You are Here
আইস ডিটেইনিটি সুবিধায় ‘ঘাড়ে ঝুলন্ত’ পাওয়া যাওয়ার পরে মৃত ঘোষণা করেছে
News

আইস ডিটেইনিটি সুবিধায় ‘ঘাড়ে ঝুলন্ত’ পাওয়া যাওয়ার পরে মৃত ঘোষণা করেছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, একটি আটক কেন্দ্রের অভ্যন্তরে “ঘাড়ে ঝুলন্ত” আবিষ্কার করার পরে পেনসিলভেনিয়ায় একজন বরফ বন্দীকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল, ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্টের মতে, চীনের ৩২ বছর বয়সী চাওফেং জিই ফিলিপসবার্গের মোশানন ভ্যালি প্রসেসিং সেন্টারে প্রতিক্রিয়াহীন অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাঁর মৃত্যুর তদন্ত চলছে।

আইসিই এক বিবৃতিতে বলেছে, “তিনি পাঁচ দিন ধরে আইসিই হেফাজতে ছিলেন এবং ইমিগ্রেশন রিভিউয়ের জন্য বিচার বিভাগের নির্বাহী কার্যালয়ের সামনে শুনানির অপেক্ষায় ছিলেন। এমভিপিসি কর্মীরা জিইকে ঘাড়ে ঝুলন্ত এবং তার আটক পোড়ির শাওয়ার রুমে প্রতিক্রিয়াহীনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন।”

“তারা তত্ক্ষণাত তাকে মাটিতে নামিয়ে দেয়, সিপিআর শুরু করে এবং ফিলিপসবার্গ জরুরী মেডিকেল সার্ভিসেস, পেনসিলভেনিয়া রাজ্য পুলিশ এবং করোনারের অফিসে যোগাযোগ করে।”

আইস লজস অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অপহরণ, টেক্সাসে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আটককৃতদের বিরুদ্ধে বন্দী

বাম, ২৩ শে জানুয়ারী লোয়ার প্যাক্সটন টাউনশিপ পুলিশ বিভাগ কর্তৃক চ্যাফেং জিইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আইস এই সপ্তাহে ঘোষণা করেছে যে তিনি ফিলিপসবার্গের মোশাননন ভ্যালি প্রসেসিং সেন্টারে 5 আগস্ট, 2025, তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। (লোয়ার প্যাক্সটন টাউনশিপ পুলিশ বিভাগ;)

আইস জানিয়েছে, জিইকে লোয়ার প্যাক্সটন টাউনশিপ পুলিশ বিভাগ দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

পরের দিন, এজেন্সিটির ফিলাডেলফিয়া অফিস তার বিরুদ্ধে একজন আটককারী দায়ের করেছিল।

‘হাই-রিস্ক’ আইস ফ্লাইট চীনে দোষী সাব্যস্ত অপরাধী সহ 100 টিরও বেশি অবৈধ এলিয়েনকে নির্বাসন দেয়

ডিটেনিরা মোশানন ভ্যালি প্রসেসিং সেন্টারে একটি বোর্ড গেম খেলেন, প্রাক্তন কারাগার ফিলিপসবার্গে মার্কিন ইমিগ্রেশন এবং শুল্ক প্রয়োগের সাথে চুক্তির আওতায় জিও গ্রুপ দ্বারা পরিচালিত ইমিগ্রেশন ডিটেনশন সেন্টার হিসাবে পুনর্নির্মাণ করা একটি প্রাক্তন কারাগার, পা।, জুলাই 27, 2023। (রয়টার্স/কুইন গ্লাবিকি)

আইস নীতিমালা, প্রয়োগ ও অপসারণ অপারেশনগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ, ইন্সট্রাকশন কো -অর্ডিনেশন সেন্টারের মাধ্যমে আইস আইস অফিস অফ প্রফেশনাল দায়বদ্ধতা বিভাগকে অবহিত করেছে। ইআরও চীনা দূতাবাসকে মৃত্যুর বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, “আইসও বলেছে।

লোয়ার প্যাক্সটন টাউনশিপ পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে জিই এর গ্রেপ্তারের দিন উপহার কার্ড কেনার প্রয়াসে জালিয়াতি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে একজন পুরুষের প্রতিবেদনের জন্য এর অফিসারদের হ্যারিসবার্গের একটি সিভিএস স্টোরে প্রেরণ করা হয়েছিল।

ফিলিপসবার্গে মোশানন ভ্যালি প্রসেসিং সেন্টারের প্রবেশদ্বার, পিএ। (রয়টার্স/কুইন গ্লাবিকি)

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

পুলিশ আরও যোগ করেছে, “এলপিবিপি অফিসাররা সেই পুরুষটিকে সনাক্ত করেছিলেন, যিনি নিউইয়র্কের ফ্লাশিংয়ের চাফেং জিই হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন। তদন্ত শুরু করা হয়েছিল, যেখানে জিই তার সেল ফোনের মধ্যে অবস্থিত অসংখ্য চুরি করা ক্রেডিট কার্ড নম্বরের অধিকারী ছিল বলে জানা গেছে।”

গ্রেগ নরম্যান ফক্স নিউজ ডিজিটালের একজন প্রতিবেদক।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।