আইরিশ ভাষা কি শেখা শক্ত?

আয়ারল্যান্ডের অফিসিয়াল ভাষা আইরিশ, তবে জনসংখ্যার মাত্র একটি অল্প শতাংশই এটি অনর্গলভাবে বলতে পারে এবং এমনকি প্রতিদিনের ভিত্তিতে এটি ব্যবহার করতে পারে। তাহলে কি আইরিশ ভাষা শেখা শক্ত?
গেইলজ (আইরিশ ভাষা), আয়ারল্যান্ডের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল পাঠ্যক্রমের একটি বাধ্যতামূলক অংশ তবে তারা যখন স্কুল ছেড়ে চলে যায় তখন বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদের মাতৃভাষার সাথে আর কখনও কথা বলতে পারে না।
থেকে পরিসংখ্যান 2022 আদমশুমারি দেখায় যে আয়ারল্যান্ডে সামগ্রিকভাবে, 10% আইরিশ স্পিকার ভাষাটি খুব ভাল কথা বলতে পারে 32% এটি ভাল কথা বলে এবং 55% এটি ভাল না বলে।
আমরা কো কর্কের গেইলসকয়েল না ডগলাইজে আইরিশ স্কুলের শিক্ষক এওয়েফ ন কোনরাওয়ের সাথে কথা বলেছি।
অন্যান্য ভাষার তুলনায় আইরিশ কি শিখতে কঠিন?
এটি শেখা একটি কঠিন ভাষা। এটির নিজস্ব অনেকগুলি নিয়ম রয়েছে এবং এটি জটিল হতে পারে। তবে আমি মনে করি না যে এটি অন্য কোনও ভাষার তুলনায় আর কোনও কঠিন হবে। এটি অভ্যস্ত হওয়া এবং উত্সর্গের লাগে। এবং অনুশীলন, অনুশীলন, অনুশীলন!
এটি অন্য যে কোনও ভাষার মতোই যে আপনি যদি এটি ব্যবহারের সুযোগ না পান তবে আপনি এটি ভুলে যাবেন যা লজ্জাজনক। আমি আমার ছেড়ে যাওয়ার পরে আমার ফরাসি ব্যবহার করার বিষয়ে মোটামুটি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম এবং 12 বছর আমি ফ্রান্সের একটি ছুটি থেকে ফিরে এসেছি এবং নিশ্চিত যে আমি বেশিরভাগ সময় যা বলা হচ্ছে তার কোনও আইওটা ছিল না-“পার্লেজ-ভস অ্যাংলাইস” সেখানে থাকাকালীন আমার সবচেয়ে ব্যবহৃত ফরাসি বাক্যাংশ!
যখন এটি শেখার পক্ষে কঠিন বিষয়, এবং ছাড়ের শংসাপত্রের জন্য এটি বইয়ের কাছ থেকে কবিতা এবং উদ্ধৃতিগুলি শিখতে এবং একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধ শিখতে পারে যা আশা করা যায় যে কোনও বিষয়ের অধীনে ফিট হবে, আমি মনে করি বাচ্চারা এটিতে একটি বিদ্বেষ পেয়েছে এবং এটি একটি কাজকর্মে পরিণত হয়।
সুতরাং অবশ্যই এটিকে আরও মজাদার এবং আবেদন করা বাচ্চাদের ভাষার জন্য একটি “গ্রে” এবং গর্ব বিকাশ করতে উত্সাহিত করবে এবং তারপরে সম্ভবত এটি স্কুলগুলির বাইরে এবং যৌবনে ব্যবহার করে সংখ্যাগুলি বাড়তে পারে।
আইরিশ শেখার সবচেয়ে কঠিন দিকগুলি কী কী?
সবচেয়ে কঠিন দিকগুলি ইংরেজি ভাষার তুলনায় এর কাঠামো হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি আইরিশ ভাষায় “আমার নাম এওয়াইফ” বলতে চান তবে আপনি বলবেন, “এওয়াইফ ইজ আইএনএম ডোম,” যা সরাসরি অনুবাদ করে, “এওয়াইফের নাম আমার নাম”। এটি অনেক আইরিশ ভাষার জন্য একই।
এরপরে যা নেমে আসে তা হ’ল অনুশীলন, ভাষার অধ্যয়ন এবং ভাষা ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি। অনুশীলন এবং ভাল বোঝার সাথে ক্লাসে এটি সহজেই যথেষ্ট পরিমাণে বাছাই করা যায়।
ব্যাকরণ তখন সম্পূর্ণ অন্য দিক যা বেশ কঠিন এবং টেনেস এবং ক্রিয়াগুলি লেখার ক্ষেত্রে প্রচুর অনুশীলন লাগে।
এর প্রযুক্তিগত দিকগুলি শিখতে সবই ভাল তবে তবে সম্ভবত সবচেয়ে বড় বাধা হতে পারে তা হ’ল আপনি যে আইরিশ শিখেছেন তাতে ঝুলতে আপনার জন্য ভাষাটি ব্যবহার করার জায়গাগুলি সন্ধান করা।
কারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন একটি ড্রপ রয়েছে কারণ আপনাকে কথোপকথন ক্লাস, মিটিং-আপগুলি, অন্যদের আইরিশ ভাষায় আপনার সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক অন্যদের সন্ধান করার মতো এটি ব্যবহারের উপায়গুলি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
আইরিশ ভাষায় প্রচুর নিয়ম আছে এবং সেগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে?
এখানে প্রচুর ব্যাকরণ নিয়ম এবং কৌশলযুক্ত উচ্চারণ রয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু কেবল বোঝা যায় না!
উদাহরণস্বরূপ, আমার নাম – এওয়াইফ। আইরিশ ভাষায় আপনি এটি যেভাবেই শোনেন না কেন এটি “ই-ফা” উচ্চারণ করার কোনও অর্থ হয় না!
এই ধরণের জিনিসগুলি এটিকে খুব কঠিন করে তোলে তবে আপনি অন্যের কথা শোনার সময় এবং ভাষা ব্যবহার করার সময় আপনি কেবল এই জিনিসগুলি বেছে নেন। আইরিশ স্পিকাররা যাইহোক খুব ক্ষমা করে দিচ্ছেন এবং ভুল করার জন্য কেউ আপনাকে বলার জন্য বাইরে নেই। প্রকৃতপক্ষে, তারা এতটাই সহায়ক যে আপনি অবাক হবেন এবং আপনার প্রচেষ্টার জন্য আপনাকে প্রশংসা করবেন। শুধু একবার যেতে দিন!
আইরিশ বানান কি ইংরেজির চেয়ে সহজ?
আসলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আইরিশ বানানটি বেশ সহজ। একবার আপনি নিয়মগুলি জানার পরে এবং শব্দগুলি বোঝার পরে বেশিরভাগ বানানটি সোজা হয়।
আমি মনে করি বেড়ে ওঠা আমরা সম্ভবত বুঝতে পারি না যে ইংরেজী ভাষা আসলে কতটা কঠিন এবং কোনও আলাদা জানে না।
আইরিশ ভাষায় নীরব চিঠিগুলি নেই, এতগুলি টেনেস (ইংরাজীতে 12 টি রয়েছে !!) বা একই চিঠিটি শব্দ করার জন্য এতগুলি বিকল্প রয়েছে।
উদাহরণস্বরূপ ইংরেজিতে, ‘আইই’ শব্দটি তৈরি করার জন্য এটি বিভিন্ন উপায়ে লেখা যেতে পারে-‘আই’, ‘আইজি’, ‘ওয়াই’, ‘আই-ই’ যেখানে সাধারণত আইরিশ ভাষায় যখন এটি বানানের কথা আসে তখন এটি সরাসরি এগিয়ে যায়।
এনইএস হ’ল ম্যাস লিমন্ড স্পিকারের জন্য মেস্ট বিভ্রান্তিকর, কওল 20
আইরিশ কি সঠিকভাবে শেখানো হচ্ছে?
আমি মনে করি এটি নির্ভর করে। কী দুর্দান্ত হবে তা যদি লোকেরা কেবল কথোপকথন করার জন্য পর্যাপ্ত আইরিশ থাকতে পারে এবং এটি ব্যবহারের সুযোগ পেতে পারে।
আয়ারল্যান্ডে এই দিনগুলিতে বেসিকগুলি ছাড়িয়ে পড়তে বা লিখতে সক্ষম হওয়া খুব কম প্রয়োজন, বিশেষত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যাওয়া যেখানে দিন শেষে লোকেরা কলেজ, ব্যবসা, চাকরি এবং আরও অনেক কিছু যেখানে আইরিশ ভাষা পড়ার বা লেখার জন্য কোনও প্রয়োজন নেই।
তবে এটি আমাদের লোকদের এবং আমাদের heritage তিহ্যের ভাষা হিসাবে এটি হারাতে বিপর্যয়কর হবে।
এটি এমন একটি সুন্দর ভাষাও। আমি মনে করি বেশিরভাগ লোকেরা সম্ভবত স্কুল ছেড়ে আইরিশ ভাষায় মোটামুটি ভাল ক্ষমতা রাখে তবে যখন এটি খুব কম সুযোগ থাকে বা এটি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তখন তা হারিয়ে যায় এবং ভুলে যায়।
যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আমি বলব এটি ভাল শেখানো হচ্ছে। ব্যবহার করার জন্য দুর্দান্ত নতুন সংস্থান এবং মজাদার প্রোগ্রাম রয়েছে এবং একবার শিক্ষকরা এর প্রতি আবেগ হয়ে গেলে এটি সঠিকভাবে শেখানো হবে না এমন কোনও কারণ নেই।
আপনি যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চলে যান তখন গল্প, গদ্য এবং কবিতা অধ্যয়নের উপর খুব বেশি জোর দেওয়া যেতে পারে তবে এটি হ’ল লিভিং সার্ট এবং পয়েন্ট সিস্টেমের প্রকৃতি। যদি আইরিশ ভাষাটিকে কথোপকথনের বিষয় হিসাবে এবং উপভোগের জন্য শেখানো যেতে পারে তবে এটি দুর্দান্ত হবে তবে আমি জানি না যে এটি কখনও ঘটবে কিনা।
আপনার আইরিশ উন্নত করার জন্য সেরা টিপসগুলি কী কী?
নিমজ্জন আইরিশ ভাষায় নিজেকেই কী! আমি একটি গেইলস্কাইলে কাজ করি যেখানে জুনিয়র শিশুদের মধ্যে প্রথম বছরের জন্য শিশুরা সম্পূর্ণরূপে ভাষায় নিমগ্ন। কোনও ইংরেজি শেখানো হয় না। এটি এত ভাল কাজ করে এবং আপনি বিশ্বাস করবেন না যে স্কুলে প্রথম বছরে বাচ্চারা কতটা বাছাই করে।
সিনিয়র শিশুদের আগ পর্যন্ত ইংরেজি ভাষা চালু করা হয় না। তারা তাদের বলা সমস্ত কিছু বোঝে এবং কেবল এক বছর পরে আইরিশ ভাষায় কথা বলতে মোটামুটি আত্মবিশ্বাসী। বাচ্চাদের এই পর্যায়ে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে, পুনরাবৃত্তি মূল বিষয়।
গান, গেমস, ছড়া ব্যবহার করে – এটি বাচ্চাদের পক্ষে এটি মজাদার যে তারা বুঝতে পারে না যে তারা কতটা শিখছে।
আমি দুপুরে আইরিশকে তাদের বাচ্চাদের সাথে শিখতে চান এমন পিতামাতাদের কাছেও শিখিয়েছি। আমরা এক সপ্তাহে একটি বিষয় বেছে নিই, বেসিকগুলি শিখি, কথোপকথন করি এবং চেষ্টা করি এবং একটি খেলা বা একটি গান ছুঁড়ে দিয়ে কিছুটা মজা করি এবং কেবল এটির জন্য যান।
টিজি 4 এবং টিজি 4।
“সিপলা ফোকাল” দিয়ে অন্যকে সন্ধান করা এবং কেবল এটির জন্য যাচ্ছেন এবং আপনি যা ভাষাটি বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তা ব্যবহার করে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ’ল এটি যতবার সম্ভব কথা বলা।
আইরিশ গ্রহণ করতে চাইছেন এমন লোকদের পরামর্শ?
শুধু এটির জন্য যান! একটি শিক্ষানবিশ শ্রেণি সন্ধান করুন এবং এটি আবার নেওয়া শুরু করুন। তারপরে যখন আপনার কাছে বেসিকগুলি থাকে তখন এটি ব্যবহার করার চেষ্টা করে এবং একটি কথোপকথন গোষ্ঠী সন্ধান করে যা প্রায়শই প্রায়শই মিলিত হয়।
আগ্রহের সাথে অন্যদের সন্ধান করুন। আপনার ফোন সেটিংস গেইলজে পরিবর্তন করুন এবং এটি অন্যদের কাছে গেইলজ হিসাবে পাঠ্য প্রেরণ করুন। আপনার কাজ করার পথে রেডিও না গ্যালটাচটা শুনুন। আপনার যদি বাচ্চারা আইরিশ শিখতে থাকে তবে তাদের বাড়িতে এটি ব্যবহার করতে এবং মজাদার করে তুলতে উত্সাহিত করে।
গ্যালটাচটটি দেখুন এবং আপনার যা আছে তা দিয়ে তাদের চমকে দিন। “গেইলজ হিসাবে” কয়েকটি গান শিখুন এবং একটি বিয়ের সময় গানে গানে গাইুন। আপনি খুব অবাক হবেন যে এটি কত দ্রুত আপনার কাছে ফিরে আসবে! যান n-ouirí লিট!
মূলত আগস্ট 2019 এ প্রকাশিত। 2025 এ আপডেট হয়েছে।