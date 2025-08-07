আউটল্যান্ডার: দ্বৈত প্রেমের গল্পগুলির সাথে ফ্র্যাঞ্চাইজি বাড়ানোর বিষয়ে আমার রক্তের শোরুনার এবং ইপির রক্ত

যখন আউটল্যান্ডার: রক্তের রক্তের রক্তের প্রিমিয়ারগুলি আগামীকাল স্টারজে প্রিমিয়ার করে, এটি কেবল ফ্রেজার ফ্যামিলি কাহিনীকে প্রসারিত করবে না – এটি দুটি কেন্দ্রীয় প্রেমের গল্প অন্বেষণ করবে যা আগত প্রজন্মকে আকার দেয়।
প্রিকোয়েল জেমি ফ্রেজারের বাবা -মা, এলেন ম্যাকেনজি (হ্যারিয়েট স্লেটার) এবং ব্রায়ান ফ্রেজার (জেমি রায়), পাশাপাশি ক্লেয়ারের বাবা -মা জুলিয়া মোরিস্টন (হার্মিওন করফিল্ড) এবং হেনরি বিউচ্যাম্প (জেরেমি ইরভাইন) এর গল্পগুলি বলে।
আমি শোরনার ম্যাথিউ বি। রবার্টস এবং এক্সিকিউটিভ প্রযোজক মেরিল ডেভিসের সাথে সিরিজের সময় সম্পর্কে কথা বলেছি, তারা কীভাবে দ্বৈত রোম্যান্সকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছিল এবং আউটল্যান্ডার ইউনিভার্সে একটি নতুন অধ্যায় তৈরি করতে কী নিয়েছিল যা এটি নিজেরাই দাঁড়াতে পারে।
রবার্টস ব্যাখ্যা করেছিলেন যে আমার রক্তের রক্ত পুরোপুরি সময়সীমা অনুভব করতে পারে, তবে প্রকল্পটি বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করছিল।
“আমি বেশ কিছুক্ষণ আগে এটি তৈরি করেছিলাম, তবে আমি মনে করি পৃথিবী এটি তৈরি করার পথে এসেছিল। বিশ্বের সমস্ত কিছু না ঘটলে এটি অনেক আগেই বেরিয়ে আসতে পারে।
“যদিও আমি এখন সময়সীমাটি আনন্দিত, যদিও আমি মনে করি সমস্ত তারা সারিবদ্ধ হয়েছে It এটি সত্যই আমাদের আটটি মরসুমের মধ্য দিয়ে যেতে সহায়তা করেছিল।
আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের রক্ত প্রযোজনা কর্মীদের কাজ করে রেখেছিল
“এবং আমি এটি একটি সৃজনশীল অর্থে বোঝাতে চাইছি না – আমি বোঝাতে চাইছি যে এটি একটি সংবেদনশীল অর্থে। এমনকি আউটল্যান্ডারের কিছু অভিনেতার জন্যও আমি জানি যে স্যাম উল্লেখ করেছে যে এটি চালিয়ে যাচ্ছে তা জেনে আমরা কেবল স্টুডিওটি বন্ধ করে দেব না … এটি তাকে আবেগগতভাবে সহায়তা করেছিল। এটি মারিলকে এবং আমি প্রচুর সাহায্য করেছিল।”
ডেভিসের জন্য, টাইমিংয়ের অর্থ পর্দার পিছনের লোকদের জন্য স্থিতিশীলতাও।
“আমাদের ক্রুরা ফিরে আসতে পারে এবং বিশাল বিরতি না পেয়ে এবং তাদের কাজ করে এবং পরিবারকে একসাথে রাখতে পারে তা জানতে আমি স্বার্থপরভাবেও খুব সহায়ক ছিল বলে মনে করি।”
সম্পূর্ণ নতুন কাস্টের সাথে একটি নতুন সিরিজ তৈরি করা – প্রিয় বিশ্বের কাছে সত্য থাকার সময় – কোনও ছোট কীর্তি ছিল না।
“আমি মিথ্যা বলব না। এটা খুব ভয়ঙ্কর ছিল,” ডেভিস স্বীকার করেছিলেন। “আমরা সত্যিই এমন লোকদের কাস্ট করতে চেয়েছিলাম যাদের কিছু স্পার্ক ছিল বা সম্ভবত মূল চরিত্রগুলির চেহারা রয়েছে, তবে তাদের নিজস্ব জিনিসগুলি টেবিলে নিয়ে এসেছি।
“আমি বলতে চাই, সামগ্রিকভাবে, সবাই আশ্চর্যজনক অভিনয় চপস নিয়ে টেবিলে এসেছিল That’s
কিছু ing ালাই পছন্দগুলি নির্ধারিত অনুভূত।
“আপনি জেমি রায়ের দিকে তাকান … এটি মনে হয় এটি বোঝানো হয়েছিল। তাঁর নাম জেমি ব্রায়ান রায় – তাঁর মাঝের নামটি চরিত্র – এবং জেমি রায় আউটল্যান্ডারের জেমস ফ্রেজারের জন্য একটি ছদ্মনাম। এটি কেবল সেখানে তারকাদের সাথে একত্রিত হয়েছে বলে মনে হয়েছিল। এবং তিনি তার নিজের তৈরি করেছেন, তবে তিনি তার নিজের তৈরি করেছেন, তবে তিনি তার নিজের তৈরি করেছেন, তবে তিনি তার নিজের তৈরি করেছেন।”
দুটি প্রেমের গল্প ভারসাম্য
এলেন এবং ব্রায়ানের পাশাপাশি হেনরি এবং জুলিয়ার সম্পর্ক উদ্ভূত হওয়ার সাথে সাথে রবার্টস জানতেন যে প্রতিটি রোম্যান্সকে নিজেরাই দাঁড়াতে দেওয়ার সময় আখ্যানটি ভারসাম্য বোধ করতে হয়েছিল।
“আমি প্রথমে এটি অনুভব করতে চেয়েছিলাম যে আপনি উভয় বিবরণ সমানভাবে পাচ্ছেন,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
“চরিত্রগুলি আন্তঃনির্মিত হবে, তবে তারা সর্বদা ইন্টারঅ্যাক্ট করবে না Their তাদের গল্পগুলি মাঝে মাঝে একসাথে এবং কখনও কখনও আলাদা হয়ে যায় each প্রতিটি দম্পতি তাদের নিজস্ব গল্পটি আশ্চর্যজনকভাবে বহন করে এবং শোতে তাদের পৃথক আর্কসও রয়েছে।
“পুরো পোশাকটি দুর্দান্ত। আমি মনে করি লোকেরা কাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে তা সিদ্ধান্ত নিতে লোকেরা খুব কষ্ট পাবে।”
ডেভিস রাজি। “তাদের উভয়েরই আলাদা স্বাদ রয়েছে They তারা একই যাত্রায় নেই They তাদের উভয়েরই আলাদা অনুভূতি রয়েছে এবং লেখকরা তাদের সেভাবে আলাদা করতে এবং তাদের অনন্যভাবে সতেজ বোধ করতে সক্ষম করেছেন।”
আউটল্যান্ডারের সাথে: আমার রক্তের রক্ত ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মরসুমের জন্য নতুন করে তৈরি হয়েছে, ভক্তরা বছরের পর বছর গল্প বলার অপেক্ষায় থাকতে পারেন যা কেবল জেমি এবং ক্লেয়ারের উত্তরাধিকারকে সম্মান করে না, তবে এর মূল অংশে দুটি মহাকাব্য রোম্যান্স দিয়ে আউটল্যান্ডার বিশ্বকে প্রসারিত করে।
