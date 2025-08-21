You are Here
আইসক্রিম বিক্রেতাকে বিস্তৃত দিবালোকের মধ্যে ছুরিকাঘাতের পরে হত্যা করার অভিযোগে 26 বছর বয়সী মানুষকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে
আইসক্রিম বিক্রেতাকে বিস্তৃত দিবালোকের মধ্যে ছুরিকাঘাতের পরে হত্যা করার অভিযোগে 26 বছর বয়সী মানুষকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে

স্যাম ললি, নিউজ রিপোর্টার লিখেছেন

প্রকাশিত: | আপডেট:

পশ্চিম লন্ডনের ব্রড ডাইটলাইটে আইসক্রিম বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাতের পরে একজনকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওয়েম্বলির সন্ন্যাসী পার্কে শাজাদ খানের (৪১) শাজাদ খানের উপর ছুরি হামলার পরে ২ 26 জন জহর জারুরকে রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে।

তার বিরুদ্ধে একটি ব্লেড নিবন্ধ দখলের অভিযোগও করা হয়েছিল এবং শুক্রবার উইলসডেন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হবেন।

আইসক্রিম বিক্রেতা শাজাদ খানকে ছুরিকাঘাতের পরে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে, পশ্চিম লন্ডনের বিস্তৃত দিবালোকের আলোতে

গোয়েন্দা চিফ ইন্সপেক্টর পল ওয়ালার, যিনি এমইটি -র বিশেষজ্ঞ ক্রাইম কমান্ডের তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তিনি বলেছেন: ‘আমি এই তদন্তের সময় সম্প্রদায়কে তাদের সহায়তা এবং সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।

‘তদন্ত অব্যাহত থাকায় বাসিন্দারা পরবর্তী দিনগুলিতে স্থানীয় অঞ্চলে অফিসারদের বৃদ্ধি দেখতে আশা করতে পারেন’।

এটি একটি ব্রেকিং নিউজ স্টোরি। আরও অনুসরণ।

