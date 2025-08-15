You are Here
আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের মৌসুমের রক্ত 1 পর্ব 3 পর্যালোচনা: উত্তরাধিকারের একটি প্রশ্ন
আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের মৌসুমের রক্ত 1 পর্ব 3 পর্যালোচনা: উত্তরাধিকারের একটি প্রশ্ন

সমালোচকদের রেটিং: 3.5 / 5.0

3.5

আপনি যাকে ভালোবাসেন তা রক্ষা করতে আপনি কতদূর যাবেন?

আউটল্যান্ডারের প্রতিটি মুহুর্তে এই প্রশ্নটি ঝুলন্ত: আমার রক্তের মৌসুম 1 পর্ব 3 এর রক্ত-উচ্চ-স্তরের দ্বি-পর্বের প্রিমিয়ারের চেয়ে ধীর, আরও বেশি গণনা করা কিস্তি, তবে একটি যা শক্তি, বিশ্বাসঘাতকতা এবং হাইল্যান্ডের রাজনীতির বিপজ্জনক গেমের গভীরে খনন করে।

রাজনীতি সর্বদা আউটল্যান্ডারের ডিএনএতে বেক করা হয়েছে, সুতরাং স্পিনফ একই নির্মম দাবা বোর্ডে ঝুঁকছে এটি কোনও ধাক্কা নয়।

তবে এখানে, সংবেদনশীল অংশগুলি তীক্ষ্ণ। এলেন কোণঠাসা – তার ভবিষ্যত তার সম্মতি ছাড়াই ম্যাপ করা হচ্ছে – এবং তার শক্তি তার চারপাশে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ।

তার ভাইদের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার স্টিংটি অন্ত্রে। এগুলি অপরিচিত নয়; তারা এমন পুরুষ এবং তিনি পুরু এবং পাতলা মাধ্যমে ভালবাসেন এবং সমর্থন করেছেন।

ফ্ল্যাশব্যাকস, বিশেষত যারা তার দুর্ঘটনার পরে কলামের পাশে এলেনকে দেখিয়েছেন, তারা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে তারা একবার গভীর, অনুগত বন্ধন ভাগ করে নিয়েছিল। এটাই তাদের কৌশলগুলি আরও বেশি করে তোলে।

এলেন আউটল্যান্ডারের উপর আরও প্রাপ্য: আমার রক্তের রক্ত

শুরু থেকেই, ডগল দুজনের চেয়ে বেশি বেপরোয়া হিসাবে আঁকা হয়েছিল, তবে কলমের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যতটা বিপজ্জনক – তাদের বাবার মৃত্যুর পরে লেয়ার্ড খেতাবটি দখল করার জন্য তার দ্রুত লাফিয়ে উঠেছে।

এবং রেড জ্যাকব তার পুত্রদের প্রতি ঘৃণা করে – উভয়ই – একটি দীর্ঘ ছায়া ফেলে। তিনি গর্বিত মানুষ ছিলেন না, তবে তিনি যখন দেখেন তখন তিনি একটি ডুবে যাওয়া জাহাজটি জানতেন এবং এটি বলছে যে, মাতাল ধোঁয়াটে, তিনি এলেনকে ম্যাকেনজি নামটি সুরক্ষিত করতে সত্যই সক্ষম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

তবুও তাকে উন্নীত করার পরিবর্তে, তাকে শান্ত পুতুলের ভূমিকায় বাধ্য করা হয়েছে, পর্দার আড়ালে স্ট্রিংগুলি টানছে। তাকে তার ভাইদের অক্ষমতা নেভিগেট করা দেখে সন্তোষজনক এবং উদ্বেগজনক উভয়ই।

তারা তার ইনপুট ছাড়াই তার জীবন পরিকল্পনা করেছে, তাকে দর কষাকষির চিপে হ্রাস করেছে। প্রতিটি মিথস্ক্রিয়া চিৎকার করে বলে যে তারা তাকে কতটা মূল্য দেয় – বা প্রকাশ্যে নিয়ন্ত্রণ দখল করলে সে কী হতে পারে সে সম্পর্কে তারা কতটা ভয় পায়।

সত্যিই, আমি এই সপ্তাহে অন্যকে হত্যা করার জন্য এক ভাইকে অর্ধ-প্রত্যাশিত করেছিলাম। কলাম এবং ডগালের মধ্যে উত্তেজনা শেক্সপীয়ার মোড়ের জন্য পাকা ছিল, বিশেষত ভারসাম্যের মধ্যে ধারাবাহিকতা ঝুলন্ত ছিল।

তবে এলেনের উচ্চভূমি রাজনীতি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান জ্ঞান – এবং শান্ত অনুস্মারকগুলি যে তার পুরো পারিবারিক লাইনটি রাতারাতি মানচিত্রটি মুছে ফেলা যেতে পারে – তার পিভটকে পুরো কৌশলবিদ মোডে পরিণত করেছে।

কলাম এবং ডগাল যে মোড়কে “ভাগ” করবে তা নেতৃত্ব, প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব বিভাগকে শাসন করবে, এটি হতাশাব্যঞ্জক ছিল।

তত্ত্ব অনুসারে, এটি গ্রাউন্ডব্রেকিং। অনুশীলনে, এটি অদ্ভুতভাবে সহজ অনুভূত হয়েছিল। আমি আশা করি ক্ষোভ, প্রতিরোধ, এমনকি রক্তপাত এমনকি। পরিবর্তে, বংশটি সঙ্কুচিত হয়ে এগিয়ে চলেছে বলে মনে হয়েছিল।

সম্ভবত আমি গেম অফ থ্রোনস এবং হাউস অফ দ্য ড্রাগন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি, তবে কয়েকটি ধারালো ব্লেড ছাড়াই হাইল্যান্ডের রাজনীতি প্রায় স্বচ্ছল বোধ করে।

তবুও, এই পদক্ষেপটি এলেনকে ঘরের তীক্ষ্ণ খেলোয়াড় হিসাবে দৃ ified ় করেছে। তিনি তার ভাইদের একত্রিত হওয়ার চেয়ে ভাল পরিকল্পনা করতে পারেন, হুমকির প্রত্যাশা করতে পারেন এবং প্রয়োজনে লোকদের একত্রিত করতে পারেন। তিনি টেবিলে একটি আসন অর্জন করেছেন, এমনকি যদি তারা কখনও তার ক্রেডিট না দেয়।

এলেনকে একটি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার

আসল প্রশ্নটি হ’ল: ম্যাকেনজি উত্তরাধিকারের জন্য তিনি কতক্ষণ তার নিজের সুখকে ত্যাগ করবেন? এবং যখন সেই ধৈর্য শেষ হয়ে যায় … তিনি নির্মিত ভঙ্গুর ভারসাম্য কী হয়?

ম্যাকেনজি দুর্গের বাইরে, লর্ড লোভাত ঝড়ের মেঘের মতো লুম করে। সে শুধু বোকা নয়; তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি ভয় ও অবমাননার উপরও সাফল্য অর্জন করেন, এমনকি তাঁর নিজের ছেলের প্রতিও।

ব্রায়ানের তার বাবার ধ্রুবক বেল্টলিং দুঃখজনক, এবং খুব শীঘ্রই এটি কোনও সময় শেষ হবে না। এলেনকে রক্ষা করার জন্য ব্রায়ান তার বাবার ক্রোধের ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক এই বিষয়টি তার চরিত্র সম্পর্কে অনেক কিছু বলে – এবং এলেন সত্যই যে বিপদ সম্পর্কে রয়েছে।

তারপরে জুলিয়া রয়েছে, যার দুর্দশাগুলি আউটল্যান্ডারের উপর: আমার রক্তের রক্ত সম্ভবত সকলের মধ্যে নির্লজ্জ হতে পারে। তিনি একটি শতাব্দীতে আটকা পড়েছেন যা চাঁদের মতোই তার কাছে এলিয়েন, টিভি ইতিহাসের অন্যতম ঘৃণ্য পুরুষের অধীনে দাসত্বের জন্য বাধ্য হয়ে। তার পরিস্থিতি ইতিমধ্যে মারাত্মক, তবে ডেভিনার মর্মস্পর্শী পরামর্শ যে তিনি তার বাচ্চা এটিকে অন্ধকার অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন।

ডেভিনার উদ্দেশ্যগুলি নমনীয়। এটি কি জুলিয়ার সুস্থতার জন্য সত্যিকারের উদ্বেগ ছিল? বা এটি কেলেঙ্কারির ভয় ছিল – স্কটিশ উচ্চভূমিগুলির মধ্য দিয়ে যে ধরণের ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং লর্ড লোভাতের রাজত্বকে প্রশ্নে ফেলে দিতে পারে?

জুলিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখন খাঁটি বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত। তিনি ইতিমধ্যে দেখেছেন যে এই সময়টি কতটা নিষ্ঠুর এবং ক্ষমাযোগ্য হতে পারে এবং তিনি তার সন্তানকে রক্ষা করার আশায় এবং একদিন হেনরি এবং ক্লেয়ারে ফিরে আসার আশায় তার মূল্যবোধের বিরুদ্ধে কেটে যাওয়া পদক্ষেপগুলি তৈরি করছেন।

তবে এখানে ক্যাচ: ডেভিনা তার নিজের খেলা খেলেন। বিশ্বাস করা শক্ত যে তিনি জুলিয়াকে লর্ড লোভাতের কাছে বিক্রি করবেন না দ্বিতীয়টি তাকে উপকৃত করেছিল।

ক্লেয়ারের শাশুড়ি কি দুর্বৃত্ত হয়ে উঠবে?

যদি সে তাকে বলে যে জুলিয়া তার দাসী হওয়ার আগে গর্ভবতী ছিল, তবে জুলিয়া এখনও কল্পনাও করতে পারে না এমন তথ্যগুলিতে সেই তথ্য অস্ত্রশস্ত্র করা যেতে পারে। তাকে ভালবাসুন বা তাকে ঘৃণা করুন, ডেভিনা একজন বেঁচে আছেন-এবং উচ্চভূমিগুলিতে, এর অর্থ আনুগত্য স্ব-সংরক্ষণের পরে দ্বিতীয়।

আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের মৌসুমের রক্ত 1 পর্ব 3 এর প্রিমিয়ারের উচ্চ-অক্টেন নাটক নাও থাকতে পারে তবে এটি প্রয়োজনীয় ভিত্তি তৈরি করে। এটি নুজকে ধীরে ধীরে শক্ত করার বিষয়ে, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত কসরত যা চূড়ান্ত বিস্ফোরণগুলিকে আরও শক্ত করে তুলবে।

এলেন ম্যাকেনজি বংশের আসল শক্তি হিসাবে উদ্ভূত হচ্ছেন, জুলিয়ার পরিস্থিতি এই মুহুর্তের মধ্যে আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে, এবং লর্ড লোভাত এমন একজন ভিলেন হিসাবে রূপ নিচ্ছেন যিনি মূল আউটল্যান্ডার সিরিজের প্রতিপক্ষকে তাদের অর্থের জন্য রান দিতে পারেন।

প্রশ্নটি নয় যে কেউ বিদ্যুৎ দখল করবে কিনা – এটিই কে এটি বেঁচে থাকবে।

এলেনের স্কিমিং এবং সর্বশেষতম আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের রক্তে লেয়ার্ডে কে পরিণত হয়েছিল তার রেজোলিউশন সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

আপনি কি মনে করেন যে ডেভিনা খুব শীঘ্রই জুলিয়া বিক্রি করবে, বা আপনি কি মনে করেন যে তার ইতিমধ্যে আছে? মন্তব্যগুলি আঘাত করুন।

আউটল্যান্ডার দেখুন: অনলাইনে আমার রক্তের রক্ত



