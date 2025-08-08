You are Here
আইস কিউবের ‘ওয়ার্ল্ডস ওয়ার ওয়ার্ল্ডস’ 2025 এর সুনির্দিষ্ট ঘৃণা-দেখার চলচ্চিত্রের জন্য একটি শু-ইন
News

আইস কিউবের ‘ওয়ার্ল্ডস ওয়ার ওয়ার্ল্ডস’ 2025 এর সুনির্দিষ্ট ঘৃণা-দেখার চলচ্চিত্রের জন্য একটি শু-ইন

এইচজি ওয়েলসের ডোমিনো প্রভাব ‘ ওয়ার্ল্ডস পাবলিক ডোমেনে প্রবেশ করা প্রাইম ভিডিওতে ক্র্যাশ-ল্যান্ডড হয়েছে, স্ট্রিমার আইস কিউব অভিনীত এলিয়েন আক্রমণের গল্পের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছে। এর মুক্তির এক সপ্তাহের বাইরে আমাদের ওরসন ওয়েলসের কুখ্যাত 1938 রেডিও সম্প্রচারের সাথে আলাদা নয় এমন একটি হিস্টিরিয়া দিয়েছে-এটি এখন এখন লোকেরা এই বছরের পঞ্চম ঘৃণ্য-দেখার ছায়াছবি কী হয়ে উঠেছে তা যাচাই করার জন্য প্রাইমকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

30 জুলাই প্রকাশিত, ওয়ার্ল্ডস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের ঘরোয়া সন্ত্রাস বিশ্লেষক উইল র‌্যাডফোর্ডের ভূমিকায় আইস কিউব বৈশিষ্ট্যযুক্ত। পুরো ফিল্ম জুড়ে, দর্শকরা জুম এবং হোয়াটসঅ্যাপের মতো প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে তাঁর কম্পিউটারের ওয়েবক্যামের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর কাজের দিনটি অনুভব করেন। হেলিকপ্টার পিতামাতার কাছে তাঁর বাচ্চাদের কাছে তাঁর উচ্চ-স্তরের ছাড়পত্র ব্যবহার করার সময়, তিনি একটি এলিয়েন আগ্রাসনের প্রাদুর্ভাবের সাক্ষী হন এবং আক্রমণাত্মক নজরদারি প্রযুক্তির শক্তির মাধ্যমে গ্রহটিকে ওয়ার্ল্ডস অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস থেকে বাঁচাতে হয়। এবং অ্যামাজন ড্রোন!

প্রাইম ভিডিওর ওয়ার্ল্ডস অফ ওয়ার্ল্ডের নতুন অভিযোজন সম্পর্কে তিনটি অনস্বীকার্য তথ্য রয়েছে। প্রথমত, এটি একটি আছে রোটেন টমেটোতে জিরো শতাংশ রেটিংটি দুর্দান্ত। দ্বিতীয়ত, লোকেরা সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনয় করে তার বিশ্রী, কাঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। শেষ অবধি, এটি বর্তমানে প্রাইম ভিডিওতে সম্প্রতি প্রকাশিত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে, নিখুঁত ঘৃণা দেখার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত মানদণ্ড পূরণ করে।

তারা কৌতুক অভিনেতা কিনা, ইউটিউবার্স, টিকটোয়ার্সবা আপনার প্রতিদিনের ঘাস খাওয়ানো মেম পোস্টারপ্রত্যেকে এবং তাদের মা ফিডব্যাক লুপের ঘটনায় অবদান রাখছেন বলে মনে হয়, যেখানে দর্শনীয়ভাবে ভয়াবহ চলচ্চিত্র অজান্তেই সফল হওয়ার পথে ব্যর্থ হয়। লেখার সময়, ওয়ার্ল্ডস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাইম ভিডিওর শীর্ষ দশে পাঁচ নম্বরে রয়েছে। উত্তরোত্তর জন্য, তালিকায় বর্তমানে তিনটি মরসুম রয়েছে গ্রীষ্মে আমি সুন্দর হয়ে উঠলাম এবং এডি মারফির নতুন কমেডি ফিল্ম, পিকআপ, যথাক্রমে শীর্ষ দুটি স্পটে এপস গ্রহের কিংডম ছয় নম্বরে।

শেষ বার এই ঘটেছিল মার্ভেলের সাথে মরবিয়াসযদিও প্রাইম ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিল্মটির প্রচার করে মেমের দিকে ঝুঁকছে বলে মনে হয় না যে এটি কীভাবে খারাপ হওয়া উচিত তা আরও বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করতে।

আইও 9 সম্প্রতি মূসার মতো মাউন্ট সিনাইকে নেমেছে, আইস কিউবের ছবিটি দেখছেন এবং সাধারণ লোককে মুভিটি কতটা খারাপ, স্পোলার এবং সমস্ত সহ একটি ভিবে চেক দিয়েছেন। যদিও আমরা দেখতে পেলাম যে ছবিতে হাসতে হাসতে ডগলিংয়ের বেশিরভাগ অংশ অবশ্যই নিশ্চিত হয়ে গেছে, আমরা সিনেমাটি দিয়েছি কিছু “ওয়েলসের পরিচিত গল্পের কাছে যাওয়ার পক্ষে যুক্তিসঙ্গতভাবে তাজা উপায়” হওয়ার জন্য কুডোস। এটি এখনও একটি প্রহসন, কোনও ভুল করবেন না। তবে এটি এমন একটি প্রহসনের লোকেরাও রাবার্নেকিংয়ে সহায়তা করতে পারে না বলে মনে হয়।

আপনি যদি খুব মিষ্টি স্পট সম্পর্কে কৌতূহলী হন তবে ওয়ার্ল্ডস অধরা ঘৃণ্য-ঘড়ির পার্থক্যের জমিগুলি, আপনি এখন এটি প্রাইম ভিডিওতে স্ট্রিম করতে পারেন।

আরও আইও 9 খবর চান? সর্বশেষতম মার্ভেল, স্টার ওয়ার্স এবং স্টার ট্রেক রিলিজগুলি কখন প্রত্যাশা করবেন তা দেখুন, ফিল্ম এবং টিভিতে ডিসি ইউনিভার্সের পরবর্তী কী এবং ডক্টর হু এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts