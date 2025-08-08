আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের প্রিমিয়ার পর্যালোচনা: রোম্যান্স, পাওয়ার নাটক এবং একটি শক্তিশালী প্রথম ছাপ

সমালোচকদের রেটিং: 4.5 / 5.0
আমি এটি স্বীকার করব – যখন স্টারজ একটি আউটল্যান্ডার প্রিকোয়েল ঘোষণা করেছিলেন, তখন আমার প্রথম ধারণাটি ছিল, “আমাদের কি সত্যিই এটি দরকার?”
জেমি এবং ক্লেয়ারের কাহিনীর গভীরে সাতটি asons তু, আমরা মহাকাব্য রোম্যান্স, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং যে ধরণের অন্ত্র-পাঞ্চ প্লট টুইস্টগুলি কম শো প্যাকিং প্রেরণ করবে তা দিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে।
একটি প্রিকোয়েল একটি জুয়া হিসাবে অনুভূত হয়েছিল, বিশেষত আমাদের প্রিয় কেন্দ্রীয় দম্পতি ছাড়া একটি।
তবে আউটল্যান্ডারের দুটি পর্ব: আমার রক্তের রক্ত, আমি এটি পেয়েছি। এটি কেবল নস্টালজিয়ায় একটি অনুশীলন নয় – এটি জেমি এবং ক্লেয়ার কখনও চোখ লক করার কয়েক দশক আগে এটি একটি নির্মম, রোমান্টিক দাবা খেলা।
এবং বোর্ডটি এমন লোকদের সাথে সজ্জিত যারা সবচেয়ে নাটকীয় সম্ভাব্য সময়ে সবচেয়ে খারাপ সম্ভাব্য পছন্দগুলি করে। এটি অগোছালো, এটি রাজনৈতিক এবং এটি একেবারে আসক্তিযুক্ত।
আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের রক্ত একটি ঝাড়ু প্রেমের গল্প
এলিজাবেথ ম্যাকেনজির সাথে শুরু করা যাক। তার বাবার মৃত্যু থেকে সতেজ হয়ে, তিনি 18 শতকের যৌনতাবাদের শীতল বাস্তবতাটিকে তাকাচ্ছেন: তার বাবা ভেবেছিলেন যে তিনি বংশের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত, তবে যে কেউ শুনবেন তা কখনই তা স্বীকার করবেন না।
তার ভাই, ডগাল এবং কলাম, একজন সক্ষম মহিলাকে লাগাম নিতে দেওয়ার চেয়ে ক্ষমতা অর্জনে অনেক বেশি আগ্রহী।
এবং সত্যই? এগুলির কোনওটিই লেবু জলকেন্দ্র চালাতে উপযুক্ত নয়, একটি হাইল্যান্ড এস্টেট ছেড়ে দিন। তারা স্বল্প-মেজাজী, ষড়যন্ত্র করছে এবং ইতিমধ্যে দুর্ঘটনাক্রমে শত্রুদের তৈরি করেছে।
যখন এলিজাবেথ দুর্গটি ছেড়ে যাওয়ার সাহস করেছিল তখন তাদের সর্পিল দেখে প্রায় কৌতুক ছিল – তারা সরাসরি প্যারানোয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, অনুদানের সাথে লড়াই করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে তারা তাদের নিজের সাফল্যের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।
যদি এলিজাবেথ এটি স্মার্ট খেলেন তবে তিনি পিছনে বসে থাকতে পারেন, তাদের প্ররোচিত করতে দিন এবং ধুলা স্থির হয়ে গেলে পদক্ষেপ নিতে পারেন।
তারপরে ম্যালকমের সাথে বিশ্রী ম্যাচমেকিংয়ের প্রচেষ্টা রয়েছে। তাকে আশীর্বাদ করুন, তিনি কোনও ভয়ঙ্কর লোক নন, তবে তিনিও লোক নন।
ব্রায়ান ফ্রেজার ছবিতে প্রবেশের পরে এটি বেদনাদায়কভাবে সুস্পষ্ট। তাদের রসায়নটি কার্যত স্ক্রিনটি বন্ধ করে দেয় – এমন ধরণের তাত্ক্ষণিক স্পার্ক যা নকল করা যায় না।
জেমি রায় কেবল কবজ দিয়ে তরুণ রোম্যান্সকেই চ্যানেল করে না, তবে স্যাম হিউঘানের সাথে তাঁর অস্বাভাবিক সাদৃশ্যটি কাস্টিংকে প্রায় উদীয়মান বোধ করে।
অবশ্যই, ব্রায়ানের লাগেজ তার হৃদয় পূর্ণ হিসাবে ভারী। তাঁর বাবা লর্ড লোভাত হলেন একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে অহংকারের একটি মাস্টারক্লাস যা তার প্রতিশ্রুতিগুলির চেয়ে শূন্য।
ব্রায়ানের পরিবারের ব্যাকস্টোরিটি আকর্ষণীয়
তিনি একটি “এটি তৈরি না করা পর্যন্ত এটি জাল করুন” টাইপ, এটি তৈরি করা ব্যতীত? সম্ভবত খুঁজছেন না। ব্রায়ান এটি জানে, এটি পুনর্বিবেচনা করে এবং আপনি একটি অনিবার্য বিস্ফোরণের দিকে উত্তেজনা বোধ করতে পারেন। বড় প্রশ্নটি তারা সংঘর্ষ করবে কিনা তা নয়, তবে ফলআউটটি কতটা দর্শনীয় হবে।
এবং তারপরে আউটল্যান্ডারের অন্য অর্ধেকটি রয়েছে: আমার রক্তের রোমান্টিক হার্টবিটের রক্ত – জুলিয়া মোরিস্টন এবং হেনরি বিউচ্যাম্প, ক্লেয়ারের বাবা -মা হিসাবে বেশি পরিচিত।
শোটি ১৯০০ এর দশকের ইংল্যান্ডে তাদের প্রেমের গল্পটি সাহসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, কেবল কীভাবে বা কেন তা জানার আগে কেবল এগুলিকে 18 শতকের স্কটল্যান্ডে ফেলে দেওয়ার জন্য।
তাদের প্রেমের গল্পে এলিজাবেথ এবং ব্রায়ানের ধীর-জ্বলন থেকে আলাদা স্বাদ রয়েছে। জুলিয়া এবং হেনরি ইতিমধ্যে একটি গভীর, প্রতিষ্ঠিত বন্ধন ভাগ করে নিয়েছে – একটি যুদ্ধ, ক্ষতি এবং ত্যাগের মাধ্যমে নির্মিত।
এটি তাদেরকে হাইল্যান্ডসের কঠোর, অপরিচিত জগতকে আরও বেশি মারাত্মকভাবে নেভিগেট করে তোলে। তারা কেবল চক্ষু প্রেমিক নয়; তারা আত্মার সহকর্মী হঠাৎ করে তারা জানত যে জীবনকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, মানিয়ে নিতে বা পুরো গিলে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল।
হার্মিওন করফিল্ড এবং জেরেমি ইরভিন এই ভূমিকাগুলিতে একটি সংক্ষিপ্ত যাদু নিয়ে আসে। তাদের দৃশ্যগুলি অন্তরঙ্গ, বসবাস এবং শান্ত হৃদয়বিদারক সঙ্গে মিশ্রিত অনুভূত হয়।
এমনকি ছোট মুহুর্তগুলি – একটি ভাগ করা এক নজরে, একটি অব্যক্ত আশ্বাস – ইতিমধ্যে সবচেয়ে খারাপ বেঁচে থাকা লোকদের ওজন সহ জমি, তবুও জানে যে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জগুলি এখনও এগিয়ে থাকতে পারে।
চিত্তাকর্ষকটি হ’ল সিরিজটি কীভাবে নির্বিঘ্নে এই দুটি প্রেমের গল্পকে অন্যটিকে ছাপিয়ে না ফেলে ভারসাম্যপূর্ণ করে।
এলিজাবেথ এবং ব্রায়ানের রোম্যান্স চার্জ করা হয় এবং সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা পূর্ণ; জুলিয়া এবং হেনরির অবিচলিত, পরিচিত এবং পরীক্ষিত। উভয়ই বিভিন্ন কারণে মুগ্ধ করছে এবং উভয়কেই রাজনৈতিক অস্থিরতার পটভূমির বিরুদ্ধে তৈরি করা হয়েছে যা প্রতিটি চুরি হওয়া মুহুর্তকে মূল্যবান মনে করে।
জেমির বাবা -মায়ের বাইরে প্রিকোয়েলটি প্রসারিত করার সিদ্ধান্তটি এমন একটি জুয়া যা পরিশোধ করছে। জুলিয়া এবং হেনরির এমন একটি সময় ও জায়গায় ভবিষ্যত গড়ে তোলার লড়াই যা তাদের নয় তা হাইল্যান্ডের রাজনৈতিক দাবা ম্যাচের মতোই বাধ্যতামূলক।
এটি সিরিজের সংবেদনশীল সুযোগকে প্রশস্ত করে, আমার রক্তের রক্তকে এক দম্পতির কাছে কেবল একটি প্রেমের চিঠির চেয়ে বেশি অনুভূত করে তোলে – এটি প্রজন্মের জুড়ে অসম্ভব পরিস্থিতিতে প্রেমের অনুসন্ধান।
অবশ্যই, এটি সহিংসতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং মাঝে মাঝে ব্যাকরুমের চুক্তি ভয়াবহভাবে ভুল হয়ে যাওয়ার হুমকি ছাড়াই কোনও আউটল্যান্ডার সিরিজ হবে না।
এই উদ্বোধনী এপিসোডগুলিতে রাজনৈতিক কৌশলগুলি রক্ত আঁকতে যথেষ্ট তীক্ষ্ণ, তবে শোটি কখনই ভুলে যায় না যে এর সংবেদনশীল মূলটি তার চরিত্রগুলির মধ্যে বন্ধনে রয়েছে।
যদি এই প্রথম দুটি পর্ব কিছু প্রমাণ করে তবে এটি হ’ল আউটল্যান্ডার: রক্তের রক্ত কেবল তার পিতামাতার শোয়ের শুভেচ্ছায় উপকূল করছে না। এটি তার নিজস্ব পথটি খোদাই করছে – একজন রাজনৈতিক পরিকল্পনা, স্মোলারিং রোম্যান্স এবং যে ধরণের পারিবারিক নাটক দিয়ে পুরো দুর্গগুলি পুড়িয়ে দিতে পারে তা দিয়ে প্রশস্ত করা হয়েছে।
প্যাসিংটি শক্ত, পারফরম্যান্সগুলি চৌম্বকীয় এবং অংশীদাররা এমনভাবে ব্যক্তিগত বোধ করে যা আপনাকে প্রথম ফ্রেম থেকে টেনে নিয়ে যায়।
বাধ্যতামূলক দ্বৈত রোম্যান্স, তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং ইতিহাসের একটি সমৃদ্ধ বোধ সহ, আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের রক্ত আত্মবিশ্বাস এবং হৃদয় দিয়ে শুরু হয়।
এটি হাইল্যান্ডসগুলিতে নিজস্ব দাবী রাখার সময় মূলটির চেতনাকে সম্মান করে – এবং যদি মৌসুমের বাকি অংশগুলি এই মানের স্তরের থাকে তবে প্রিকোয়েল সংশয়ীরাও আরও ভিক্ষা করবেন।
এখন পর্যন্ত সিরিজে আপনার কী ধারণা?
আপনি কি বোর্ডে আছেন? মন্তব্যগুলি আঘাত করুন।
