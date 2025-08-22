ক্যালিফোর্নিয়ার তথাকথিত নির্বাচনী রিগিং রেসপন্স অ্যাক্টে স্বাক্ষর করার জন্য একটি লাইভস্ট্রিমড অনুষ্ঠানে, বৃহস্পতিবার গভর্নর গ্যাভিন নিউজন এই বিলের পিছনে যুক্তিটি প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন, যা ক্যালিফোর্নিয়াদের আরও পাঁচটি মার্কিন বাড়ির আসন তৈরির জন্য ক্যালিফোর্নিয়াদের একটি ভোট দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তাগিদে জিওপি পাঁচটি নতুন কংগ্রেসনাল আসন দেওয়ার জন্য টেক্সাস তার বিধিগুলি পুনরায় লেখার পরে নির্বাচনী খেলার মাঠকে সমতল করার একটি প্রচেষ্টা।
তিনি আজ তাঁর কারণের জরুরিতা প্রকাশ করার সাথে সাথে নিউজম একটি সাহসী বক্তব্য রেখেছিলেন, যা তিনি বলেছিলেন যে “চোখ খোলা কারও কাছে স্ব-স্পষ্ট”: আইস “ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য একটি ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী” হয়ে উঠছে।
নিউজম গত সপ্তাহে লিটল টোকিওতে নেমে “মুখোশধারী পুরুষদের” স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল এবং লোককে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল।
গভর্নর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, “এটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে আসার জিনিসগুলির পূর্বরূপ।” “আমার কথাগুলি চিহ্নিত করুন, ঠিক যেমন আমরা লোকদের অন্যান্য শহরগুলিতে কী ঘটতে চলেছে তা জানিয়ে দিয়েছি, ওয়াশিংটন ডিসিতে কী ঘটছে আমরা দু’মাস আগে বলেছিলাম: লস অ্যাঞ্জেলেস আগত বিষয়গুলির একটি পূর্বরূপ। ন্যাশনাল গার্ডের ফেডারেলাইজেশন সহ। আমেরিকার রাস্তাগুলির সামরিকীকরণের সাথে।”
নিউজম হাইলাইট করেছিলেন যে “বরফ, হোমল্যান্ড সিকিউরিটির পদকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সবেমাত্র স্বাক্ষরিত বিলে ১5৫ বিলিয়ন ডলার, যা ক্রমবর্ধমান স্ব-স্পষ্ট হয়ে উঠছে, যে কেউ চোখের প্রশস্ত উন্মুক্ত এবং যে কোনও স্তরের অবজেক্টিভিটির জন্য, ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য একটি ব্যক্তিগত সেনা, কেবল তার কাছে শপথের কারণে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান নয়।”
বিশেষত, ট্রাম্পের এক বড় সুন্দর বিল 10,000 টি নতুন বরফ কর্মী নিয়োগের জন্য সেই অর্থের একটি বড় অংশ, বরফ এবং সীমান্ত টহল এজেন্টদের জন্য আগামী চার বছরের জন্য প্রতি বছর 10,000 ডলার বোনাস এবং নতুন এবং প্রত্যাবর্তনকারী কর্মীদের জন্য $ 50,000 অবধি বোনাস স্বাক্ষর করার জন্য সেই অর্থের একটি বড় অংশকে চিহ্নিত করে।