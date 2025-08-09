You are Here
News

আউগার-আলিয়াসিম, ডায়ালো সিনসিনাটি ওপেন টাইহার্ড রাউন্ডে অগ্রসর

সিনসিনাটি-কানাডার ফেলিক্স আউগার-আলিয়াসিম এবং গ্যাব্রিয়েল ডায়ালো পুরুষদের একক ক্ষেত্রে সিনসিনাটি ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উন্নীত হয়েছিল, যখন লায়লা ফার্নান্দেজ শনিবার মহিলাদের ড্র থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

নিবন্ধ সামগ্রী

আর্জেন্টিনার টমাস মার্টিন এচভেরির উপর ২৩ তম বীজযুক্ত আউগার-আলিয়াসিম 6-২, -6–6 (৩) জিতেছে এবং 30 তম বীজ সহকর্মী মন্ট্রিলার ডায়ালো আর্জেন্টিনার সেবাস্তিয়ান বায়েজকে -5-৫, -4-৪ ব্যবধানে পরাজিত করেছিল।

নিবন্ধ সামগ্রী

উভয় খেলোয়াড়ই দ্বিতীয় রাউন্ডে বাইস পেয়েছিলেন।

আউগার-আলিয়াসিম তার এক ঘন্টা, 57 মিনিটের ম্যাচে 14 টি এসি এবং 30 বিজয়ী হিট করেছিলেন। এইপি মাস্টার্স 1000 ইভেন্টে তার চারটি সুযোগের মধ্যে দুটি রূপান্তর করার সময় এই 25 বছর বয়সী এই চারটি ব্রেকপয়েন্টের সম্ভাবনাও বাঁচিয়েছিলেন।

৩০ শে জুলাই ন্যাশনাল ব্যাংকের ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে হাঙ্গেরির ফ্যাবিয়ান মেরোজসানের কাছে হেরে উইম্বলডনের পর এটি অ্যাগার-আলিয়াসিমের প্রথম জয় ছিল।

টরন্টোতে তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছানো 24 বছর বয়সী ডায়ালো নয়টি টেক্কা মেরেছিলেন এবং এক ঘন্টা, 31 মিনিটের মধ্যে জয়ের জন্য চারটি ব্রেকপয়েন্ট করেছেন।

নিবন্ধ সামগ্রী

ডায়ালো পরের রাউন্ডে ইতালির প্রথম নম্বরের জান্নিক সিনারের মুখোমুখি হবে, অন্যদিকে অগার-আলিয়াসিম ফ্রান্সের আর্থার রেন্ডারকনেকের সাথে দেখা করেছে।

ফার্নান্দেজ, এদিকে, জুলাইয়ে ডিসি ওপেন শিরোপা অর্জনের পর থেকে পরপর দ্বিতীয় ম্যাচটি হেরেছে।

ল্যাভাল, কুইয়ের ২২ বছর বয়সী এই যুবককে ২১ শে বদ্ধ করা হয়েছিল তবে স্পেনের জেসিকা বুজাস ম্যানেইরো বিপক্ষে -3-৩, -3-৩ গোলে পড়েছিলেন, যিনি দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে তার ছয়টি ব্রেকপয়েন্টের মধ্যে চারটিতে ভাল কাজ করেছিলেন।

উইমেনস ডাবলসে, অটোয়ার দ্বিতীয় বীজ গ্যাব্রিয়েলা ড্যাব্রোস্কি এবং নিউজিল্যান্ডের অংশীদার ইরিন রুটলিফ প্রথম রাউন্ডে তাইওয়ানের হসিহ সু-ওয়েই এবং জাপানের এনা শিবাহারা-এর চেয়ে 7-5, 7-5 জিতেছিলেন।

কানাডিয়ান টেনিস সংবেদন ভিক্টোরিয়া এমবোকো, যিনি বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল ব্যাংকের ওপেন উইমেনস সিঙ্গলসের মুকুট জয়ের পরে বিশ্ব র‌্যাঙ্কিংয়ে ২৪ তম স্থানে পৌঁছেছিলেন, তিনি তার আহত ডান কব্জি বিশ্রামের জন্য সিনসিনাটি ওপেন থেকে সরে এসেছিলেন।

18 বছর বয়সী এমবোকো এই মাসের শেষের দিকে ইউএস ওপেনের আদালত গ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বছরের চূড়ান্ত গ্র্যান্ড স্ল্যামে তাকে বীজ বদ্ধ করা হবে।

এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।