You are Here
আইরিশ হিরো ড্যানিয়েল ও’কনেল জন্মের বার্ষিকী অনুপস্থিত হৃদয়ের রহস্য পুনরুদ্ধার করে | আয়ারল্যান্ড
News

আইরিশ হিরো ড্যানিয়েল ও’কনেল জন্মের বার্ষিকী অনুপস্থিত হৃদয়ের রহস্য পুনরুদ্ধার করে | আয়ারল্যান্ড

তাঁর মৃত্যুর পরে ড্যানিয়েল ও’কনেল, তাঁর সময়ে আয়ারল্যান্ডের “লিবারেটর” নামে পরিচিত ব্যক্তি একটি অনুরোধ করেছিলেন: “আয়ারল্যান্ডে আমার দেহ, রোমের কাছে আমার হৃদয় এবং স্বর্গে আমার আত্মা।”

বুধবার আয়ারল্যান্ড তার জন্মের 250 তম বার্ষিকী চিহ্নিত করেছে বক্তৃতা এবং আড়ম্বরপূর্ণ এবং একটি উত্তেজনাপূর্ণ প্রশ্ন: হৃদয় কোথায়?

1847 সালে তাঁর মৃত্যুর পরে ও’কনেলের হৃদয়কে রোমে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সেন্ট আগাটা দেই গোটির আইরিশ কলেজে বা গথস অফ দ্য গথসের আইরিশ কলেজে মূল্যবান প্রতীক হিসাবে রাখা হয়েছিল, কিন্তু ১৯২27 সালে কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করেছিল যে এটি চলে গেছে।

এটি এখনও নিখোঁজ রয়েছে এবং এই সপ্তাহে স্মরণগুলি এটি সন্ধানের জন্য নতুন অনুসন্ধানের জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

“এটি যদি ঠিক তেমনভাবে ছেড়ে যায় তবে এটি একটি ট্র্যাভেস্টি,” মরিস ও’কনেল, স্টেটসম্যানের গ্রেট-গ্রেট-গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ডেনেফিউ, rté কে বলেছেন। “আমি 250 তম বার্ষিকী নিয়ে মনে করি, আপনি যদি এখনই অনুসন্ধান না করে থাকেন তবে আপনি কখনই এটি করতে যাবেন না, তাই কমপক্ষে এর পিছনে কিছু প্রেরণা রয়েছে I’m আমি নিশ্চিত যে ড্যানিয়েল ও’কনেল গল্পটি সহায়তা করার জন্য সরকারের প্রতি আগ্রহ আছে। তবে আপনি এটি চেষ্টা করে খুঁজে পেয়েছেন।”

বংশধররা কাউন্টি কেরির অ্যাবে আইল্যান্ডে হৃদয়কে বিশ্রামের জন্য হৃদয়কে দেখতে চান, যেখানে ও’কনেলের স্ত্রী মেরি কবর দেওয়া হয়। “হৃদয়টি তার সাথে পুনরায় একত্রিত হলে এটি দুর্দান্ত হবে।”

ডাবলিনের ড্যানিয়েল ও’কনেল স্মৃতিস্তম্ভ। ফটোগ্রাফ: ডেভিড সোয়েনস ফটোগ্রাফি/গেটি চিত্র

কেরি-বংশোদ্ভূত ব্যারিস্টার এবং সাংসদ ক্যাথলিক মুক্তি অর্জন করে এবং আয়ারল্যান্ডকে যুক্তরাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করা ইউনিয়নকে বাতিল করার প্রয়াসকে নেতৃত্ব দিয়ে আইরিশ জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা পিতা হয়েছিলেন।

তাঁর মহামারী ও সংহতি বিশ্বজুড়ে নাগরিক অধিকার আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন ও’কনেলকে বলেছিলেন “বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা”।

তাঁর মূর্তিগুলি আইরিশ শহর ও শহরগুলিকে বিন্দু দেয়, তাঁর নামটি পুরো রাস্তাগুলি শোভিত করে এবং তার অবশেষগুলি ডাবলিনের গ্লাসনেভিন কবরস্থানে একটি বৃত্তাকার টাওয়ারের নীচে থাকে। তার হৃদয়ের তবে কোনও চিহ্ন নেই।

অতীত নিউজলেটার প্রচার এড়িয়ে যান

হৃদয়টি এম্বেল করা হয়েছিল এবং বিশ্বাস করা হয় যে আইরিশ কলেজের গির্জার দেয়ালে একটি মার্বেল ফলকের পিছনে সঞ্চিত একটি কলমে রাখা হয়েছিল। ১৯২27 সালে আইরিশ কলেজ যখন অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল তখন আর্নের কোনও চিহ্ন ছিল না।

একটি তত্ত্বটি হ’ল এটি ব্যাংক অফ ইতালির প্রসারিত করার কাজকালে অন্যান্য অবশেষের সাথে ছড়িয়ে পড়েছিল, যা চার্চের ক্রিপ্টে প্রবেশ করেছিল এবং ক্যাম্পো ভেরানো কবরস্থানে পুনরায় নির্দেশিত হয়েছিল। আরেকটি তত্ত্বটি হ’ল এটি একটি রৌপ্য ক্যাসকেটে স্থানান্তরিত হয়েছিল যা তখন চোরদের দ্বারা লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।

জন ক্রোটি আরটি é কে বলেছেন, “ও’কনেলের হৃদয় ভেসে উঠে নেওয়া এবং চুরি করা যেতে পারে বলে ভাবতে কী ট্র্যাজেডি।” “তবে এটি সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি। স্বতন্ত্র আশাটি হওয়া উচিত যে এটি ক্যাম্পো ভেরানো পদক্ষেপে ছড়িয়ে পড়েছিল, বা এটি এখনও অবধি গোথের চ্যাপেলের নীচে থেকে যায়।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।