আইলফোর্ড রেস্তোঁরায় সন্দেহজনক অগ্নিসংযোগের আক্রমণে পাঁচ জন আহত
আইলফোর্ড রেস্তোঁরায় সন্দেহজনক অগ্নিসংযোগের আক্রমণে পাঁচ জন আহত

উডফোর্ড অ্যাভিনিউয়ের একটি রেস্তোঁরায় পুলিশ, প্যারামেডিকস এবং দমকলকর্মীদের আগুনে ডেকে আনা হয়েছিল

পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্তোঁরায় সন্দেহভাজন অগ্নিসংযোগের হামলার পরে তিনজনকে প্রাণঘাতী অবস্থায় তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শুক্রবার 21:00 বিএসটি -তে আইলফোর্ডের গ্যান্টস হিলের উডফোর্ড অ্যাভিনিউতে পুলিশ, প্যারামেডিকস এবং দমকলকর্মীদের আগুনের জন্য ডেকে আনা হয়েছিল।

আগুনে তিনজন মহিলা এবং দু’জন লোক আহত হয়েছেন এবং তারা যেখানে রয়েছেন সেখানে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল।

আগুনের কারণ দমকলকর্মী এবং পুলিশ তদন্ত করছে। কোনও গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে মেট পুলিশ জানিয়েছে।

রেস্তোঁরাটির নিচতলার কিছু অংশ শিখার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, যা 22:30 নাগাদ নিভে গেছে।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়া পাঁচ জনকে ফায়ার ক্রুদের দ্বারা ভবন থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, ব্রিগেড আসার আগে প্রায় নয় জন আরও নয় জন ভবন থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল।

ডিট সিএইচ ইন্সপেক্টর মার্ক রজার্স বলেছিলেন: “আমরা বুঝতে পারি যে এই ঘটনাটি সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগের কারণ হবে। আমার বিশেষজ্ঞ গোয়েন্দাদের দলটি ঘটনাকে একত্রিত করার জন্য গতিতে কাজ করছে।

“স্থানীয়রা এই অঞ্চলে একটি বৃহত পুলিশ উপস্থিতি দেখার আশা করতে পারে। আপনার যদি কোনও উদ্বেগ থাকে তবে দয়া করে মাটিতে সেই কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলুন।”

স্বাস্থ্য সচিব ওয়েস স্ট্রিটিং, যিনি ইলফোর্ড উত্তরের সংসদ সদস্য, এক্স পোস্ট পুলিশ, আগুন এবং অ্যাম্বুলেন্স ক্রুদের তাদের প্রতিক্রিয়ার জন্য তাঁর ধন্যবাদ।

