আইসিই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অভিবাসীদেরকে অপরাধমূলক ডিটেনশনগুলি 50% এ নেমে লক্ষ্য করে

তার প্রথম রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার পর থেকে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন বক্তৃতাটি দেয়াল তৈরি এবং “খারাপ হোমব্রেস” নিষিদ্ধ করার বিষয়ে লেজার-কেন্দ্রিক ছিল। এটি পছন্দ করুন বা এটিকে ঘৃণা করুন, যুক্তিটি পরিষ্কার ছিল: সীমানা নিয়ন্ত্রণ করুন এবং দ্রুত দেশে “অপরাধ নিয়ে আসা” তাদের নির্বাসন দিন।

তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে ছয় মাসের মধ্যে, তবে ট্রাম্পের ফোকাস প্রবাহিত হয়েছে। আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিলের একটি নতুন প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে অপরাধী এবং খারাপ অভিনেতাদের লক্ষ্য না নেওয়ার পরিবর্তে ট্রাম্প প্রশাসন এখন আমাদের সম্প্রদায়ের দীর্ঘস্থায়ী এবং মূল্যবান সদস্যদের সহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অভিবাসীদের লক্ষ্য করছে।

এটি আমেরিকানরা যা প্রত্যাশা করেছিল তা নয় এবং এটি আমরা যা চাই তা নয়। সাম্প্রতিক একটি গ্যালাপ জরিপে দেখা গেছে যে আমাদের মধ্যে মাত্র ৩০% কম অভিবাসন চায়, অন্যদিকে রেকর্ড-উচ্চ% ৯% বলেছেন যে অভিবাসন দেশের পক্ষে ভাল। এমনকি যারা সীমান্ত ক্রসিংয়ের বিষয়ে চিন্তিত তাদেরও আমাদের প্রতিবেশীদের আটক বা হয়রানি করা দেখার ইচ্ছা নেই।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিগুলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারী বিক্ষোভকারীদের একটি বিভক্ত ছবি। গেটি ইমেজ দ্বারা ফটো (গেটি)

তথ্যগুলি পরিষ্কারভাবে দেখায় যে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে আইসিই নন -ক্রিমিনাল অভিবাসীদের লক্ষ্যবস্তুতে স্থানান্তরিত করেছে। ট্রাম্পের উদ্বোধনের পরে, তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি বরফ বন্দীদের ফৌজদারি রেকর্ড ছিল। যদিও আজ, সবেমাত্র অর্ধেক বন্দী আইনী সমস্যায় পড়েছেন; বাকিগুলি হ’ল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী লোকেরা আটক কোটা পূরণের জন্য ন্যাব বোনাসগুলিতে আগ্রহী এজেন্টদের দ্বারা স্কুপ আপ করে।

কংগ্রেস শীঘ্রই কাজ না করলে বরফ নির্বাসন প্রচেষ্টা লেনদেন করা যেতে পারে

তবে এ জাতীয় হয়রানি হ’ল ট্রাম্প প্রশাসনের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অভিবাসীদের অসুর করার বিষয়ে জেদ। ইতিমধ্যে, ট্রাম্প প্রশাসন প্রায় 1 মিলিয়ন লোক থেকে অস্থায়ী সুরক্ষিত স্থিতি (টিপিএস) ছিনিয়ে নিয়েছে এবং কয়েক হাজার মানবতাবাদী ভিসা বাতিল করেছে। রাতারাতি, এই সমস্ত লোক – যারা এখানে সরকারের অনুমতি নিয়ে এসেছিল – তাদের ব্যাগগুলি প্যাক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এটি একটি নিষ্ঠুর নীতি, এবং এটি নির্মাণ ও আতিথেয়তা শিল্পকে ছিনিয়ে নিয়েছে – ইতিমধ্যে শ্রমের ঘাটতির সাথে লড়াই করে – এক মিলিয়ন আইনী শ্রমিকের চতুর্থাংশের। এটি ব্যবসায়ের অবিচ্ছিন্ন ক্ষতি করছে: দেশব্যাপী, এক-চতুর্থাংশ নির্মাণ শ্রমিক-এবং চিত্রশিল্পী এবং ছাদগুলির মতো অর্ধেকেরও বেশি বিশেষ ব্যবসায়ী-বিদেশী-বংশোদ্ভূত, এমন একটি শিল্পকে শক্তিশালী করে যা আমেরিকার জিডিপির 4.5% অবদান রাখে।

এআইসি প্রতিবেদনে দেখায় যে প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে চলছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইস কাজ করার সময় ইয়াপা নামে এক ভেনিজুয়েলার আশ্রয়প্রার্থীকে আটক করে। তারা তার আইডি এবং সরকারী-জারি করা ওয়ার্ক পারমিট নিয়েছিল এবং তারপরে তাকে তার বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে আটক করে। তার আমেরিকান অংশীদার কেলিন তার পক্ষে আইনী সহায়তা সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে debt ণে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “লোকেরা আমাকে বলত, ‘ওহ আপনি অত্যধিক আচরণ করছেন। এটি 1930 এর জার্মানি নয়’ ‘ এবং আমি বলব, ‘হ্যাঁ, তবে এটি সেভাবে অনুভব করতে শুরু করেছে’ ‘

বিট্রিজ, একজন ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি যিনি এর আগে শিশুদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তাদের যত্নশীলদের আটক করার পরে সরকার বাচ্চাদের পালিত যত্ন বা এমনকি আটক রাখতে দেখেছে। কিছু ক্ষেত্রে, সরকার বাচ্চাদের অ্যাটর্নিদের তাদের যত্নশীলদের কোথায় রাখা হচ্ছে তা বলতে অস্বীকার করেছে। “এটি আমার উর্ধ্বতনদের কেউ – ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে কাজ করা লোকেরা সহ – এর আগে কখনও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে,” তিনি বলেছেন।

ট্রাম্পের ইমিগ্রেশন সম্পর্কিত কর্মী বিচারকদের পরাস্ত করার জন্য একটি গোপন অস্ত্র রয়েছে

তারপরে অ্যাক্সেল, একজন স্বপ্নদ্রষ্টা, যিনি 7 বছর বয়সে গুয়াতেমালা থেকে এখানে আনা হয়েছিল, তিনি ডিউকের কাছে বৃত্তি অর্জন করেছিলেন এবং কলেজে পড়ার জন্য তাঁর পরিবারে প্রথম হয়েছিলেন। তাঁর সাফল্যগুলি ডিফার্ড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড অ্যারিভালস (ডিএসিএ) প্রোগ্রাম দ্বারা সম্ভব হয়েছিল, যা তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভবিষ্যতের জীবনযাপন, কাজ এবং স্বপ্নের স্বপ্নের অনুমতি দেয়।

এখন, ট্রাম্পের স্ক্যাটারশট নীতিগুলি সেই ভবিষ্যতকে দ্বিতীয়-অনুমান করে অ্যাক্সেলকে ছেড়ে দিয়েছে। “এলোমেলো” ট্র্যাফিক স্টপে তাকে বারবার থামানো হয়েছে এবং তার অভিবাসন স্থিতি সম্পর্কে গ্রিল করা হয়েছে। তিনি দেখেছেন যে তাঁর সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের কাজ বা স্কুলে যাওয়ার পথে বরফ দ্বারা আটক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এই গ্রীষ্মে সতর্ক করেছিল যে আমেরিকার ৫৩০,০০০ ডাকা প্রাপক “গ্রেপ্তার ও নির্বাসন সাপেক্ষে হতে পারে,” আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের স্থান সম্পর্কে বিপুল সংখ্যক কঠোর পরিশ্রমী যুবককে আতঙ্কিত ও বিভ্রান্ত করে রেখেছিল।

এমনকি অভিবাসীরা যারা গ্রিন কার্ড বা নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন তাদের প্রভাবিত হচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাগুলি ৪.৩ মিলিয়ন আইনী মার্কিন বাসিন্দাকে-২.৪ মিলিয়ন মার্কিন নাগরিক সহ-প্রিয়জনদের সাথে থাকার জন্য, বা এমনকি স্বল্পমেয়াদী পরিদর্শন করার জন্য পরিবারের সদস্যদের হোস্ট করার কোনও উপায় নেই।

আমি নিজে অভিবাসীদের সন্তান হিসাবে, আমেরিকা অন্যের জন্য দরজা বন্ধ করে দেখে আমি আতঙ্কিত হয়েছি। আমার বাবা -মা 1960 এর দশকে ভারত থেকে এসেছিলেন যাতে আমার বাবা গ্রামীণ সার্জন হিসাবে কাজ করতে পারেন। এ কারণে, তার হাজার হাজার রোগী মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছিলেন এবং আমি গর্বের সাথে আমেরিকান হয়ে বড় হয়েছি, নিজেকে জনসেবার জীবনকে উত্সর্গ করেছি।

যদিও এখন, ট্রাম্প প্রশাসন এমনকি “অস্বচ্ছকরণ” এবং মার্কিন নাগরিকদের নির্বাসন দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। এটি একটি জটিল আইনী প্রক্রিয়া যা স্কেল হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে এটি অভিবাসীদের ভয় দেখানোর স্পষ্ট প্রচেষ্টা যা নিয়ম দ্বারা অভিনয় করেছে, এখানে জীবন তৈরি করেছে এবং আমেরিকান নাগরিক হয়ে আমাদের মহান জাতির প্রতি চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এই জাতীয় গল্পগুলি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিগুলির বাস্তবতা প্রকাশ করে। ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতির সাড়ে তিন বছর বাকি থাকায়, আমাদের আইন প্রণেতারা, আমাদের স্থানীয় নেতারা এবং আমাদের সকলের পক্ষে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। আমাদের পরিষ্কার করা দরকার যে সীমান্ত সুরক্ষা যখন একটি বড় চুক্তি, তখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অভিবাসীরা আমেরিকা জুড়ে সম্প্রদায়গুলিতে স্বাগত জানায়।

স্টিভ এস রাও উত্তর ক্যারোলিনার মরিসভিলে শহরের জন্য বৃহত্তর এবং প্রাক্তন মেয়র প্রো টেমের কাউন্সিলের সদস্য এবং ওয়েক কাউন্টি কমিশনার প্রার্থী। তিনি নিউ আমেরিকান ইকোনমি বোর্ড, এখন আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিল এবং এনসি লিগ অফ মিউনিসিপালিটিস রেস অ্যান্ড ইক্যুইটি টাস্ক ফোর্সে দায়িত্ব পালন করেছেন।

