোষজনক থালা তৈরি করে।

উপাদান:

– 4 টি বড় ময়দা টর্টিলাস
– 8 আউন্স ক্রিম পনির, নরম
– 2 টেবিল চামচ তাজা ডিল, কাটা
– 8 আউন্স ধূমপানযুক্ত সালমন স্লাইস
– টাটকা লেটুস পাতা

পদ্ধতি:

একটি বাটিতে, নরমযুক্ত ক্রিম পনিরটি ভালভাবে একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত তাজা ডিলের সাথে মিশ্রিত করুন।

প্রতিটি ময়দা টর্টিলায় ক্রিম পনির মিশ্রণটি উদার পরিমাণে ছড়িয়ে দিন।

ধূমপান করা সালমন স্লাইস এবং লেটুস ক্রিম পনিরের উপরে সমানভাবে পাতাগুলি সাজান।

টরটিলাগুলি শক্তভাবে রোল আপ করুন এবং প্রয়োজনে টুথপিকগুলি দিয়ে সুরক্ষিত করুন।

মোড়কে ছোট ছোট অংশে তির্যকভাবে টুকরো টুকরো করুন এবং আপনার পিকনিকের জন্য সুরক্ষিতভাবে প্যাক করুন।

টাটকা ফলের সালাদ

একটি সতেজ ফলের সালাদ দিয়ে আপনার পিকনিকের মধ্যে তাজা আইরিশ উত্পাদনের প্রাণবন্ত রঙ এবং স্বাদগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন। স্ট্রবেরি, রাস্পবেরি, ব্ল্যাকবেরি এবং কাটা আপেলগুলির মতো মৌসুমী ফলগুলি চয়ন করুন। স্বাদে অতিরিক্ত ফেটে যাওয়ার জন্য, মধু-চুনের ড্রেসিংয়ের সাথে ফলের সালাদকে বৃষ্টিপাত করুন।

উপাদান:

– 2 কাপ মিশ্রিত বেরি (স্ট্রবেরি, রাস্পবেরি, ব্ল্যাকবেরি)
– 1 অ্যাপল, পাতলা কাটা
– 1 চুনের রস
– 2 টেবিল চামচ মধু
– টাটকা পুদিনা পাতা (al চ্ছিক, গার্নিশের জন্য)

পদ্ধতি:

একটি পাত্রে, মিশ্রিত বেরি এবং কাটা আপেল একত্রিত করুন।

একটি পৃথক ছোট বাটিতে, চুনের রস এবং মধু একসাথে ঝাঁকুনি দিন।

ফলের উপরে মধু-চুনের পোশাকগুলি গুঁড়ো করুন এবং একত্রিত করতে আলতো করে টস করুন।

পুদিনা দিয়ে সাজিয়ে নিন।

আইরিশ পনির এবং চারকিউরি বোর্ড

আইরিশ পনিরের সমৃদ্ধ tradition তিহ্যকে আলিঙ্গন করুন এবং আপনার পিকনিকের জন্য একটি মুখের জলীয় চারকিউরি বোর্ড তৈরি করুন। স্থানীয়ভাবে উত্পাদিত বিভিন্ন চিজ যেমন ক্যাসেল ব্লু, ডাবলিনার এবং নকড্রিনা অন্তর্ভুক্ত করুন। তাদের নিরাময় মাংস, কারিগর রুটি, চাটনি এবং গ্রেট বাইরের দিকে আনন্দদায়ক চারণের অভিজ্ঞতার জন্য তাজা ফলের টুকরোগুলির সাথে যুক্ত করুন।

প্রচলিত পানীয়

উষ্ণ গ্রীষ্মের দিনে আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করতে, traditional তিহ্যবাহী আইরিশ পানীয়গুলি প্যাকিং বিবেচনা করুন। একটি রিফ্রেশিং বিকল্প হ’ল একটি ঘরে তৈরি লেবু জল, যা তাজা চেপেযুক্ত লেবু, চিনি এবং ঝলমলে জলের সংমিশ্রণ করে। যারা আয়ারল্যান্ডের স্বাদ পছন্দ করেন তাদের জন্য, কারুকাজ সিডারের বোতল বা আদা আলে মিশ্রিত আইরিশ হুইস্কির একটি ফ্লাস্ক আপনার পিকনিকের অভিজ্ঞতায় সত্যতার স্পর্শ যুক্ত করতে পারে।

* মূলত 2023 সালে প্রকাশিত, 2025 আগস্ট আপডেট।



