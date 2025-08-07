‘আউট, আবেল’, ‘পুরো মাথা, খালি ডায়াপার’

ভক্তরা অ্যালিয়ানজ পার্কের সামনে ট্র্যাকগুলি প্রসারিত করে এবং কোচের প্রস্থান প্রয়োজন
করিন্থীয়দের কাছে পরাজয় যার ফলে ব্রাজিলিয়ান কাপ থেকে পামিরাস নির্মূল করা হয়েছিল, আলিয়ানজ পার্কের মধ্যে এবং স্টেডিয়ামের বাইরে ভক্তদের কাছ থেকে বিক্ষোভকে অনুপ্রাণিত করেছিল। অভিশাপ পরে আবেল ফেরেরিরা, লীলা পেরেইরা এবং অভিনেতার একটি যথেষ্ট অংশ, সংগঠিত মাঞ্চা আলভিভার্ডের সদস্যরা পামিমেরেন্সের সদস্যরা এই কাস্টের সমালোচনা করে এবং কোচের প্রস্থান দাবি করার জন্য আখড়ার সামনে ব্যানার বাড়িয়েছিলেন।
ভক্তরা অভিনেতাদের সমালোচনা করার জন্য আবেল ফেরেরির বিখ্যাত মন্ত্র “কোল্ড হেড, হট হার্ট” পরেছিলেন: “খালি মাথা, পূর্ণ ডায়াপার, ক্যাগো টিম,” তারা ট্র্যাকটিতে লিখেছিল।
কোচকে আরেকটি বার্তা নির্দেশিত হয়েছিল: “বাইরে, আবেল”, ভক্তদের আকাঙ্ক্ষাকে আরও জোরদার করে যে তিনি ক্লাবটিকে কোচ ছেড়ে চলে যান, স্ট্যান্ডগুলিতেও অভিশাপ দিয়েছিলেন। ভক্তদের অন্যান্য লক্ষ্যগুলি হলেন রাষ্ট্রপতি লায়লা পেরেইরা এবং পরিচালক অ্যান্ডারসন ব্যারোস: “অস্তিত্বহীন রাষ্ট্রপতি, অযোগ্য বোর্ড।”
কাস্ট, সভাপতি, পরিচালক এবং প্রযুক্তিবিদকে ক্লাসিকের আগেই অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যার ফলাফল ডার্বির শেষ মুহুর্তে আরও জোরালো প্রতিবাদকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভিড়ের কিছু অংশ অ্যালিয়ানজ পার্ক স্ট্যান্ড ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়, সংগঠিত ভক্তরা ধারাবাহিক অভিশাপগুলি উচ্চারণ করে। তদতিরিক্ত, তারা লাইনআপে প্রতিটি খেলোয়াড়ের কাছে পৃথকভাবে গেয়েছিল, নাম অনুসারে, অপরাধ সহ।
“আরে, লায়লা, আপনার গাধা, এই দলটিকে নিয়ে যান এবং পি … যা জন্ম দিয়েছেন,” এই নেতা পামেমিরেন্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ভক্তদের চিৎকার করেছিলেন, যিনি বাজারে অভিনয়ের অভাবের জন্য ব্যাপক সমালোচিত হওয়ার পরে এই মৌসুমে $ 500 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি শক্তিশালীকরণে ব্যয় করেছিলেন। ক্লাবের ক্লাবের প্রধান ব্যারোসকেও লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।
এমনকি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্লাবের জন্য খেতাব অর্জনকারী কোচ আবেল ফেরেরেইও ভক্তদের দ্বারা ব্যাপকভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। “আবেল, চুনে যান …. পামিরাস আপনার দরকার নেই,” পাম গাছগুলিও গেয়েছিল: “আরে, আবেল, এটি সি তে নিয়ে যাবে …”।
এমনকি সমালোচনার পরেও এটি ভোগাচ্ছে, পর্তুগিজরা সাধারণত এই বুধবারের মতো ভোঁতা হামলার লক্ষ্য নয়। অনুরূপ প্রতিক্রিয়া, তবে তেমন তীব্র নয়, দেখা গিয়েছিল যখন পাম্মিরাস গত বছর বোটাফোগোর কাছে 3-1-এর কাছে হেরে গিয়েছিল এবং ব্রাসিলিরিওর নেতৃত্ব হারিয়েছিল। সেই সময়, কোচকে নির্দেশিত “বোবা” সম্পর্কে চিৎকার শোনা গেল।
“এটি নরম নয়, গ্রীষ্মে কেবল নিউটেলা খেলছে” এবং “লজ্জা, নির্লজ্জ দল” সংযোজনগুলিতে শোনা অন্য শব্দ ছিল। তারপরে তারা প্রতিটি খেলোয়াড়কে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ধৃত করতে শুরু করে। তারা একটি নাম বলেছিল এবং পুনরাবৃত্তি করেছে, “যান এটি সি তে নিয়ে যান …”