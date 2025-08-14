আইস আদালতের শুনানি ছাড়াই দীর্ঘকালীন অভিবাসীর দ্রুত নির্বাসন ফিরে আসে

ওয়াশিংটন – হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের পিছনে চলে গেছে যা আইনজীবিরা প্রায় ৩০ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী এক মহিলার নির্বাসনকে দ্রুত ট্র্যাক করার জন্য এবং ইমিগ্রেশন কোর্টের শুনানি ছাড়াই তাকে বহিষ্কার করার জন্য অবৈধ প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করার কথা বলেছিলেন, তার অ্যাটর্নিরা জানিয়েছেন।
গুয়াতেমালায় তার আসন্ন নির্বাসন বন্ধ করতে এই মাসের শুরুর দিকে মিরতা অমরিলিস কো টুপুলের আইনজীবীরা এই মাসের শুরুর দিকে মামলা করেছিলেন। তার আইনজীবীরা জানিয়েছেন, অ্যারিজোনার মার্কিন জেলা আদালতের এক বিচারক বুধবার ফেডারেল সরকারকে নিয়মিত নির্বাসন কার্যক্রমে নিয়ে যাওয়ার পরে এই মামলাটি খারিজ করে দিয়েছেন এবং আবার দ্রুত অপসারণের চেষ্টা না করার জন্য লিখিতভাবে সম্মত হন, তার আইনজীবীরা জানিয়েছেন।
আদালত আদালতে মামলা চালানোর সময় বিচারক অস্থায়ীভাবে নির্বাসনকে বিরতি দেওয়ার জন্য জরুরি অনুরোধ দিয়েছিলেন।
মামলাটি বিস্তৃত উদ্বেগকে তুলে ধরেছে যে ট্রাম্প প্রশাসন যতটা সম্ভব অভিবাসীকে অপসারণের প্রয়াসে নির্বাসনকে গতি বাড়ানোর জন্য অভিবাসন আইনকে প্রসারিত করছে।
১৯৯ 1996 সাল থেকে ফেডারেল আইন ধরে রেখেছে যে দু’বছরেরও কম সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অভিবাসীদের দ্রুত অপসারণ কার্যক্রমে রাখা যেতে পারে যা ইমিগ্রেশন কোর্ট প্রক্রিয়াটিকে বাইপাস করে। দীর্ঘদিনের অভিবাসীরা অবশ্য বিচারকের সামনে তাদের মামলা করার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের অপসারণ করা যায় না।
শপথ গ্রহণের ঘোষণাপত্রে কো টুপুলের একজন অ্যাটর্নি লিখেছেন যে একজন নির্বাসন কর্মকর্তা তাকে বলেছিলেন যে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের প্রথম যোগাযোগের পরে এজেন্সিটির তাত্ক্ষণিক অপসারণ কার্যক্রমে অভিবাসীদের রাখার “নতুন নীতি” রয়েছে।
বৃহস্পতিবার কো টুপুলের অন্যতম অ্যাটর্নি এরিক লি বলেছেন, “এটি একটি পরীক্ষার মামলা ছিল বলে মনে হয় যেখানে প্রশাসন মিসেস কো টুপুলের বিরুদ্ধে ‘নতুন নীতি’ প্রয়োগের চেষ্টা করেছিল।” “জেলা আদালত কোনও অনিশ্চিত শর্তে এই প্রচেষ্টাটি দ্রুত বন্ধ করে দিয়েছে। সম্ভবত এটি দ্রুত অপসারণ সম্প্রসারণের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা ধীর করে দিয়েছে, বা সম্ভবত সরকার অন্য কোনও পরীক্ষার মামলার জন্য অপেক্ষা করছে যেখানে নাগরিকদের আইনী প্রতিনিধিত্বের অভাব রয়েছে।”
টাইমস দ্বারা পর্যালোচনা করা ইমেলগুলি দেখিয়েছে যে কো টুপুলের আইনজীবী তার দীর্ঘকালীন বাসভবনের ব্যাপক প্রমাণ সরবরাহ করেছিলেন। ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা আইনজীবীকে বলেছিলেন যে তার ক্লায়েন্ট যাইহোক দ্রুত অপসারণের কার্যক্রমে থাকবে।
সহকারী হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ট্রিসিয়া ম্যাকলফ্লিন বলেছিলেন যে কো টুপুলের আইনজীবীদের ডকুমেন্টেশন যাচাই করার পরে তিনি দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেছিলেন, “আইস আইনটি অনুসরণ করে তাকে স্বাভাবিক অপসারণের কার্যক্রমে রাখে।”
ম্যাকলফ্লিন যোগ করেছেন, “ডিএইচএস যে অবৈধ এলিয়েনদের দ্রুত অপসারণের জন্য দু’বছর ধরে দেশে রয়েছে তাদের সম্পর্কে একটি নতুন নীতি ‘পরীক্ষা’ করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে,” ম্যাকলফ্লিন যোগ করেছেন।
ফিনিক্সের বাসিন্দা কো টুপুলকে ২২ শে জুলাই লন্ড্রোম্যাটে চাকরিতে যাওয়ার সময় তিনি টানেন।