আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025 এর জন্য বাংলাদেশ ঘোষণা করার কারণে নেতৃত্ব দেবেন নিগার সুলতানা জোটি

আইসিসির মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৫ সালে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবেন নিগার সুলতানা জোটি।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আইসিসি উইমেন ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৫-এর জন্য মহিলা দল স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। এই দলের নেতৃত্বে এই টুর্নামেন্টে নিগার সুলতানা জোটিয়ের নেতৃত্ব দেবেন নাহিদা আক্তারকে সহ-অধিনায়ক হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে।
টুর্নামেন্টটি 30 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এবং ভারত এবং শ্রীলঙ্কা দ্বারা আয়োজিত হবে। আটটি দল শিরোনামের জন্য শিং লক করবে। তারা হলেন বাংলাদেশ মহিলা, ভারত মহিলা, শ্রীলঙ্কা মহিলা, পাকিস্তান মহিলা, অস্ট্রেলিয়া মহিলা, নিউজিল্যান্ড মহিলা, ইংল্যান্ডের মহিলা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা মহিলা।
হোস্ট ইন্ডিয়া মহিলা এবং শ্রীলঙ্কা মহিলারা ৩০ সেপ্টেম্বর টুর্নামেন্টের ওপেনারে সংঘর্ষ করবেন, আর বাংলাদেশের মহিলারা ২ অক্টোবর কলম্বোতে পাকিস্তান মহিলাদের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলবেন। ফাইনালটি 2 নভেম্বর খেলা হবে।
আইসিসি উইমেন ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025 এর জন্য বাংলাদেশ মহিলা স্কোয়াড
নিগার সুলতানা জোটি (ক্যাপ্টেন), নাহিদা আক্তার (ভাইস ক্যাপ্টেন), ফারজানা হক, রুব্যা হায়দার ঝেলিক, শর্মিন আক্তার সুপতা, সোহানা মনি, শোরনা আক্তার, শোরনা আক্তার, ফাহিমা খাতুন, রাবে খাতুন, রাবী খাতুন। মারুফা আক্তার, ফারিহা ইসলাম ত্রিসনা, শানজিদা আখের মাগলা, নিশিতা আক্তার নিশি, সুমাইয়া আক্তার।
এদিকে, অস্ট্রেলিয়া মহিলারা আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন, কারণ তারা 2022 সালে ফাইনালে ইংল্যান্ড মহিলাদের পরাজিত করে আগের সংস্করণটি জিতেছিল।
বাংলাদেশের মহিলারা আগের সংস্করণে একটি বিরক্তিকর অভিনয় করেছিলেন। তারা কেবল একটি খেলা জিতেছে এবং সাতটি এনকাউন্টারের মধ্যে ছয়টি ম্যাচ হেরেছে। দুটি পয়েন্ট সহ, তারা আটটি দলের মধ্যে পয়েন্ট টেবিলের সপ্তম স্থানে শেষ করেছে।
আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025 একটি রাউন্ড-রবিন ফর্ম্যাট অনুসরণ করবে। অতএব, প্রতিটি দল লিগ মঞ্চে মোট সাতটি খেলা খেলবে, অন্য দলের বিপক্ষে একটি খেলা খেলবে। শেষ পর্যন্ত, পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ চারটি দল সেমিফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে।
আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025 -এ বাংলাদেশ মহিলাদের অধিনায়ক কে?
নিগার সুলতানা জোটি আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025 -এ বাংলাদেশ মহিলাদের অধিনায়ক।
আইসিসি মহিলাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025 কখন শুরু হবে?
আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025 30 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে।
কোন দলগুলি আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025 এর অংশ?
আটটি দল আইসিসি উইমেন ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025- বাংলাদেশ মহিলা, ভারত মহিলা, শ্রীলঙ্কা মহিলা, পাকিস্তান মহিলা, অস্ট্রেলিয়া মহিলা, নিউজিল্যান্ড মহিলা, ইংল্যান্ড মহিলা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা মহিলা।
আরও আপডেটের জন্য, খেল এখন ক্রিকেট অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন হোয়াটসঅ্যাপ & টেলিগ্রাম।