You are Here
আইলিংটন হোটেলের বাইরে পুলিশ বিরোধী বিক্ষোভকারীদের ছাড়িয়ে যায় খবর
News

আইলিংটন হোটেলের বাইরে পুলিশ বিরোধী বিক্ষোভকারীদের ছাড়িয়ে যায় খবর

পুলিশ অফিসাররা ইসলিংটনের একটি হোটেলের বাইরেও অভিবাসী বিরোধী বিক্ষোভকারীদের ছাড়িয়ে গেছে যেখানে শুক্রবার ৮ ই আগস্ট শরণার্থীদের সমর্থনে একটি বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

লন্ডন হোটেলের বাইরে স্ট্যান্ড আপ থেকে বর্ণবাদ পর্যন্ত প্রায় ৮০ জন বিরোধী বিক্ষোভকারী বিক্ষোভকারীরা আশ্রয়প্রার্থীদের সরকার কর্তৃক আটক করা হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

“ইমিগ্রেশন ব্রিটেনে একটি দুর্দান্ত বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্য এনেছে। এবং আমরা এখানে আসা লোকদের জন্য আরও সমৃদ্ধ,” লিসেস্টার ইস্টের প্রাক্তন সাংসদ ক্লাউডিয়া ওয়েববে বলেছেন, যিনি এই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন।

আশ্রয়স্থল বিরোধী প্রতিবাদ এবং পাল্টা প্রতিবাদকারীরা সহিংসতা ও ব্যাধি হতে পারে এমন উদ্বেগের মধ্যে সপ্তাহান্তে পুলিশ বর্ধিত পুলিশ উপস্থিতি আশা করা যায়।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।