আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের রক্তের তারকারা হার্মিওন করফিল্ড এবং জেরেমি ইরভিন প্রেম, উত্তরাধিকার এবং বিল্ডিং হেনরি ও জুলিয়ার গল্প

যখন আউটল্যান্ডার: রক্তের রক্তের প্রিমিয়ার হয়, তখন এটি দর্শকদের দুটি কেন্দ্রীয় দম্পতির গল্পের সাথে ফ্রেজার পরিবারের উত্তরাধিকারের গভীরে টানবে যার প্রেমের গল্পগুলি প্রজন্মকে রূপ দেয়।
এর মধ্যে হেনরি বিউচ্যাম্প (জেরেমি ইরভিন) এবং জুলিয়া মোরিস্টন (হার্মিওন করফিল্ড) রয়েছেন, যার রোম্যান্স একটি স্থায়ী, গভীর বন্ধনে চিঠি এবং ফুল দিয়ে শুরু হয়।
এটি মূল আউটল্যান্ডারের সাথে খুব মিল মনে হতে পারে তবে আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে প্রিকোয়েলটি প্রকাশিত হয় এমন একটি উপায় যা সবাইকে অবাক করে দেয়।
আমি হার্মিওন এবং জেরেমির সাথে তাদের চরিত্রগুলির সংযোগ, আউটল্যান্ডার ইউনিভার্সে পা রাখার ওজন এবং তারা কী আশা করছেন যে ভক্তরা হেনরি এবং জুলিয়ার গল্প থেকে দূরে সরে যাবে তা নিয়ে আলোচনা করতে আমি ধরা পড়েছি।
আউটল্যান্ডারের উপর হেনরি ও জুলিয়ার সম্পর্ক তৈরি করা: আমার রক্তের রক্ত
করফিল্ড হেনরি এবং জুলিয়ার সংযোগকে “মনের একটি সভা এবং আত্মার সভা” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
“তারা প্রথমে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
“আমি প্রায় মনে করি জুলিয়া যখন প্রথম চিঠিটি পড়েন, তখন তিনি এটিকে সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি হিসাবে দেখেন। এবং তারপরে তিনি সেই কলটির উত্তর দিতে চান।”
“সেখান থেকে এটি রোমান্টিক হয়ে যায় যখন তারা একে অপরকে জানতে শুরু করে – এবং তারপরে অবশ্যই তারা শেষ পর্যন্ত মিলিত হওয়ার পরে শারীরিক আকর্ষণ” “
ইরভিন টিজিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারেনি: “আমরা কীভাবে সেই শারীরিক আকর্ষণ তৈরি করব? ভাল, আমার জন্য, আসুন … হেনরি তার ওজনের উপরে ঘুষি মারছেন He
অভিনেতাদের মধ্যে বাস্তব জীবনের বন্ধুত্ব সেই রসায়নটিকে প্রাকৃতিক করে তোলে।
“ভাগ্যক্রমে, আমি এবং হার্মিওন 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্ধু ছিলাম So
“আপনি জাল রসায়ন করতে পারেন, তবে এটি শক্ত। হার্মিওনের সাথে এটি খুব সহজ We আমরা একে অপরকে ভাল করেই জানি, আমরা একে অপরকে বিশ্বাস করি।”
করফিল্ড রাজি।
“আপনি যখন আপনার দৃশ্যের অংশীদার নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, আপনি কেবল জিনিসগুলি চেষ্টা করতে পারেন এবং এটি নিয়ে চিন্তা করতে পারেন না,” তিনি আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের রক্তে তাদের বন্ধনকে যোগ করেছেন।
“এবং আমি মনে করি এটি মৌলিক, বিশেষত বিবাহিত দম্পতি বা এমন লোকদের খেলার জন্য যারা খুব কাছের হতে এবং একসাথে জীবন অভিজ্ঞতা অর্জন করে।”
আউটল্যান্ডার উত্তরাধিকারের ওজন অনুভব করা
ইরভিন স্বীকার করেছেন যে তিনি প্রথমে কী পদক্ষেপ নিচ্ছেন তা তিনি বুঝতে পারেন নি।
“যখন আমি চাকরিটি পেয়েছি, তখন আমি আউটল্যান্ডার ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে সত্যই সচেতন ছিলাম না … আমি যখন প্রায় তিন বা চার সপ্তাহ আগে প্রেস করা শুরু করি তখনই আমি গিয়েছিলাম, ‘ওহে আমার কথা, হ্যাঁ, এমন কিছু লোক আছেন যারা সত্যিই এই শোটি পছন্দ করেন,'” তিনি হেসে বলেছিলেন।
“কী বিশেষ সুযোগ। আমরা আমাদের বেশিরভাগ কেরিয়ারকে চাকরি করতে ব্যয় করি এবং কেবল আশা করি যে এখানে শ্রোতা থাকবে। এমন কিছু করার জন্য যেখানে বিদ্যমান এমন একটি গ্রুপ রয়েছে যাঁরা এর অর্থ অনেকটা একটি বিশেষ সুযোগ।
“তবে হ্যাঁ, আমরা এখন দ্বিতীয় মরসুমের চিত্রগ্রহণ করছি, এবং এখন আমি চাপ অনুভব করছি I আমি আশা করি আমি না জানতাম।”
করফিল্ড একই চাপ স্বীকার করেছেন তবে কাজের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন।
“আপনি যখনই এমন একটি মহাবিশ্বে যোগদান করেন যা পছন্দ করে, সর্বদা একটি চাপ থাকে But
“ভাগ্যক্রমে, আমরা এখনও পর্যন্ত ভক্তদের কাছ থেকে একটি সুন্দর, খুব উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছি So তাই সেই ক্ষেত্রে এটি সহজ ছিল।”
তারা কী আশা করে ভক্তরা কেড়ে নেবে
করফিল্ড আশা করেন দর্শকরা হেনরি এবং জুলিয়ার সম্পর্কের গভীরতার সাথে সংযোগ স্থাপন করবে।
“আমি চাই যে তারা সেখানে যত্ন, ভালবাসা এবং একে অপরের গভীর জ্ঞান কেড়ে নেবে। আমরা তাদের তাদের প্রেমের গল্পের এমন এক পর্যায়ে দেখি যেখানে তারা বিবাহিত, তারা কিছুক্ষণের জন্য একে অপরকে চেনে, তাদের সন্তান রয়েছে।”
“তারা একে অপরের ত্রুটিগুলি জানে এবং তারা একে অপরের অভ্যন্তরীণ আত্মাকে জানে It’s এটি আর তরুণ প্রেম নয় – এটি সত্যিই গভীর, গভীর সংযোগ,” তিনি যোগ করেছেন।
এজন্য আমি প্রেমের গল্পটির প্রশংসা করি। এটি প্রথম প্রাথমিক আকর্ষণের পরে ঘটে এমন ভালবাসা ”
ইরভিন যোগ করেছেন, “এটি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত।”
“ব্রিটিশ হিসাবে, আমরা বেশ কৌতুকপূর্ণ মানুষ।
আউটল্যান্ডারের সাথে: আমার রক্তের রক্ত ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মরসুমের জন্য নবায়ন করা হয়েছে, উভয় তারকা হেনরি এবং জুলিয়ার যাত্রা গ্রহণকারী ভক্তদের প্রত্যাশায় রয়েছেন।
যদি প্রথম ছয়টি পর্ব কোনও ইঙ্গিত দেয় তবে তাদের রোম্যান্সটি আউটল্যান্ডার ইউনিভার্সে সবচেয়ে আন্তরিক – এবং সম্ভবত সবচেয়ে নিঃশব্দে শক্তিশালী – হিসাবে দাঁড়াবে।
নীচের সম্পূর্ণ সাক্ষাত্কারটি দেখুন এবং আরও আউটল্যান্ডারের জন্য টিভি ফ্যানেটিকের কাছে ফিরে আসার বিষয়ে নিশ্চিত হন: আমার রক্তের সাক্ষাত্কার এবং পর্যালোচনাগুলির রক্ত।
আউটল্যান্ডার দেখুন: অনলাইনে আমার রক্তের রক্ত
নটারে গুমা এমবাহো মাওয়াইন ফ্রেডির স্মোক এপিসোডে, তিনি কীভাবে প্রস্তুত ছিলেন এবং কেন এটি তাঁর জীবনের অভিনয়।
কেটি স্টিভেনস, লাচলান কোয়ার্ম্বি এবং ইভান রডারিক তাদের প্রেমের ত্রিভুজ সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিয়েছেন যা প্রভিডেন্স ফলসে শতাব্দী বিস্তৃত।
এনটিরে গুমা এমবাও মাওয়াইন ডেক্সটার, স্মোক এবং ওয়াশিংটন ব্ল্যাকের তার শক্তিশালী ভূমিকা সম্পর্কে খোলে – এবং কেন এই গ্রীষ্মে ক্যারিয়ারের উচ্চ পয়েন্ট চিহ্নিত করে।