আইসিসি র‌্যাঙ্কিংয়ে সাইম বিশাল লাফ দেয়

দুবাই:

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সম্প্রতি সমাপ্ত তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পরে পাকিস্তান ক্রিকেটাররা সর্বশেষ আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‌্যাঙ্কিংয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

মিডল অর্ডার ব্যাটার হাসান নওয়াজ একটি উল্লেখযোগ্য লাফিয়ে উঠেছে, সিরিজে 79৯ রান করার পরে ২৪ টি স্পট থেকে ৩০ তম স্থানে উঠে ৫ 56৯ রেটিং পয়েন্ট অর্জন করেছে।

টপ-অর্ডার ব্যাটার সাইম আইউব, যিনি দুটি অর্ধ-শতকরা সহ ১৩০ রান নিয়ে শীর্ষস্থানীয় রান-স্কোরার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ৫৫৯ পয়েন্ট নিয়ে ২৫ তম স্থান থেকে ৩ 37 তম অবস্থানে পৌঁছেছেন।

সিরিজে ৯১ রান করেছেন সহকর্মী ওপেনার সাহেবজাদা ফারহান, ৩৪ টি স্পট বেড়েছে ৪৮৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে rd৩ তম স্থান দাবি করে।

ক্যাপ্টেন সালমান আলী আঘা এবং অভিজ্ঞ ব্যাটার ফখর জামানও তাদের র‌্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি দেখেছিলেন, যথাক্রমে ১৫ এবং তিনটি স্থানকে যথাক্রমে 76 76 তম এবং th৮ তম পদে উন্নীত করেছেন।

তবে, 2024 সাল থেকে টি -টোয়েন্টিতে নিষ্ক্রিয় থাকা খেলোয়াড় বাবর আজম এবং মোহাম্মদ রিজওয়ান র‌্যাঙ্কিংয়ে একটি ড্রপ অনুভব করেছেন। বাবর এখন 17 তম এবং রিজওয়ান 19 তম স্থানে বসেছেন, উভয়ই তিনটি স্থান পিছলে যায়।

ক্যারিবিয়ান সফরের সময় লড়াই করা উইকেটরক্ষক-ব্যাটার মোহাম্মদ হারিস ৪১৩ পয়েন্ট নিয়ে ২১ টি স্থান নেমে 86 তম স্থানে রয়েছেন।

ভারতের অভিষেক শর্মা টি -টোয়েন্টি ব্যাটারদের মধ্যে শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছিলেন, তারপরে অস্ট্রেলিয়ার ট্র্যাভিস হেড এবং ভারতের তিলক ভার্মাকে যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রেখেছিলেন।

বোলিং র‌্যাঙ্কিংয়ে, শীর্ষ ২০ -তে কোনও পাকিস্তানি বোলারের বৈশিষ্ট্য নেই। ফাস্ট বোলার হারিস রাউফ 575 পয়েন্ট নিয়ে তার 26 তম অবস্থান বজায় রেখেছেন, এবং তরুণ পেসার আব্বাস আফ্রিদি তিনটি স্থান নেমে 27 তম স্থানে ফেলেছে।

বাম-বাহু স্পিনার সুফিয়ান মুকিম 54২ পয়েন্ট নিয়ে ৩৪ তম স্থানে পৌঁছানোর জন্য 69 টি জায়গাগুলির চমকপ্রদ জাম্প করেছেন। এদিকে, শাহীন আফ্রিদি একটি পজিশন ৩ 36 তম স্থানে নেমেছে এবং মোহাম্মদ নওয়াজ ৪৮৯ পয়েন্ট নিয়ে ৫১ তম স্থানে 56 তম স্থানে পৌঁছেছে।

আবার আহমেদ নয়টি স্পট ফেলেছেন 60০ তম স্থানে, এবং টি-টোয়েন্টি ভাইস ক্যাপ্টেন শাদাব খান পাঁচটি জায়গা নেমে 72২ তম স্থানে রয়েছেন। নিউজিল্যান্ডের জ্যাকব ডাফি বোলিং র‌্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে রয়েছেন, তারপরে ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ, অন্যদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আকিয়াল হোসিন তৃতীয় স্থানে চলে এসেছেন, ভারতের বরুণ চাকারভার্থির পরিবর্তে।

অলরাউন্ডারদের বিভাগে শাদাব খান দুটি স্পট ফেলেছেন 19 তম স্থানে। রাইজিং স্টার সাইম আইউব একটি বিশাল লাফিয়ে ১১৯ টি রেটিং পয়েন্ট নিয়ে 70০ স্থান ২৪ তম স্থানে উঠে এসে একটি বিশাল লাফিয়ে উঠেছে।

মোহাম্মদ নওয়াজ ১৩ টি স্থান লাফিয়ে ৩ 36 তম স্থানে রয়েছে, আব্বাস আফ্রিদি চারটি জায়গা নেমে ৫ 56 তম স্থানে রয়েছে। ইফতিখার আহমেদ ছয়টি স্থান থেকে 70০ তম স্থানে পড়েছেন এবং ফাহিম আশরাফ ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচটি স্পট উপরে উঠে 77 77 তম স্থানে রয়েছেন।

ভারতের হার্দিক পান্ড্য যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে নেপালের ডিপেন্দ্র সিং এয়ারী এবং আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবীকে এক নম্বর টি-টোয়েন্টি অল রাউন্ডার হিসাবে রয়েছেন।

ভারতের সিরাজ জ্বলজ্বল করে

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওভাল টেস্টে তাদের স্মরণীয় পারফরম্যান্সের পরে ভারতের পেসার্স মোহাম্মদ সিরাজ এবং প্রসিদ কৃষ্ণ তাদের ক্যারিয়ার-সেরা রেটিং যথাক্রমে 674 পয়েন্ট এবং 368 পয়েন্ট অর্জন করেছিলেন।

পঞ্চম টেস্টে ম্যাচের খেলোয়াড় সিরাজ সর্বশেষ আইসিসির পুরুষদের টেস্ট বোলার র‌্যাঙ্কিংয়ে ১৫ তম স্থান অর্জনের জন্য ১২ টি স্থানে উঠে পড়েছিলেন, সহকর্মী পেসার কৃষ্ণ 25 টি স্থান অর্জনের পরে আটটি উইকেট তুলে ধরে ভারত ছয় রান দিয়ে জিতেছিলেন।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চূড়ান্ত টেস্টে ম্যাচ জয়ের স্পেলকে মন্থন করার পরে এটিই সিরাজ এবং কৃষ্ণ উভয়ই টেস্ট র‌্যাঙ্কিংয়ে সর্বকালের অবস্থান।

