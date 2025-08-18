আইসক্রিম ট্রিপে যখন উট তাদের আঘাত করেছিলেন তখন তার চার বছরের ছেলের পাশাপাশি মারা গিয়েছিলেন বাবা

আইসক্রিম কেনার পথে যখন একটি উট তাদের সাথে বিধ্বস্ত হয়েছিল তখন তার চার বছরের ছেলের সাথে মারা গিয়েছিলেন এমন বাবা সনাক্ত করা হয়েছে।
রবিবার ব্রিসবেনের দক্ষিণে লোগান শহরের শহরতলির রিজেন্টস পার্কের একটি 7-ইলেভেন সার্ভিস স্টেশনের দিকে যাত্রা করছিলেন, ব্রাইডেন অ্যাশলে টিমমিনস (৩৩) এবং তাঁর ছেলে হেন্ডরিক্স-হেমি তে রঙ্গোমাউ কিং (৪) রিজেন্টস পার্কের একটি 7 ইলেভেন সার্ভিস স্টেশনে যাচ্ছেন।
এই জুটি গ্রিন রোড ধরে হাঁটছিল যখন একটি সাদা ডুয়াল ক্যাব ইউটিলিটি তাদের সকাল 11.15 টায় আঘাত করেছিল।
কুইন্সল্যান্ড পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে বাবা এবং পুত্র প্রাণঘাতী আহত হয়ে ঘটনাস্থলে মারা গিয়েছিল।
ক্র্যাশ সাইটের ফুটেজে দেখা গেছে যে একটি ভাঙা বাচ্চাদের বাইকটি ফুটপাথের উপর পড়ে আছে।
অবিচ্ছিন্ন পরিবারের সদস্যদের পুলিশ ঘটনাস্থলে নিয়ে গেছে এবং তাদের বাইকের কাছে কাঁদতে দেখা গেছে।
দু’জন পুলিশ অফিসার এক পুরুষ আত্মীয়কে ঘিরে রেখেছিলেন, যিনি দুঃখে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিলেন, এবং দু’জন মহিলা একে অপরকে ধরে এবং কাছাকাছি কেঁদেছিলেন।
রবিবার রাতে রিজেন্টস পার্কের ৪১ বছর বয়সী এক ব্যক্তি ট্র্যাভার উইলিয়াম গ্যালব্রাইথকে পুলিশ দু’জন গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল।
তিনি সোমবার বিয়েলি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মুখোমুখি হবেন।
কর্তৃপক্ষ রবিবার গ্রিন রোডকে কয়েক ঘন্টা বন্ধ করে দিয়েছিল যখন ফরেনসিক ক্র্যাশ ইউনিটের তদন্তকারীরা এই দৃশ্যে অংশ নিয়েছিল এবং পরিদর্শন করেছে।
ঘটনার আগে ক্র্যাশ, বা ড্যাশক্যাম বা সিসিটিভি ফুটেজ সম্পর্কিত তথ্য সহ যে কেউ ঘটনার আগে ইউটিলিটির সিসিটিভি ফুটেজ, 1800 333 000 এ পুলিশের সাথে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।