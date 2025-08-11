You are Here
আইসিপিসির চেয়ারম্যান আইনজীবীদের অখণ্ডতা সম্পর্কে পরামর্শ দেন

আইসিপিসির চেয়ারম্যান ডাঃ মুসা আদমু আলিয়ু, সান, আইনজীবীদের তাদের অনুশীলনে সততা, সত্য এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছেন

তিনি জোর দিয়েছিলেন যে প্রবীণ আইনজীবীদের অবশ্যই তরুণ প্রজন্মকে মূল্যবোধ এবং অখণ্ডতার সাথে পরামর্শদাতা করতে হবে যা সময়ের পরীক্ষায় দাঁড়াবে।

নাইজেরিয়ান বার অ্যাসোসিয়েশন (এনবিএ) এর সাথে একটি বৈঠকে
গওয়াগওয়ালদা শাখা, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে “পরামর্শদাতা ভবিষ্যতের আইনজীবীদের গঠনের মূল চাবিকাঠি।
বিচারিক পদে অসঙ্গতি জনসাধারণের আস্থা হ্রাস করে। “

তিনি বলেন, আইসিপিসি আইনী পেশাকে শক্তিশালী করতে দুর্নীতি দমন ও সততা প্রশিক্ষণ নিয়ে এনবিএর সাথে অংশীদার হতে প্রস্তুত।

“অখণ্ডতা বারের নেতৃত্ব দিন।
আইনটি বিশ্বাসের একটি বাতিঘর থেকে যায়, ”তিনি বলেছিলেন।

নাইজেরিয়ার বিচার বিভাগের আইকনস্টিটিেন্সগুলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পদ্ধতি, এখতিয়ার ওভারল্যাপস, এক্সিকিউটিভ প্রভাব এবং ব্যাখ্যা অনুশীলনে সিস্টেমিক ত্রুটিগুলি থেকে স্টেম।

এই চ্যালেঞ্জগুলি সম্মিলিতভাবে ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং বিচার ব্যবস্থায় জনসাধারণের আস্থা হ্রাস করে।

