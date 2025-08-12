আউস বনাম এসএ ড্রিম 11 পূর্বাভাস আজ ম্যাচ 2 য় টি -টোয়েন্টি অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টি -20 আই সিরিজ 2025

ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি একাদশ টিপস এবং অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টি -টোয়েন্টি সিরিজ 2025 এর 2 য় টি -টোয়েন্টির জন্য গাইড এবং ডারউইনে খেলতে হবে আউস বনাম এসএ এর মধ্যে।
টিম ডেভিড ওয়েস্ট ইন্ডিজ ট্যুর থেকে তার ফর্মটি বহন করেছিলেন এবং অস্ট্রেলিয়াকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টি -টোয়েন্টি জিততে সহায়তা করেছিলেন। মিচেল মার্শ-নেতৃত্বাধীন দলটি একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতির সাথে খেলতে চেয়েছিল, যা তাদের প্রথম খেলায় কিছুটা হলেও সহায়তা করেছিল।
গেমটি প্রথম পাওয়ার প্লেতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যেখানে উভয় দলেরই প্রায় 30 রান পার্থক্য ছিল এবং এখন ফোকাসটি দ্বিতীয় টি -টোয়েন্টিতে পরিণত হয়েছে, যা মঙ্গলবার মারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে খেলা হবে।
দক্ষিণ আফ্রিকা 120/3 এ ভাল অবস্থানে ছিল, তবে তারা মাত্র তিন রানের জন্য চারটি উইকেট হারিয়েছে। এটি তাদের অনভিজ্ঞ মিডল অর্ডার উন্মোচিত করেছে। অস্ট্রেলিয়া ১৩ টি ছক্কা মারল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা মাত্র দুটি হিট করেছে, যা শেষ পর্যন্ত এই পার্থক্য তৈরি করেছিল। এই অস্ট্রেলিয়ান পক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রোটিয়াদের ব্যাটিং গ্রুপের কাছ থেকে ভাল অবদান প্রয়োজন।
আউস বনাম: ম্যাচের বিশদ
ম্যাচ: অস্ট্রেলিয়া (এউএস) বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা (এসএ), ২ য় টি -টোয়েন্টি, অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টি -টোয়েন্টি সিরিজ 2025
ম্যাচের তারিখ: আগস্ট 12, 2025 (মঙ্গলবার)
সময়: 2:45 অপরাহ্ন (ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড সময়) / 09:15 এএম জিএমটি / 6:45 পিএম লোকাল
ভেন্যু: মারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ড, ডারউইন
আউস বনাম: মাথা থেকে মাথা: আউস (18) -স্যা (8)
২ 26 টি টি -টোয়েন্টির মধ্যে অস্ট্রেলিয়া এখন এখন পর্যন্ত প্রোটিয়াদের বিপক্ষে 18 টি ম্যাচ জিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা আটটি খেলায় জয় রেকর্ড করেছে।
আউস বনাম: আবহাওয়া প্রতিবেদন
আবহাওয়ার পরিস্থিতি পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল হবে, সন্ধ্যায় তাপমাত্রা প্রায় 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নির্ধারিত ম্যাচের সময়টির সময় আর্দ্রতা 55 থেকে 60 শতাংশের মধ্যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়।
আউস বনাম: পিচ রিপোর্ট
মারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সবকিছু ছিল। ব্যাটাররা উইকেটের গতি উপভোগ করেছিল এবং বর্গক্ষেত্রের সীমানা বড় নয়। যাইহোক, কিছু বল কম রেখেছিল এবং দ্বিতীয় ইনিংসে পরিবর্তনশীল বাউন্স এটিকে তাড়া করা চ্যালেঞ্জিং করে তুলবে। তবে এটি ব্যাট করার জন্য একটি ভাল ভেন্যু।
আউস বনাম: পূর্বাভাস xis:
অস্ট্রেলিয়া: ট্র্যাভিস হেড, মিচেল মার্শ (সি), জোশ ইংলিস (ডাব্লু কে), টিম ডেভিড, ক্যামেরন গ্রিন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মিচেল ওভেন, বেন বামশুইস, নাথান এলিস, অ্যাডাম জাম্পা, জোশ হ্যাজলউড, জোশ হ্যাজলউড
দক্ষিণ আফ্রিকা: লুয়ান-ড্রে প্রিটোরিয়াস, আইডেন মার্ক্রাম (সি), রায়ান রিকেলটন (ডব্লিউ কে), দেওয়াল্ড ব্রেভিস, ত্রিস্তান স্টাবস, জর্জ লিন্ডে, কর্বিন বোশ, সেনুরান মুথুসামি, কগিসো রাবাদা, কুইনা মাফাকা, লুঙ্গি নাগিদা
প্রস্তাবিত ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি টিম নং 1 আউস বনাম এসএ ড্রিম 11:
উইকেট-রক্ষক: রায়ান রিকেলটন
ব্যাটার: মিচেল মার্শ, আইডেন মার্ক্রাম, ট্র্যাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, ত্রিস্তান স্টাবস
অলরাউন্ডার: গ্লেন ম্যাক্সওয়েল
বোলার: বেন দ্বারশুইস, জোশ হ্যাজলউড, মালা, কাগিসো রাব্বদা
ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: মিচেল মার্শ || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: কাগিসো রাবাদা
ভাইস-ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: আইডেন মার্ক্রাম || ভাইস-ক্যাপ্টেন দ্বিতীয়-পছন্দ: জোশ হ্যাজলউড
প্রস্তাবিত ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি টিম নং 2 এউএস বনাম এসএ ড্রিম 11:
উইকেট-রক্ষক: জোশ ইংলিস, রায়ান রিকেলটন
ব্যাটার: আইডেন মার্ক্রাম, ট্র্যাভিস হেড, টিম ডেভিড, ক্যামেরন গ্রিন
অলরাউন্ডাররা: জর্জ লিন্ডে, কর্বিন বোশ
বোলার: জোশ হ্যাজলউড, কাগিসো রাবাদা, বেন বামশুইস
ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: রায়ান রিকেলটন || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: জোশ ইংলিস
ভাইস-ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: ক্যামেরন সবুজ || ভাইস-ক্যাপ্টেন দ্বিতীয়-পছন্দ: ট্র্যাভিস হেড
আউস বনাম এসএ: ড্রিম 11 পূর্বাভাস – কে জিতবে?
দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের ব্যাটিং লাইন আপের সাথে কিছুটা দুর্বল, যখন অস্ট্রেলিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি এবং পাওয়ার-হিটিং ক্ষমতা তাদের একটি বিশাল প্রান্ত দেয় এবং তারা এই খেলাটি জিততে পছন্দ করবে।
কে প্রথম আউস বনাম এসএ টি -টোয়েন্টি জিতেছে?
অস্ট্রেলিয়া প্রথম আউস বনাম এসএ টি -টোয়েন্টি জিতেছে।
দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় টি -টোয়েন্টিটি কখন খেলা হবে?
দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় টি -টোয়েন্টি 12 ই আগস্ট ডারউইনের মারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে খেলা হবে।
