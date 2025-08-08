You are Here
আইরিশ পুরুষদের 13% গত 12 মাসে এআইয়ের সাথে রোমান্টিক সম্পর্কের চেষ্টা করেছিল
আইরিশ পুরুষদের 13% গত 12 মাসে এআইয়ের সাথে রোমান্টিক সম্পর্কের চেষ্টা করেছিল

আইরিশ পুরুষদের মধ্যে তেরো শতাংশ গত 12 মাসে এআই চ্যাটবোটের সাথে একটি রোমান্টিক সম্পর্কের চেষ্টা করেছেন।

খাঁটি টেলিকমের একটি সমীক্ষায় মহিলাদের সাত শতাংশে এটি করার সম্ভাবনা অনেক কম দেখা গেছে।

বয়স গ্রুপের সম্ভবত একটি বটের সাথে রোমান্টিক সম্পর্ক ছিল 25-34।

চার্টার্ড ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট, তারা লোগান বাকলি নিউস্টাল্ককে বলেছেন যে তিনি বয়স্ক ব্যক্তিরা কোনও সংযোগ খুঁজে পেতে অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে পৌঁছতে দেখেছেন।

“গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করা লোকেরা, যে লোকেরা সম্ভবত বিচ্ছিন্ন বোধ করে এবং লোকেরা সম্ভবত তাদের জীবন বা বিবাহবিচ্ছেদের মধ্যে শোকের মধ্য দিয়ে যেতে পারে যে তারা সত্যই এই সংবেদনশীল সংযোগগুলি অনুভব করছে না এবং তারাও তাই আমি মনে করি যে আমরা প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের বয়স্ক বন্ধনীগুলির মধ্যেও একটি বড় উত্থান দেখতে পাচ্ছি,” মিসেস লোগান বাকলি বলেছেন।

এদিকে, সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে আইরিশ প্রাপ্তবয়স্কদের এক দশমাংশ বিশ্বাস করেন যে এআই চ্যাটবোটের সাথে সম্পর্কগুলি সত্যিকারের জন্য অনুশীলনের একটি ভাল উপায় হবে।

পরিসংখ্যানগুলি দেখিয়েছে যে আয়ারল্যান্ডের 370,000 প্রাপ্তবয়স্করা একটি বটের সাথে একটি রোমান্টিক সম্পর্কের চেষ্টা করেছে।

চার্টার্ড ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট, তারা লোগান বাকলি বলেছেন যে এআই -তে “সংযোগের মায়া” এর সাথে কেউ প্রেমে পড়তে দেখা মুশকিল নয়।

“মানব মস্তিষ্ক সংযোগের জন্য তারযুক্ত, এবং যদি কিছু আপনার কথা শোনেন তবে এটি আপনার পছন্দগুলি মনে রাখে, এটি সাড়া দেয়, এটি উষ্ণ, এটি আপনার পছন্দসই জিনিসগুলির সাথে আপনার পছন্দগুলি মনে করে, আপনার মস্তিষ্ক এটি বাস্তব না হলেও এটির সাথে বন্ধন করবে।

পাঁচ জনের মধ্যে একজন বলেছিলেন যে এআইয়ের সাথে অংশীদারিত্ব একটি বাস্তবের চেয়ে কম জটিল হবে।

