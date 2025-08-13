You are Here
News

আইল অফ শেপ্পিতে নিহত হওয়ার পরে বাচ্চারা হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত

ড্যানিয়েল সেক্সটন

বিবিসি নিউজ, দক্ষিণ পূর্ব

ফ্যামিলি হ্যান্ডআউট আলেকজান্ডার ক্যাশফোর্ডের একটি হ্যান্ডআউট ছবি। তার কোনও চুল নেই এবং একটি সাদা শার্ট পরে আছে।পারিবারিক হ্যান্ডআউট

49 বছর বয়সী আলেকজান্ডার ক্যাশফোর্ডকে কেন্টের লেসডাউন-অন-সি-তে ঘটনাস্থলে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল

কেন্টের আইল অফ শেপ্পিতে মৃত অবস্থায় পাওয়া এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে তিন সন্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

রবিবার রাতে লেসডাউন-অন-সিয়াতে বিভেদ সৃষ্টি করার পরে একটি 16 বছর বয়সী মেয়ে এবং দুটি ছেলে, 14 এবং 15 বছর বয়সী, গ্রেপ্তার হয়েছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, কেন্টের 49 বছর বয়সী আলেকজান্ডার ক্যাশফোর্ডকে ঘটনাস্থলে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মঙ্গলবার এসেক্সের বাসিল্ডনে এই ঘটনার সাথে জড়িত হয়ে একটি 12 বছর বয়সী কিশোরীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাকে হেফাজতে রয়েছে।

লন্ডন থেকে আসা এই ত্রয়ীর বিরুদ্ধে যৌথ উদ্যোগের দ্বারা হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।

বুধবার মেডওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হওয়ার জন্য তাদের হেফাজতে রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে।

তাদের বয়সের কারণে আইনত তাদের নামকরণ করা যাবে না।

উকনিপ একজন পুলিশ অফিসার এবং একজন সাদা শার্টের এক ব্যক্তি অপরাধের দৃশ্যের দিকে হাঁটেন, যা সৈকতের ঠিক এক ঝাঁকুনিতে।উকনিপ

কেন্ট পুলিশ জানিয়েছে যে এটি কোনও সাক্ষীকে এগিয়ে আসার আবেদন অব্যাহত রেখেছে

পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার ১৯:০০ বিএসটি -তে জেটি রোডের নিকটবর্তী ওয়ার্ডেন বে রোড এলাকার একটি ছোট্ট গ্রুপের সাথে জড়িত একটি অশান্তির পরে মিঃ ক্যাশফোর্ডকে আক্রমণ করা হয়েছিল।

একজন পুলিশ মুখপাত্র যোগ করেছেন, তিনি তার দেহে “একাধিক আঘাত” সহ্য করেছেন।

তদন্তের অংশ হিসাবে অফিসাররা একটি গাড়ি দখল করেছিলেন।

সিটিংবার্ন এবং শেপ্পির সাংসদ কেভিন ম্যাকেন্না এর আগে বলেছিলেন যে তিনি “মর্মান্তিক ঘটনা দেখে গভীরভাবে দুঃখিত এবং হতবাক হয়েছিলেন”।

কেন্ট পুলিশ জানিয়েছে যে এটি কোনও সাক্ষীকে এগিয়ে আসার আবেদন অব্যাহত রেখেছে।

যার কাছে তথ্য রয়েছে বা যার সিসিটিভি বা ড্যাশক্যাম ফুটেজ রয়েছে তাদের বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

