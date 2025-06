আউটল্যান্ডারের বড় জেনার পরিবর্তনটি 8 মরসুমের জন্য একটি বিশাল সমস্যা হতে চলেছে (এবং স্টারজের নতুন স্পিনফ)

লাইন বরাবর কোথাও, আউটল্যান্ডার জেনারগুলি স্থানান্তরিত করতে শুরু করে, এবং এটি 8 মরসুম এবং আসন্ন স্পিন অফ সিরিজের জন্য একটি বিশাল সমস্যা হতে পারে। এই কিস্তিটি প্রথম স্পিন অফের প্রিমিয়ারের পরে স্টারজে প্রকাশের সময়সীমা রোমান্টেসি সিরিজের গ্র্যান্ড ফিনাল হবে, আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের রক্ত। সুতরাং, ক্লেয়ার এবং জেমির অ্যাডভেঞ্চারগুলি যেমন সমাপ্তিতে আসে, নতুন সিরিজটি তাদের নিজ নিজ পিতামাতার পরিচয় দেওয়ার জন্য আমাদের আরও অতীতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এটি অবশ্যই আকর্ষণীয় এবং উত্তেজনাপূর্ণ, তবে আউটল্যান্ডারকিছুটা বিভ্রান্ত জেনার একটি বাধা হতে পারে।

দ্য আউটল্যান্ডার ফ্র্যাঞ্চাইজি এর মূল অংশে রোমান্টেসিhistorical তিহাসিক কথাসাহিত্যের ভারী প্রভাব সহ। ক্লেয়ার স্কটিশ হাইল্যান্ডারের সাথে দেখা করতে এবং প্রেমে পড়ার জন্য সময় এবং স্থানের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন এবং এটি অবশ্যই যাদুবিদ্যার স্বাস্থ্যকর ডোজ ছাড়া ঘটতে পারে না। তবুও, এই সিরিজটি অন্যান্য জনপ্রিয় ফ্যান্টাসি শোগুলির মতো দুর্দান্ত নয়। খুব সামান্য যাদুকরী প্রভাব সহ পূর্ণ মৌসুম হয়েছে। আমার রক্তের রক্ত এটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, যেহেতু এখন পর্যন্ত কোনও ইঙ্গিত নেই যে সময় ভ্রমণ গল্পটিতে জড়িত থাকবে। এই ক্ষেত্রে, অন ​​স্ক্রিন আউটল্যান্ডার ফ্র্যাঞ্চাইজি একটি বিশাল শিফট করেছে।

স্টারজের আউটল্যান্ডার অনেকগুলি বইয়ের ফ্যান্টাসি স্টোরিলাইনগুলি কেটে ফেলেছে



আউটল্যান্ডার টিভি শো তুলনা করে যাদুতে কেটে যায়



যদিও এটি ক্লেয়ারের গল্পের যাদুকরী উপাদানগুলি সম্পর্কে ভুলে যাওয়া সহজ আউটল্যান্ডার টিভি শো, এটি বইগুলির ক্ষেত্রে থেকে অনেক দূরে। ক্লেয়ার নিজেই সহজাতভাবে যাদুকর, এবং এটি পুরো গল্প জুড়ে স্পষ্ট যে তিনি বিশ্বের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি কেবল স্ট্যান্ডিং স্টোনস ব্যবহার করে সময়ের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে পারবেন না, তবে তিনি মাস্টার রেমন্ডের মতোই মানুষকে নিরাময়ের যাদুকরী ক্ষমতাও ধারণ করেছেন। যদিও এটি আবার উল্লেখ করা হয়েছিল আউটল্যান্ডার মরসুম 2, এটি তখন থেকেই উপেক্ষা করা হয়েছে। বইগুলি অবশ্য একটি ভিন্ন গল্প বলে।

সম্পর্কিত আউটল্যান্ডার এটির বিশাল সমাপ্তির সমস্যাটি ঠিক করার জন্য সেট আপ করা হয়েছে (তবে এটি আপনার ভাবার চেয়ে বেশি সময় নিতে পারে) আউটল্যান্ডার সিজন 8 ডায়ানা গ্যাবাল্ডনের চূড়ান্ত বইটি যে সমস্ত সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে তা সরবরাহ করতে সক্ষম হতে পারে না, তবে স্টারজ একটি সমাধান দিয়ে সেট আপ করা হয়েছে।

ডায়ানা গ্যাবাল্ডনের মধ্যে আউটল্যান্ডার বই, ক্লেয়ার অবিচ্ছিন্নভাবে তার ক্ষমতা বিকাশ করে চলেছে। একইভাবে, তার যাদুকরী পরিবারের সদস্যরাও বিকশিত হতে থাকে। ক্লেয়ার কখনও কখনও যাদুকরী আওরাস দেখতে পায় তবে তার নাতি -নাতনি, জেমি এবং ম্যান্ডি ম্যাজিকের সাথে আরও বেশি কিছু রয়েছে। এটি গল্পের প্রতিটি পর্যায়ে স্পষ্ট আউটল্যান্ডার একটি কল্পনাতবে টিভি শোটি যাদুকরীটির দিকে কম এবং গল্পের historical তিহাসিক উপাদানগুলিতে আরও বেশি মনোনিবেশ করেছে।

গ্যাবালডনকে যখন কোনও কল্পনার দৃশ্য লেখেন তখন বিশেষ প্রভাবগুলি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, তবে স্টারজকে পর্দায় প্রতিটি চমত্কার মুহুর্তের ব্যয়টি ওজন করতে হবে।

এটি সম্ভবত টিভির বাজেটের সীমাবদ্ধতার কারণে। গ্যাবালডনকে যখন কোনও কল্পনার দৃশ্য লেখেন তখন বিশেষ প্রভাবগুলি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, তবে স্টারজকে পর্দায় প্রতিটি চমত্কার মুহুর্তের ব্যয়টি ওজন করতে হবে। বছর পরে, এটি মনে হয় যেন আউটল্যান্ডার টিভি শো এটি ভিত্তিক বইয়ের সিরিজের চেয়ে আলাদা ঘরানার অন্তর্ভুক্ত। সামগ্রিকভাবে, এটি ঠিক আছে কাজ করেছে। দেখে মনে হচ্ছে টিভি শ্রোতারা কল্পনার চেয়ে রোম্যান্সের জন্য আরও সুরযুক্ত। তবুও, গল্প আউটল্যান্ডার 8 মরসুম এটিকে কিছুটা জটিল করে তোলে।

আউটল্যান্ডার সিজন 8 অতীতের কিস্তির চেয়ে বেশি যাদু দাবি করে



চূড়ান্ত মরসুমটি traditional তিহ্যবাহী ফ্যান্টাসি উপাদানগুলিতে ফিরে আসবে



যদিও আউটল্যান্ডার বইয়ের তুলনায় যাদু থেকে দূরে সরে গেছে, সিজন 7 কিছুটা পরিবর্তন দেখিয়েছিল। তার বাবার সাথে রজারের অ্যাডভেঞ্চারটি একটি প্রধান উদাহরণ, যেহেতু এটি সময়ের সাথে সাথে ডেসটিনি এবং ভাগ্যের চরিত্রগুলি বহন করার একটি অত্যধিক ধারণা বলে মনে করা হয়। তারপরে ক্লেয়ারের চূড়ান্ত মুহুর্তগুলি রয়েছে আউটল্যান্ডার মরসুম 7। তিনি মাস্টার রেমন্ডের কাছ থেকে একটি যাদুকরী পরিদর্শন করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে তার স্থির কন্যা একরকম বেঁচে আছে। স্পষ্টতই, জিনিসগুলি 8 মরসুমে আরও যাদুকর পেতে চলেছে।

আরও একটি চমত্কার আউটল্যান্ডার সিজন 8 উপন্যাসগুলির সুরের সাথে তাল মিলিয়ে আরও বেশি হবে তবে এটি টিভি শোতে নিজেই কিছুটা বিরক্ত বোধ করতে পারে।

সমস্যা আউটল্যান্ডার এই দিকটি গ্রহণ করা হ’ল এই যাদুকরী উপাদানগুলি শোয়ের প্রসঙ্গে কোথাও থেকে বেরিয়ে আসে বলে মনে হয়। দেখে মনে হচ্ছে যেন বিশ্বাসের গল্পটি 8 মরসুমে ব্যবহৃত হবে যে ক্লেয়ার কেন তার নিরাময়ের ক্ষমতা বিকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে। তবুও, বইগুলির তুলনায় এটি একটি অদ্ভুত পরিবর্তন, যেখানে ক্লেয়ার তার প্রতিটি পদক্ষেপে তার দক্ষতা বিকাশ করে চলেছে। আরও চমত্কার আউটল্যান্ডার উপন্যাসগুলির সুরের সাথে তাল মিলিয়ে 8 মরসুম আরও বেশি হবে তবে এটি টিভি শোতে নিজেই কিছুটা বিরক্ত বোধ করতে পারে।

স্টারজের আউটল্যান্ডার স্পিনফের আরও কম ফ্যান্টাসি উপাদান থাকতে পারে (এবং এটি একটি সমস্যা)



সময় ভ্রমণ বা অন্যান্য অতিপ্রাকৃত উপাদান থাকবে?



যদিও মনে হচ্ছে যেন আউটল্যান্ডার 8 মরসুমটি যাদু ফিরিয়ে আনতে চলেছে, বর্তমানে এটি অস্পষ্ট কিনা আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের রক্ত একই কাজ করবে। এখনও পর্যন্ত, দেখে মনে হচ্ছে এই স্পিন অফের এমনকি থাকবে কম এর পিতামাতার টিভি শোয়ের চেয়ে যাদু। The story will jump back and forth between Jamie’s parents in the 18th century and Claire’s in the 20th, but there’s no sign of time travel or magical auras and healing abilities. আবারও, রোম্যান্স কেন্দ্রীয় অঙ্কন বলে মনে হচ্ছে। যদিও এটি নিঃসন্দেহে বিনোদনমূলক হবে, আউটল্যান্ডার ফ্র্যাঞ্চাইজি কিছুটা বিভ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে।