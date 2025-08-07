You are Here
আইরিশ মহিলা নিউইয়র্কের নৌকায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যাওয়ার পরে ‘সহিংসতার কোনও প্রমাণ’ নেই
নিউইয়র্ক পুলিশ জানিয়েছে, লং আইল্যান্ডের একটি ইয়ট ক্লাবে নৌকায় পাওয়া আইরিশ ফ্যাশন ডিজাইনারের মৃত্যুতে সহিংসতার কোনও প্রমাণ নেই।

সাফোক কাউন্টি পুলিশ বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মার্থা নোলান-ও’স্লাটারার “সহিংসতার প্রমাণ দেখায়নি” এবং তার মৃত্যুর কারণের জন্য আরও পরীক্ষা করা দরকার।

মঙ্গলবার ভোরে মন্টাক ইয়ট ক্লাবে নৌকায় অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায় ৩৩ বছর বয়সী মিসেস নোলান-ওস্লাটাররা।

জরুরি পরিষেবাগুলি দ্বারা তাকে ঘটনাস্থলে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।

বিদেশ বিষয়ক অধিদফতর বলেছে যে এটি মামলা সম্পর্কে সচেতন এবং কনস্যুলার সহায়তা প্রদান করছে।

ফ্যাশন ব্র্যান্ড ইস্ট এক্স ইস্টের প্রতিষ্ঠাতা মূলত কো কার্লো থেকে এসেছিলেন তবে ম্যানহাটনে থাকতেন।

সাফলক কাউন্টি পুলিশ বিভাগের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে: “পূর্ব হ্যাম্পটন টাউন পুলিশ প্রায় 12 টায় স্টার আইল্যান্ড রোডের মন্টাক ইয়ট ক্লাবে ডক করা একটি নৌকায় অজ্ঞান হয়ে একজন মহিলার প্রতিবেদন করার এক ব্যক্তির কাছ থেকে 911 কলকে সাড়া দেয়।

“গুড সামারিটানরা মহিলার উপর সিপিআর করার চেষ্টা করেছিল।

“ম্যানহাটনের ৩৩ বছর বয়সী মার্থা নোলান-ও’স্লাটাররা প্রথম প্রতিক্রিয়াকারীরা নৌকায় মৃত ঘোষণা করেছিলেন।

“মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্ত এবং পরীক্ষা অনির্বচনীয় ছিল, যা সাফলক কাউন্টি মেডিকেল পরীক্ষকের কার্যালয় দ্বারা পরিচালিত একটি ময়নাতদন্ত দ্বারা নির্ধারিত হবে।”

