আইল অফ শেপ্পিতে হত্যার সন্দেহে তিন সন্তান গ্রেপ্তার হয়েছে

কেন্ট পুলিশ জানিয়েছে, আইল অফ শেপ্পিতে লেসডাউন-অন-সিয়াতে একজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যাওয়ার পরে হত্যার সন্দেহে তিন সন্তানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
রবিবার 19:00 বিএসটি -র পরপরই অফিসারদের ডেকে আনা হয়েছিল, একটি বিক্ষোভ এবং এক ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করার খবর, এই বাহিনী জানিয়েছে।
লোকটি গুরুতর আহত হয়েছিলেন এবং ঘটনাস্থলে তাকে মৃত নিশ্চিত করা হয়েছিল। তার আত্মীয়ের পরবর্তী অবহিত করা হয়েছে, এটি যোগ করেছে।
পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ১৪ বছর বয়সী একটি মেয়ে এবং ১৪ বছর বয়সী দুটি ছেলে পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।