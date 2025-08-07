আইস ডিটেইনিটি সুবিধায় ‘ঘাড়ে ঝুলন্ত’ পাওয়া যাওয়ার পরে মৃত ঘোষণা করেছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, একটি আটক কেন্দ্রের অভ্যন্তরে “ঘাড়ে ঝুলন্ত” আবিষ্কার করার পরে পেনসিলভেনিয়ায় একজন বরফ বন্দীকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল, ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্টের মতে, চীনের ৩২ বছর বয়সী চাওফেং জিই ফিলিপসবার্গের মোশানন ভ্যালি প্রসেসিং সেন্টারে প্রতিক্রিয়াহীন অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাঁর মৃত্যুর তদন্ত চলছে।
আইসিই এক বিবৃতিতে বলেছে, “তিনি পাঁচ দিন ধরে আইসিই হেফাজতে ছিলেন এবং ইমিগ্রেশন রিভিউয়ের জন্য বিচার বিভাগের নির্বাহী কার্যালয়ের সামনে শুনানির অপেক্ষায় ছিলেন। এমভিপিসি কর্মীরা জিইকে ঘাড়ে ঝুলন্ত এবং তার আটক পোড়ির শাওয়ার রুমে প্রতিক্রিয়াহীনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন।”
“তারা তত্ক্ষণাত তাকে মাটিতে নামিয়ে দেয়, সিপিআর শুরু করে এবং ফিলিপসবার্গ জরুরী মেডিকেল সার্ভিসেস, পেনসিলভেনিয়া রাজ্য পুলিশ এবং করোনারের অফিসে যোগাযোগ করে।”
আইস জানিয়েছে, জিইকে লোয়ার প্যাক্সটন টাউনশিপ পুলিশ বিভাগ দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
পরের দিন, এজেন্সিটির ফিলাডেলফিয়া অফিস তার বিরুদ্ধে একজন আটককারী দায়ের করেছিল।
আইস নীতিমালা, প্রয়োগ ও অপসারণ অপারেশনগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ, ইন্সট্রাকশন কো -অর্ডিনেশন সেন্টারের মাধ্যমে আইস আইস অফিস অফ প্রফেশনাল দায়বদ্ধতা বিভাগকে অবহিত করেছে। ইআরও চীনা দূতাবাসকে মৃত্যুর বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, “আইসও বলেছে।
লোয়ার প্যাক্সটন টাউনশিপ পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে জিই এর গ্রেপ্তারের দিন উপহার কার্ড কেনার প্রয়াসে জালিয়াতি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে একজন পুরুষের প্রতিবেদনের জন্য এর অফিসারদের হ্যারিসবার্গের একটি সিভিএস স্টোরে প্রেরণ করা হয়েছিল।
পুলিশ আরও যোগ করেছে, “এলপিবিপি অফিসাররা সেই পুরুষটিকে সনাক্ত করেছিলেন, যিনি নিউইয়র্কের ফ্লাশিংয়ের চাফেং জিই হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন। তদন্ত শুরু করা হয়েছিল, যেখানে জিই তার সেল ফোনের মধ্যে অবস্থিত অসংখ্য চুরি করা ক্রেডিট কার্ড নম্বরের অধিকারী ছিল বলে জানা গেছে।”