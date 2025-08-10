আইরি লেইটিও অলিম্পিক সোনার বার্ষিকী “উদযাপন” করেছেন লেডি অফ গ্রেস | পর্তুগাল ফিরে

২০২৪ সালে প্যারিসে অলিম্পিক স্বর্ণ জয়ের এক বছর পরে, আইরি লেইটো সাইকেলের পর্তুগাল ফিরে আসার চতুর্থ পর্যায়ে লেডি অফ গ্রেসের কাছে তাঁর কীর্তির বার্ষিকী উপলক্ষে চিহ্নিত করেছেন যে তখন থেকেই “কিছুই পরিবর্তন হয়নি” তা নিশ্চিত করে।
“এমনকি যদি আমি আমাকে মনে করিয়ে না দিতাম, তারা ইতিমধ্যে মনে রাখার একটি বিষয় তৈরি করেছিল। আমি সবেমাত্র জেগে উঠেছিলাম, এটি আমার প্রথম যে বিষয়গুলি ভেবেছিলাম তার মধ্যে একটি ছিল,” গ্রামীণ কাজা সাইক্লিস্টকে লুসার বক্তব্যে স্বীকার করেছিলেন, 86 86 তম সংস্করণের চতুর্থ পর্বের আগে।
স্পষ্টতই এক বছর আগে, আইরি লেইটো এবং রুই অলিভিরা জাতীয় ক্রীড়াটির “অলিম্পাসে” প্রবেশ করেছিলেন, যখন তারা অ্যাথলেটিক্সের বাইরে প্রথম পর্তুগিজ অলিম্পিক খেতাব পৌঁছেছিল, সোনার সাথে ম্যাডিসন প্যারিসে 2024।
“এটি এমন একটি দিন যা আমার জীবনে এবং বিশেষত আমার ক্যারিয়ারে চিরকাল চিহ্নিত হবে I আমি মনে করি পরের বড় দিনটি আমার বিবাহ হবে, যা শীঘ্রই হবে,” তিনি স্বীকার করেছেন।
ব্রাগানায়, এমন একটি শহর যা ভোল্টার চতুর্থ পর্যায় থেকে পর্তুগাল পর্যন্ত 182.9 কিলোমিটার দূরে স্বাগত জানিয়েছিল, যা আল্টো দা সেনহোরা দা গ্রাসায় শেষ হয়েছে, প্রথম জাতীয় ক্রীড়াবিদ যা কিছু অলিম্পিক গেমসের একই সংস্করণে দুটি পদক জিতেছে-এছাড়াও বর্তমান ওমনিয়াম অলিম্পিক রানার-চ্যাম্পিয়ন – এটি অবশ্যই জনসাধারণের দ্বারা সর্বাধিক অনুরোধ সাইক্লিস্ট ছিল।
বাচ্চাদের এবং বড়দের ফটোগ্রাফগুলির জন্য অনুরোধগুলি এবং তার দলের উপস্থাপনায় তিনি যে খেজুরগুলি পেয়েছিলেন তা ইঙ্গিত দেয় যে ভায়ানেন্স জনপ্রিয়তার ক্রমবর্ধমান ঘটনা, তবে গ্রামীণ কাজা রাইডার নিশ্চিত করে যে 10 আগস্ট, 2024 এর পর থেকে তাঁর জীবনে কিছুই পরিবর্তন হয়নি।
“আমার অর্থ, এটি পরিবর্তিত হয়েছে: গত বছর, আমি অলিম্পিক গেমসে ছিলাম, এই বছর আমি পর্তুগালে ফিরে এসেছি। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস রয়েছে, তবে এগুলি আমার প্রস্তাবিত দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে,” তিনি কৌতুক করেছিলেন, যদিও অনুগ্রহের লেডিতে উত্থাপিত অলিম্পিক সোনার জন্মদিন “উদযাপন” করা সহজ নয়, “আরও খারাপ জিনিস রয়েছে।”
পর্তুগালে ফিরে আসার সাথে সাথে “দখল”, লেইটোর এখনও তার সঙ্গী “ডোরাদো” এর সাথে কথা বলার সময় পাননি, যিনি আজকাল বার্গোসে ফিরে আসার ক্ষেত্রে একত্রিত হয়েছিলেন। “আমরা প্রতিযোগিতা করছি, তবে অবশ্যই আমি তার সাথে যত তাড়াতাড়ি কথা বলব,” তিনি বলেছিলেন।