You are Here
আইরিশ র‌্যাপার হিজবুল্লাহ পতাকা নিয়ে সন্ত্রাসের অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার জন্য যুক্তরাজ্যের আদালতে হাজির
News

আইরিশ র‌্যাপার হিজবুল্লাহ পতাকা নিয়ে সন্ত্রাসের অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার জন্য যুক্তরাজ্যের আদালতে হাজির

হিজবুল্লাহকে সমর্থন করার অভিযোগে তাকে সন্ত্রাসী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করার পরে বুধবার আইরিশ র‌্যাপ ব্যান্ড নেকেক্যাপের একজন সদস্য আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল।

মঞ্চ নাম মো চরা নামে অভিনয় করা লিয়াম ও’হান্না (২ 27) নভেম্বরে লন্ডনের একটি কনসার্টের সময় হিজবুল্লাহ পতাকা প্রদর্শন করার পরে মে মাসে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

আদালতের এক কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন যে, সেন্ট্রাল লন্ডনে ওয়েস্টমিনস্টার ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে শুনানিটি ছয় মাসের সময়সীমার বাইরে চলে যায় কিনা সে বিষয়ে আইনী যুক্তি শুনবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

যেহেতু 2019 সালে যুক্তরাজ্যে হিজবুল্লাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তাই ইরান-সমর্থিত লেবাননের সন্ত্রাসী সংগঠনের পক্ষে সমর্থন দেখানোর অপরাধ হয়েছে।

গাজায় যুদ্ধের পাশাপাশি ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নিন্দা জানিয়ে বিবৃতিগুলির জন্য ক্নেক্যাপ শিরোনাম অর্জন করেছে।

নিষিদ্ধ সংস্থাগুলির সমর্থন ঘিরে ক্রমবর্ধমান বিতর্কের মধ্যে মধ্য লন্ডনে ওয়েস্টমিনস্টার ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে শুনানি আসে।

আইরিশ ব্যান্ড নেকেক্যাপের একজন সদস্য লন্ডনের একটি কনসার্টে 21 নভেম্বর, 2024 -এ একটি হিজবুল্লাহ পতাকা পরেন। (স্ক্রিন গ্র্যাব/ইউটিউব)

সন্ত্রাসবাদ আইন 2000 এর অধীনে জুলাইয়ের প্রথম দিকে প্যালেস্টাইন অ্যাকশন গ্রুপকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল বলে বেশিরভাগ বিক্ষোভের ক্ষেত্রে 700 জনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ফিলিস্তিন অ্যাকশনে সরকার নিষেধাজ্ঞাগুলি দক্ষিণ ইংল্যান্ডের একটি এয়ার ফোর্স বেসে ব্রেক-ইন করার দায়বদ্ধতার পরে কার্যকর হওয়ার পরে কার্যকর হয়েছিল, যার ফলে দুটি বিমানের আনুমানিক £ 7.0 মিলিয়ন ($ 9.3 মিলিয়ন) ক্ষতি হয়েছিল।

এই দলটি বলেছে যে গাজায় যুদ্ধের সময় ইস্রায়েলের পক্ষে ব্রিটেনের অপ্রত্যক্ষ সামরিক সহায়তায় তার কর্মীরা সাড়া দিচ্ছেন।

একটি নিষিদ্ধ গোষ্ঠীকে সমর্থন করা যুক্তরাজ্যের 14 বছরের কারাদণ্ডে শাস্তিযোগ্য একটি ফৌজদারি অপরাধ।

উস্কানিমূলক

ও’হানা যখন প্রথম উপস্থিত হয়েছিল তখন জুনে সেন্ট্রাল লন্ডন কোর্টের বাইরে কয়েকশ ভক্ত উল্লাস করেছিলেন।

প্রসিকিউটর মাইকেল বিসগ্রোভ পূর্ববর্তী শুনানিতে বলেছিলেন যে মামলাটি “ফিলিস্তিনের জনগণের পক্ষে মিঃ ও’হানার সমর্থন বা ইস্রায়েলের সমালোচনা সম্পর্কে নয়।”

একটি ব্যান্ড ব্যান্ড নেকেক্যাপের সমর্থক হিসাবে অভিনয় করে এবং এর গায়ক লিয়াম ও’হানা 20 আগস্ট, 2025 -এ লন্ডনে ওয়েস্টমিনস্টার ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টের বাইরে জড়ো হন, যেখানে ও’হান্না একটি সন্ত্রাস অপরাধের অভিযোগে হাজির হতে চলেছে। (জাস্টিন ট্যালিস / এএফপি)

বিসগ্রোভ বলেছিলেন, “তিনি তার মতামত এবং সংহতি জানাতে তাঁর অধিকারের মধ্যে রয়েছেন।”

পরিবর্তে, প্রসিকিউটর বলেছিলেন, এই মামলাটি হান্না “হিজবুল্লাহর পতাকা, একটি নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন,” হামাস, আপ হিজবুল্লাহ আপ “বলার অভিযোগে” হিজবুল্লাহর পতাকা পরা এবং প্রদর্শন করার বিষয়ে ছিল। “

তীব্র পাঙ্ক-র্যাপ গ্রুপটি বলেছে যে ভিডিওটি যে অভিযোগের দিকে পরিচালিত করেছিল তা প্রসঙ্গের বাইরে নিয়ে গেছে এবং পতাকাটি মঞ্চে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এই দলটি অভিযোগের সাথে তাদের নীরব করার চেষ্টা করার অভিযোগও করেছে।

তাদের ভক্তদের কাছে প্ররোচিতদের সাহসী, বিপজ্জনক চরমপন্থী তাদের প্রতিরোধকারীদের কাছে, গ্রুপের সদস্যরা আইরিশ ভাষায় পাশাপাশি ইংরেজিতে র‌্যাপ করে।

আইরিশ র‌্যাপ গ্রুপ নেকেক্যাপের গায়ক, লিয়াম ও’হানা সেন্টার, যিনি হিজবুল্লাহকে সমর্থন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পরে লন্ডনে ওয়েস্টমিনস্টার ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টের বাইরে মঞ্চের অধীনে অভিনয় করেছেন। (বেঞ্জামিন ক্রেমেল / এএফপি)

2017 সালে গঠিত, গ্রুপটি বিতর্কের জন্য কোনও অপরিচিত নয়। তাদের গানের কথাগুলি ওষুধের উল্লেখে পূর্ণ, তারা বারবার যুক্তরাজ্যের পূর্ববর্তী রক্ষণশীল সরকারের সাথে সংঘর্ষ করেছে এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ শাসনের কণ্ঠস্বর বিরোধিতা করেছে।

হিজবুল্লাহ ভিডিওর ফলস্বরূপ, ফ্রান্স এবং হাঙ্গেরিতে গ্রুপের নির্ধারিত পারফরম্যান্স এবং তহবিল বাতিল করা হয়েছিল।

গত বছর, এই গোষ্ঠীটি তাদের উপর ভিত্তি করে একটি আধা-কাল্পনিক চলচ্চিত্র দ্বারা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল যা সানড্যান্স ফেস্টিভাল সহ একাধিক পুরষ্কারকে স্কুপ করে।

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।