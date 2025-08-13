আইস ফ্লাইটের সংখ্যা আকাশচুম্বী – তবে বিমানগুলি ট্র্যাক করা আগের চেয়ে আরও শক্ত

রিচমন্ড, ভার্জিনিয়া
–
ভার্জিনিয়ার রিচমন্ডের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিতরে এবং বাইরে যাত্রীদের এবং বিমানের হাবব্বের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে হাতকড়াগুলিতে পুরুষ ও মহিলাদের বহনকারী ফ্লাইটের একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহও রয়েছে।
গত সপ্তাহে, সিএনএন সেখানে এই যাত্রীদের কয়েকজনকে দেখতে পেয়েছিল – ইমিগ্রেশন এবং শুল্ক প্রয়োগের হেফাজতে থাকা আটককৃতরা – একটি বোয়িং 737 এর ডানার নীচে রেখাযুক্ত চিহ্নযুক্ত সাদা ভ্যানগুলি থেকে নামানো হয়েছিল। একের পর এক, প্রায় 50 জন বন্দীকে বিমানটিতে উঠতে বলা হয়েছিল।
সীমান্তে অভিবাসী অ্যাডভোকেসি গ্রুপের সাক্ষীর তথ্য অনুসারে, রিচমন্ড অন্যতম ট্রাম্প প্রশাসন যে বরফের বিমানের জন্য স্টপেজ পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করেছে প্রায় 70 টি ঘরোয়া কেন্দ্রগুলি যা শাটলকে দেশজুড়ে আটক কেন্দ্রগুলির মধ্যে তার হেফাজতে আটকে রাখে, অবশেষে তাদের নির্বাসন দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে।
যেহেতু রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক বছরে প্রায় 1 মিলিয়ন অভিবাসীকে অপসারণের জন্য এগিয়ে চলেছেন, আরও বেশি আটককৃতদের আরও বিমানের উপর রেখেছেন এবং আরও ফ্রিকোয়েন্সি সহ, সেই প্রচেষ্টা চালানোর মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
যদিও ফ্লাইটগুলি বছরের পর বছর ধরে মার্কিন ইমিগ্রেশন অপারেশনের একটি অংশ ছিল, তবে আজ আইস প্রোগ্রামের গতি এবং স্কেল অভূতপূর্ব। ট্রাম্পের উদ্বোধনের পর থেকে অন্যান্য দেশে এক হাজারেরও বেশি নির্বাসন বিমান ছিল, যা গত বছরের জানুয়ারী থেকে জুলাইয়ের সময়কালে 15% বেড়েছে, দ্য বর্ডার -এ সাক্ষী জানিয়েছে।
ফ্লাইটগুলি বেসরকারী চার্টার সংস্থাগুলির মিশ্রণ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং কমপক্ষে একটি বাণিজ্যিক বিমান সংস্থা, যারা বরফের সাবকন্ট্রাক্টর, সামরিক বিমানগুলি দ্বারা পরিচালিত একটি ছোট অংশ সহ।
তবে সম্প্রতি বিশেষজ্ঞরা একটি নতুন প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন।
মার্চ মাসের শুরুতে, ফ্লাইটগুলি পরিচালনা করে এমন বড় সংস্থাগুলি অনুরোধ করতে শুরু করে যে তাদের লেজের সংখ্যাগুলি-গাড়িগুলিতে প্লেট লাইসেন্স দেওয়ার মতো বিমানগুলির জন্য সনাক্তকারী-পাবলিক ফ্লাইট-ট্র্যাকিং ওয়েবসাইটগুলি থেকে সরানো উচিত, ফ্লাইট্রাডার 24 এর আইয়ান পেচেনিক অনুসারে, এই জাতীয় একটি ওয়েবসাইট।
এই ওয়েবসাইটগুলি তাদের অবস্থান, রুট এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ডেটা প্রদর্শন করে ফ্লাইটগুলির রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং সরবরাহ করে। তারা গ্রাহকদের ফ্লাইটের বিলম্ব ট্র্যাক করতে সহায়তা করে তবে এটি জনসাধারণের জবাবদিহিতার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সরঞ্জাম।
ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গত বছর তার বিধিগুলি প্রশস্ত করার পরে লেজের সংখ্যাগুলি ব্লক করার পদক্ষেপটি সম্ভব হয়েছিল সংস্থাগুলি অনুমতি দিতে তাদের তথ্য অনুরোধ করার ক্ষমতা অপসারণ করা উচিত একটি ফর্ম পূরণ করে অনলাইন।
এর অর্থ হ’ল আরও বেশি ফ্লাইট যেমন বরফ বন্দীদের বহন করছে, তারা জবাবদিহিতা উদ্বেগ বাড়িয়ে তারা ট্র্যাক করা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।
এসিএলইউ জাতীয় কারাগার প্রকল্পের সিনিয়র কাউন্সেল ইউনিস চো বলেছেন, “আইসিই কীভাবে তার প্রয়োগ ও নির্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা বুঝতে সক্ষম হওয়া এটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।” “কখনও কখনও এই নির্দিষ্ট প্রশাসনের অধীনে আটকে রাখা এবং নির্বাসনকে ঘিরে স্বচ্ছতার অভাবের কারণে বরফ যেখানে জনগণকে রাখছে সে সম্পর্কে জনসাধারণের একমাত্র তথ্য রয়েছে।”
ইমিগ্রেশন অ্যাডভোকেসি গ্রুপ লা রেজ্যাক্টেনসিয়ার মুখপাত্র গুয়াদালাপে গঞ্জালেজের মতে এই পরিবর্তনগুলি তাদের প্রিয়জনদের সন্ধানের জন্য আইসিই দ্বারা আটক ও পরিবহন করা স্বজনদের পক্ষে আরও কঠিন করে তুলেছে। “পরিবারগুলি তাদের প্রিয়জনদের কোথায় পাঠানো হচ্ছে তা ট্র্যাক করতে পারে না, তারা কেবল অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।”
আইসিইর তদারকি করা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ, এজেন্সিটি লেজের সংখ্যাগুলি লুকানো এবং কেন অনুরোধ করেছে কিনা তা স্পষ্ট করার জন্য সিএনএন -এর মন্তব্য করার অনুরোধটি ফেরেনি।
বাণিজ্যিক বিমান সংস্থা অ্যাভেলো এয়ারলাইন্সের একজন মুখপাত্র, যা তার তিনটি বিমান বরফের বিমানের জন্য উত্সর্গ করেছে, সিএনএনকে একটি ইমেইলে বলেছে: “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের পক্ষে পরিচালিত ফ্লাইটগুলি প্রায়শই সরকারের অনুরোধে অজ্ঞাত থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারে সাবকন্ট্রাক্টর হিসাবে, আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনার প্রশ্নগুলি তাদের নির্দেশনা দেয়।”
গ্লোবালএক্স এয়ারলাইনস নামে একটি চার্টার সংস্থা সিএনএনকে একটি ইমেইলে বলেছে যে এটি “আইসিই চুক্তির সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য অনুমোদিত নয়” এবং সিএনএনকে আইসিইতে উল্লেখ করেছেন। পূর্ব এয়ার এক্সপ্রেস, আরেকটি বড় সনদ ফ্লাইট সরবরাহকারী, মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
অতীতে গণতান্ত্রিক পাশাপাশি রিপাবলিকান প্রশাসনের অধীনে ইমিগ্রেশন ফ্লাইটগুলি সংঘটিত হয়েছে, তবে এই বৃদ্ধি তার বিস্তৃতি পাশাপাশি খণ্ডেও উল্লেখযোগ্য।
সীমান্তের সাক্ষী অনুসারে, নির্বাসন বিমানের বৃদ্ধির পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিমানবন্দরগুলির মধ্যে বন্দীদের পরিবহনকারী বিমানগুলিতে আরও বড় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ট্রিপগুলি আটককৃত সুবিধার মধ্যে বন্দীদের সরিয়ে নিয়েছে, কারণ আরও বরফের গ্রেপ্তারের অর্থ হ’ল হেফাজতে থাকা ব্যক্তিরা উপলব্ধ বিছানাগুলি খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি জটিল, সমন্বিত স্ক্র্যাম্বলে সারা দেশের সাইটগুলির মধ্যে পরিবর্তিত হচ্ছে।
জুলাইয়ে, টম সীমান্তে সাক্ষীর কার্টরাইট কয়েক ডজন দেশে 207 নির্বাসন বিমানের ট্র্যাক করেছে, তবে 727 তিনি বলেন, বরফ আটককারীদের দেশীয় “শ্যাফল ফ্লাইট” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরানো হচ্ছে – তিনি ২০২০ সালে ফ্লাইটগুলি ট্র্যাকিং শুরু করার পর থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যা, তিনি বলেছিলেন।
বেসরকারী সংস্থাগুলির একটি বিশাল নেটওয়ার্ক ফ্লাইটগুলি পরিচালনা করে এবং তাদের চারপাশের শিল্প, সুরক্ষার পুনর্নবীকরণ থেকে শুরু করে।
আজ, আলবুকার্ক, নিউ মেক্সিকো ভিত্তিক সিএসআই এভিয়েশন আইস এয়ারের বৃহত্তম বেসরকারী ঠিকাদার। এটি সরাসরি ফ্লাইটগুলি পরিচালনা করে না বরং বরং ফ্লাইট এবং ফ্লাইট-সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলির সাবকন্ট্রাক্টিংয়ের জন্য ফেডারেল সরকারের প্রধান ব্রোকার হিসাবে কাজ করে।
2025 সালের ফেব্রুয়ারিতে, সিএসআই এভিয়েশন আইস ফ্লাইট অপারেশনের প্রধান ঠিকাদার হিসাবে 128 মিলিয়ন ডলার পুরষ্কার জিতেছিল। চুক্তিটি এখন 321 মিলিয়ন ডলারের বেশি।
সংস্থাটি সাবকন্ট্রাক্টরগুলির সাথে কাজ করে যা ফ্লাইটগুলি পরিচালনা করে। জুলাইয়ে ফ্লাইটের শীর্ষস্থানীয় সাবকন্ট্রাক্টরদের মধ্যে ছিলেন গ্লোবালেক্স, ইস্টার্ন এয়ার এক্সপ্রেস এবং অ্যাভেলো এয়ারলাইনস, সীমান্তের সাক্ষীর তথ্য অনুসারে।
প্রশাসনের নির্বাসন অভিযানের সাথে জড়িত সংস্থাগুলির নেতারা ট্রাম্প এবং তার দলের দৃ strongly ়তার সাথে সমর্থন করেছেন।
সিএসআই এভিয়েশন সিইও অ্যালেন ওয়েহ একজন জিওপি দাতা যিনি কয়েক হাজার ডলার দিয়েছেন পার্টি এবং এর প্রার্থীদের কাছে। সংস্থাটি ২০২৪ সালের অক্টোবরে আলবুকার্কে তার একটি হ্যাঙ্গারে ট্রাম্পের একটি সমাবেশের আয়োজন করেছিল। পূর্বের এয়ার এক্সপ্রেস, যা সীমান্তে সাক্ষী জুলাই মাসে 24% আইস ফ্লাইট অপারেটিং পর্যবেক্ষণ করেছে, তারও মালিকানাধীন ছিল এবং একটি 737 পরিচালিত ট্রাম্প/ভ্যানস প্রচারের জন্য ব্যবহৃত।
গত মাসে, ইউএস ওয়েস্ট কোস্টে আইস ফ্লাইটগুলি ট্র্যাক করে আসা লা রিসেসেনসিয়া এই ক্রিয়াকলাপগুলির একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে তাদের লেজের সংখ্যাগুলি মাস্ক করার পাশাপাশি ফ্লাইটগুলি তাদের এয়ার ট্র্যাফিক কল চিহ্নগুলিও পরিবর্তন করছে।
একটি এয়ার ট্র্যাফিক কল সাইন একটি সনাক্তকারী যা একটি ফ্লাইট এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলারদের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করে এবং সাধারণত ফ্লাইটের অপারেটরের কিছু ইঙ্গিত থাকে।
এয়ার ট্র্যাফিক কল সাইন এখন এই আইস ফ্লাইটগুলির বেশিরভাগ দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে “টাইসন” – একই কল সাইন ট্রাম্প তার ব্যক্তিগত বিমানের জন্য ২০১ 2016 সালে নির্বাচিত হওয়ার পরে ব্যবহার করেছিলেন।
লা রিসেসেনসিয়া তার প্রতিবেদনে বলেছিলেন: “আমরা আইস এয়ার ঠিকাদারদের পক্ষে তাদের অভিবাসনকে যতটা সম্ভব পর্যবেক্ষণ করা যতটা কঠিন করে তুলতে তাদের পক্ষে ব্যাপক প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করেছি।”
এলএ রিসিস্টেনসিয়ার মুখপাত্র গঞ্জালেজ বলেছেন: “আমাদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ স্বচ্ছতা। আমরা যদি মানুষের সাথে কীভাবে আচরণ করা হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করতে না পারলে আমরা আশঙ্কা করছি যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে।”
সিএনএন -এর অড্রে অ্যাশ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।