You are Here
আইসিই দ্রুত অ্যারিজোনা মহিলা ফেডারেল আইনকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করার চেষ্টা, অ্যাটর্নিরা বলছেন
News

আইসিই দ্রুত অ্যারিজোনা মহিলা ফেডারেল আইনকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করার চেষ্টা, অ্যাটর্নিরা বলছেন

ওয়াশিংটন – ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ প্রায় ৩০ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী একজন অ্যারিজোনা মহিলাকে দ্রুত নির্বাসন দেওয়ার চেষ্টা করছে, তার আইনজীবীরা যে ফেডারেল আইনের প্রথম পরীক্ষা দিচ্ছেন তাতে দীর্ঘকালীন অভিবাসীদের বিচারকের সামনে মামলা করার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের অপসারণ করা যাবে না।

মিরতা অমরিলিস কো টুপুলের আইনজীবীরা শনিবার রাতে অ্যারিজোনার মার্কিন জেলা আদালতে মামলা দায়ের করেছেন এবং মামলাটি আদালতে খেলতে গিয়ে গুয়াতেমালায় কো টুপুলের আসন্ন নির্বাসনকে জরুরি স্টপ খুঁজছেন।

কো টুপুলের শীর্ষস্থানীয় অ্যাটর্নি ক্রিস গডশাল-বেনেট বলেছিলেন, “কেবল এই প্রশাসন এতদূর চলে যাবে, কারণ এর মূল বিষয় হ’ল আইনের শাসনের জন্য অন্তর্নিহিত সম্পূর্ণ অসম্মান।”

গডশাল-বেনেট বলেছেন, কো টুপুলের বিরুদ্ধে সরকারের পদক্ষেপ যতটা সম্ভব অভিবাসীকে অপসারণের প্রয়াসে ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বারা চেষ্টা করা অনেক অবৈধ পদক্ষেপের সর্বশেষতম। যদি কো টুপুলের নির্বাসনকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তার ডিফেন্ডাররা বলেছিলেন, কয়েক মিলিয়ন অন্যান্য অভিবাসীদের যারা বহু বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেছেন এবং নির্বাসনের ঝুঁকিতে রয়েছেন তাদের জন্য এটি বিস্তৃত প্রভাব ফেলতে পারে।

মামলাটি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম, মার্কিন অ্যাট্টির বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল। জেনারেল পাম বন্ডি, ভারপ্রাপ্ত ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর টড লিয়নস এবং ফিনিক্স আইস ফিল্ড অফিসের পরিচালক জন ক্যান্টু। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি।

ফেডারেল আইন ১৯৯ 1996 সাল থেকে সরকার যদি দুই বছরেরও কম সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে তবে অভিবাসীদের দ্রুত অপসারণ কার্যক্রমে রাখার অনুমতি দেয়। ট্রাম্প প্রশাসন সেই আইনটি তার সীমা ছাড়িয়ে ব্যবহার করছে বলে মনে হচ্ছে।

কো টুপুলের আরেক অ্যাটর্নি এরিক লি বলেছেন, “তারা ঘুরে বেড়াতে শুরু করবে, কয়েক দশক ধরে এখানে থাকা লোকদের ধরে ফেলবে এবং ইমিগ্রেশন কোর্টের শুনানি ছাড়াই তাদের ছুঁড়ে ফেলেছে।”

কো টুপুলের আইনজীবীরা অস্বীকার করেন না যে তার আইনী মর্যাদা নেই। ইস্যুতে, তারা বলে, তার কতটা যথাযথ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা উচিত।

কো টুপুল (৩৮) ১৯৯ 1996 সালের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি 8, 16 এবং 18 বছর বয়সী তিন মার্কিন নাগরিকের একক মা, এবং ফিনিক্সে থাকেন।

তিনি ২২ জুলাই লন্ড্রোম্যাটে কাজ করার জন্য গাড়ি চালাচ্ছিলেন যখন একজন গ্রিন ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসার – মার্কিন শুল্ক এবং সীমান্ত সুরক্ষা এজেন্ট বলে মনে করা হয় – তাকে টেনে নিয়ে যায় এবং দ্রুত তার অভিবাসনের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। কো টুপুল যখন উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানালেন, তখন এজেন্ট তাকে ধরে রেখেছিল যখন তিনি আইসকে ফোন করেছিলেন, যিনি তাকে ফিনিক্সের প্রায় 65 মাইল দক্ষিণ -পূর্বে এলয় ডিটেনশন সেন্টারে নিয়ে যান।

তিন দিন পরে, তার অ্যাটর্নি মিন্ডি বাটলার-ক্রিস্টেনসেন কো টুপুলের নির্বাসন কর্মকর্তা নামে পরিচিত, যিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তার ক্লায়েন্টকে দ্রুত অপসারণ কার্যক্রমে রাখা হয়েছে এবং এক থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে অপসারণ করা হবে।

“আমি নির্বাসন কর্মকর্তাকে আমার সাথে ভাগ করে নিতে বলেছিলাম কেন তাকে দ্রুত অপসারণে রাখা হবে,” বাটলার-ক্রিস্টেনসেন শপথ গ্রহণের ঘোষণায় লিখেছিলেন। “তিনি আমাকে বলেছিলেন যে এটি একটি ‘নতুন নীতি’ যা বরফটি অভিবাসীদের সাথে বাস্তবায়ন করবে যাদের সবেমাত্র ‘বরফের সাথে তাদের প্রথম যোগাযোগ’ ছিল।”

তিনি নীতিমালার ডকুমেন্টেশন সরবরাহ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন।

নিয়মিত নির্বাসন কার্যক্রমে, অভিবাসীরা আপিলের অধিকার সহ ইমিগ্রেশন বিচারকের কাছে তাদের মামলার আবেদন করার অধিকারী। উল্লেখযোগ্য আদালতের ব্যাকলগগুলির কারণে, সেই প্রক্রিয়াটি বছরের পর বছর ধরে টানা যায়।

অধীনে দ্রুত অপসারণইমিগ্রেশন কোর্ট প্রক্রিয়াটি বাইপাস করা হয় এবং অভিবাসীরা আবেদন করতে পারে না, যদিও তারা আশ্রয় স্ক্রিনিংয়ের অধিকারী।

প্রাথমিকভাবে, দ্রুত প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র অভিবাসীদের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছিল যারা বিমানবন্দরগুলির মতো প্রবেশের বন্দরে আগত। 2000 এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, এটি তাদের মধ্যে প্রসারিত হয়েছিল যারা সমুদ্র বা জমিতে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছিল এবং আগমনের দুই সপ্তাহের মধ্যে সীমান্ত এজেন্টদের দ্বারা ধরা পড়েছিল।

২০২০ সালের জুনে কোভিড -১৯ মহামারীগুলির মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিতদের কাছে দু’বছরেরও কম সময় ধরে দ্রুত অপসারণের ব্যবহার আবার প্রসারিত হয়েছিল।

জানুয়ারিতে, ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষণা করেছিল যে সরকার এখন সীমান্তের ১০০ মাইলের মধ্যে নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে কোনও জায়গায় গ্রেপ্তারদের জন্য গ্রেপ্তারদের জন্য এখন দ্রুত নির্বাসন চাইবে, নীতিটি এখনও দু’বছরেরও কম সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যারা প্রয়োগ করেছিলেন।

মধ্যে ফেডারেল রেজিস্টার নোটিশ পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়ে তত্কালীন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি বেনজামাইন হাফম্যান লিখেছেন যে এটি “কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত সম্পূর্ণ পরিমাণে দ্রুত অপসারণের সুযোগটি পুনরুদ্ধার করে।”

গডশাল-বেনেট বলেছিলেন, “প্রথমে তারা ভৌগলিক অঞ্চলটি প্রসারিত করেছিল এবং এখন তারা দু’বছরকে চ্যালেঞ্জ করছে বলে মনে হচ্ছে।”

কো টুপুলের ভাই ১৯৯ 1996 সালের জুলাইয়ের নিকটবর্তী বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের ১ 16 টি স্বাক্ষরিত হলফনামা এবং ভ্যাকসিন রেকর্ড সহ একটি বৃহত নথির সংগ্রহ একত্রিত করেছিলেন, প্রমাণ করেছেন যে তিনি কয়েক দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করছেন, যে তার কোনও অপরাধমূলক ইতিহাস নেই এবং তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের একজন আপসেট সদস্য।

টাইমস দ্বারা পর্যালোচনা করা ইমেল অনুসারে, বাটলার-ক্রিস্টেনসেন এলয় ডিটেনশন সেন্টারের কর্মীদের কাছে এবং আইস আঞ্চলিক ফিল্ড অফিসের পরিচালক ক্যান্টুকে প্রমাণ পাঠিয়েছিলেন যে কো টুপুলকে অবিলম্বে নিয়মিত নির্বাসন কার্যক্রমে রাখা উচিত।

২৯ শে জুলাই একজন নির্বাসন কর্মকর্তার একটি ইমেলের মাধ্যমে এই প্রতিক্রিয়া এসেছিল যিনি বলেছিলেন যে “মামলাটি পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং তিনি দ্রুত অপসারণের কার্যক্রমে থাকবেন।”

পরের দিন একটি কলটিতে, একজন তত্ত্বাবধায়ক আটক এবং নির্বাসন কর্মকর্তা বাটলার-ক্রিস্টেনসেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন তিনি এতটা জেদী ছিলেন যে কো টুপুলকে নিয়মিত কার্যক্রমে স্থাপন করা হয়, তাকে বলেছিলেন, “পার্থক্য কী?” তার ঘোষণা অনুযায়ী।

“তিনি আমাকে বলেছিলেন যে গ্রেপ্তারের সময় তিনি এখানে কত দিন বাস করেছিলেন সে অফিসারদের কাছে প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিলেন,” বাটলার-ক্রিস্টেনসেন লিখেছেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলাম যে আইন অনুসারে, তাকে সেই তথ্যটি ভাগ করে নিতে হবে না এবং আমি তার আইনজীবী হিসাবে অ্যারিজোনায় কতক্ষণ অবস্থান করেছিলেন সে সম্পর্কে (বরফ) প্রচুর প্রমাণ সরবরাহ করেছি।”

অফিসার বাজে না।

অন্য একজন আইসিই কর্মকর্তা সেই কর্মকর্তা কী পরামর্শ দিয়েছেন তা নিশ্চিত করেছেন – যে কো টুপুলকে দ্রুত অপসারণ কার্যক্রমে রাখা হয়েছিল কারণ তিনি তাকে গ্রেপ্তারকারী অফিসারের সাথে তার অভিবাসন অবস্থা ভাগ করে নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

“আপনার ক্লায়েন্টকে প্রশাসনিক গ্রেপ্তারের পরে, তিনি কোনও বিবৃতি না দেওয়ার অধিকারের আহ্বান জানিয়েছিলেন,” এই কর্মকর্তা বাটলার-ক্রিস্টেনসেনকে একটি ইমেইলে লিখেছিলেন। “এর ভিত্তিতে অফিসাররা তাকে দ্রুত অপসারণ হিসাবে প্রক্রিয়াজাত করেছিলেন।”

কো টুপুলের বড় ছেলে রিকার্ডো রুইজ বলেছেন, তাঁর মা তাকে আটক হওয়ার সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি প্রায়শই সংবাদটি দেখেছিলেন এবং ভয় পেয়েছিলেন যে রিপোর্ট করা বরফ অভিযানগুলি শেষ পর্যন্ত তার দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।

ডিটেনশন সেন্টার থেকে সংক্ষিপ্ত কলগুলিতে রুইজ বলেছিলেন যে তিনি তাকে বলেছিলেন যে তিনি তার ভাইদের সন্ধান করতে এবং কলেজে নবীন হিসাবে নিজের স্কুলের কাজের দিকে মনোনিবেশ করতে।

রুইজ ওয়ালমার্টে কাজ করে এবং তার মায়ের সাথে বিলগুলি বিভক্ত করে। তার সহায়তা ছাড়াই তিনি বলেছিলেন যে তিনি দ্রুত তাদের পরিবারকে চালিত রাখার চাপ অনুভব করছেন। রুইজ কো টুপুলকে একজন নিবেদিত ও পরিশ্রমী মহিলা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যিনি তার বাচ্চাদের আইনকে সম্মানিত ভাল নাগরিক হিসাবে বড় করেছেন।

তিনি বলেছিলেন যে অভিবাসন কর্মকর্তারা নিজেরাই আইনকে সম্মান করছেন না তা অন্যায়।

“আমি কেবল মনে করি না যে সে এটির প্রাপ্য,” তিনি বলেছিলেন। “কেউ করে না।”

সোমবার, কো টুপুলের কনিষ্ঠ পুত্ররা তাদের নতুন স্কুল বছরের প্রথম দিন শুরু করেছিলেন। প্রথমবারের মতো, এটি রুইজ তাদের মায়ের পরিবর্তে তাদের ফেলে দিচ্ছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts