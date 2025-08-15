আইরিশ ভাষার যৌন শব্দ

টুইটার অ্যাকাউন্টের কিউরেটর @কলেজ যৌনতা এবং যৌনতার জন্য আইরিশ ভাষার শব্দ সম্পর্কে আইরিশসেন্ট্রালের সাথে কথা বলেছেন।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে টুইটারে একটি ভাল কয়েকটি অ্যাকাউন্ট উপস্থিত হয়েছে যা আইরিশ ভাষাকে প্রচার করে, ভাষা সম্পর্কে তথ্য ভাগ করে এবং কথোপকথন এবং বিতর্ককে অনুপ্রাণিত করে।
এর চেয়ে ভাল কিছু অ্যাকাউন্ট হ’ল @থিওরিশযা আধুনিক শব্দ এবং বাক্যাংশ অনুবাদ করে, @ডুয়ান্নিনান, ডাইনেনের বিখ্যাত 1927 ডিকশনারি অফ আইরিশ-ইংরেজি (আইরিশ-ইংরেজি অভিধান), এবং @ফোক্লিরুইডহনিল, যা অফিসিয়াল আইরিশ-ইংরেজি অভিধান থেকে পদ, শব্দ এবং অন্যান্য বাক্যাংশগুলি টুইট করে।
অন্য একটি অ্যাকাউন্ট যা একটি উল্লেখের দাবিদার @কালাইথযা আইরিশ ভাষার শব্দ, পদ, বাক্যাংশ এবং যৌনতা এবং যৌনতা সম্পর্কিত ব্যবহারের নমুনাগুলি সম্পর্কে টুইট করে। যদিও গত কয়েক বছরে অ্যাকাউন্টটি সক্রিয় ছিল না, তবুও তাদের ফিডে প্রচুর আকর্ষণীয় তথ্য রয়েছে এবং 2018 সালে কিউরেটর প্রকল্পটি সম্পর্কে আইরিশসেন্ট্রালের সাথে কথা বলেছেন।
আপনি অ্যাকাউন্টটি কেন শুরু করলেন?
I saw lots of talk on Twitter about sex and the language around it in the context of the Irish language, and it was clear to me that lots of that information was inaccurate or being spread by people who didn’t have that much experience of the living Irish language or the Irish of the Gaeltacht (Irish-speaking districts in Ireland), and that there was a lot of words being composed for ideas and concepts that were already in the Irish lexicon.
এই ধরণের জিনিস সম্পর্কে লড়াই বা তর্ক করার পরিবর্তে, প্রায়শই টুইটারে করা হয়, আমি একটি নতুন অ্যাকাউন্ট সেটআপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যা সত্য এবং সঠিক তথ্য ছড়িয়ে দেয়।
আপনি টুইট শব্দ এবং শর্তাদি কোথায় পাবেন?
প্রজন্মের আঠালো: যৌনতার অভিধান, “প্রয়াত আইরিশ পণ্ডিত দীথি í লুইনিচেইন লিখেছেন।
ডাইথ í আয়ারল্যান্ডের গ্যালটাচট অঞ্চলে প্রচুর সময় ব্যয় করেছিল এবং যৌন সম্পর্কে শব্দ এবং বাক্যগুলির শব্দ এবং পাল্টা সংগ্রহ করেছিল। তিনি তাদের বেশিরভাগকে কেরি গ্যালটাচট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং এটি অভিধান এন্ট্রিগুলি থেকে পরিষ্কার, তবে পাশাপাশি তিনি মুদ্রিত পাঠ্য এবং বইগুলি অনুসন্ধান করেছিলেন, বিভিন্ন উপভাষাগুলিতে লেখা এবং শব্দ এবং বাক্যাংশগুলি সন্ধানের জন্য নিবন্ধন করে।
আপনি নিজেরাই কোনও শব্দ তৈরি করবেন না?
আমি এটি করতে চাই না, আমি সরাসরি অনুবাদ বা আইরিশ পরিভাষার সাথে ‘চতুর’ বা ‘মজার’ হওয়ার চেষ্টা না করেই ভাষায় যা রয়েছে তা ভাগ করে নিতে পছন্দ করি। আমার কাছে মনে হয় এটি ইংরেজী স্পিকারের সুবিধার্থে অনেকগুলি ‘নতুন’ পদ তৈরি করা হয়, যা কোনও সাধারণ আইরিশ স্পিকার কখনও ব্যবহার করতে পারে না।
প্রতিটি শব্দ এবং নমুনা বাক্য নিজেই অভিধান থেকে আসে এবং ভাগ করে নেওয়ার মতো আর কোনও শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত আমি সেই পদ্ধতিতে আটকে থাকব। সম্ভবত আমি তার পরে অন্য কোথাও তাকান।
আপনার অনুগামীদের সাথে কি আপনার অনেক কথোপকথন আছে?
প্রতি এখন এবং পরে। আমি গত বছর যখন বাড়ি চলছিলাম তখন আমি অভিধানটি হারিয়েছিলাম এবং আমি বেশ কিছু সময়ের জন্য চুপ করে ছিলাম, তাই আমার কাছে অনেক অনুগামী নেই। যারা এই বিষয়ে আগ্রহী হন তাদের সাথে আমার কয়েকটি কথোপকথন আছে। আমি অভিধানের বিষয়বস্তুগুলি টুইট করা ব্যতীত অন্য কোনও কিছুর জন্য অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করার ইচ্ছা করি নি, তবে আমি খুঁজে পেয়েছি যে কোনও অ্যাকাউন্টে যখন কোনও অ্যাকাউন্টে ‘ব্যক্তিত্ব’ থাকে তখন লোকেরা এটি পছন্দ করে, তাই আমি সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে আরও ইন্টারঅ্যাক্ট করার চেষ্টা করেছি।
ডাইথের অনেকগুলি পদ সংগ্রহ করা সমকামী সম্প্রদায় এবং মহিলাদের কাছে যথেষ্ট অপমানজনক এবং তাঁর কাজের সমালোচনা করা হয়েছে কারণ তিনি গবেষণা করার সময় অনেক মহিলার সাথে কথা বলেননি। আমি তার প্রতি এতটা কঠোর হব না – তাঁর কাজটি গ্যালটাচের জীবন্ত ভাষার একটি সঠিক বিবরণ যা 20 বছর আগে গ্যালটাচ্টে ঘোরাঘুরি করার সময় প্রজন্মের সাথে কথা বলেছিল যে প্রজন্মের কথা বলা হয়েছিল। আয়ারল্যান্ড গত 20 বছরে ব্যাপক অগ্রগতি করেছে এবং আমরা এখন যৌন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আরও অনেক বেশি উন্মুক্ত এবং স্বাস্থ্যকর।
দীথি সম্ভবত অনেক মহিলার সাথে কথা বলেননি কারণ তারা তাঁর সাথে কথা বলেননি। যদি কেউ ডাবলিনের একজন তরুণ পণ্ডিতকে গ্যালটাচটের বৃদ্ধ মহিলাদের সাথে বিভিন্ন দেহের অংশ এবং যৌন আচরণের জন্য তাদের কাছে থাকা অশ্লীল শব্দ সম্পর্কে কথা বলতে যাচ্ছেন, তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তারা উত্তর দিতে দ্বিধা বোধ করতে পারেন।
অভিধানে আপনার প্রিয় শব্দটি কী?
আমি মনে করি, ‘ফ্লার্টের জন্য’ গ্লিওডা’র মতো জিনিস রয়েছে; ‘গিল্ট গ্নিস’, এমন কারও পক্ষে যিনি যৌনতা ছাড়া কিছুই ভাবেন না; একটি যৌন খেলনা জন্য ‘oirnis’; এবং আরও অনেক।
অন্যদিকে, অভিধানে এমন অনেক কিছুই রয়েছে যা আজকের মানদণ্ডে আপত্তিকর এবং পুরানো, ‘গামহাইন’ এর জন্য ‘আফিমিনেট ম্যান’, বা ‘মুইরেন আই এমব্রিস্ট’ এর মতো জিনিস যারা traditional তিহ্যবাহী মেয়েলি ভূমিকার সাথে সম্মতি দেয় না, বা ‘একটি ভফুইল নায়ার অর্ট?’ কোনও মহিলা গর্ভবতী কিনা তা জিজ্ঞাসা করতে – আপনি কি লজ্জা পেয়েছেন?
অভিধানটি ভাল, এবং আমি মনে করি এটিতে সমস্ত তথ্য ভাগ করে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, তবে উভয়ই ভাল এবং খারাপ উভয়ই ভাগ করে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, তবে অন্য পণ্ডিতের পক্ষে এটি আপডেট করার এবং যৌনতার সাথে আরও একবার গ্যালটাচটের জীবন্ত ভাষা রেকর্ড করার সময় এসেছে। এবার, মহিলা এবং সমকামী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কম অপমান এবং আরও ইনপুট ক্রমযুক্ত।
