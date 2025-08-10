আউস বনাম এসএ ড্রিম 11 পূর্বাভাস আজ ম্যাচ 1 ম টি -টোয়েন্টি অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টি -20 আই সিরিজ 2025

ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি একাদশ টিপস এবং অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টি -টোয়েন্টি সিরিজ 2025 এর মধ্যে প্রথম টি -টোয়েন্টির জন্য ডারউইনে খেলতে হবে আউস বনাম এসএ এর মধ্যে গাইড।
আমরা একটি হাই-প্রোফাইল সিরিজের জন্য রয়েছি কারণ দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার সাথে শিং লক করবে। রবিবার (10 আগস্ট) ডারউইনের মারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে এই পদক্ষেপটি শুরু হবে। আইডেন মার্ক্রাম দর্শনার্থীদের নেতৃত্ব দেবেন, এবং মিচেল মার্শ হোম দলের অধিনায়ক করবেন।
সমস্ত বড় বন্দুক দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য তাদের প্রত্যাবর্তন করছে। কাগিসো রাবাদা বোলিং ইউনিটের নেতৃত্ব দেবেন। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য বিশ্রাম নেওয়া বিস্ফোরক ওপেনার ট্র্যাভিস হেড এবং স্পিডস্টার জোশ হ্যাজলউডের প্রত্যাবর্তন দেখতে পাবে।
এটি দুটি পাওয়ার হাউসগুলির মধ্যে একটি দুর্দান্ত লড়াই হতে চলেছে, যারা বছরের পর বছর ধরে ফর্ম্যাটগুলিতে সর্বদা পেরেক-কামড়ানো এনকাউন্টার তৈরি করেছে। এখানে একটি জয় বিরোধীদের উপর একটি প্রান্ত দেবে এবং উভয় দলই এটি পাওয়ার জন্য সবকিছু দেবে।
আউস বনাম: ম্যাচের বিশদ
ম্যাচ: অস্ট্রেলিয়া (এউএস) বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা (এসএ), প্রথম টি -টোয়েন্টি, অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টি -টোয়েন্টি সিরিজ 2025
ম্যাচের তারিখ: আগস্ট 10, 2025 (রবিবার)
সময়: 2:45 অপরাহ্ন (ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড সময়) / 09:15 এএম জিএমটি / 6:45 পিএম লোকাল
ভেন্যু: মারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ড, ডারউইন
আউস বনাম: মাথা থেকে মাথা: আউস (17) -স্যা (8)
টি -টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বেশ ভাল রেকর্ড রয়েছে। তারা দুজনের মধ্যে খেলা 25 টির মধ্যে 17 টি ম্যাচ জিতেছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মোট আটটি জয় রয়েছে।
আউস বনাম: আবহাওয়া প্রতিবেদন
রবিবার সন্ধ্যায় একটি প্রত্যাশিত মেঘের কভার রয়েছে, তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত যেতে পারে। নির্ধারিত সময়ে প্রত্যাশিত আর্দ্রতা 40 শতাংশে হবে।
আউস বনাম: পিচ রিপোর্ট
মারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডটি ঘরোয়া পর্যায়ে ম্যাচগুলি হোস্ট করতে ব্যবহৃত হয় এবং এটি একটি ভাল ব্যাটিং উইকেট হয়ে গেছে। সবুজ শীর্ষ পেসারদের পৃষ্ঠ থেকে সহায়তা পেতে সহায়তা করে তবে সংক্ষিপ্ত সীমানা এবং ফাস্ট আউটফিল্ড এটিকে কিছুটা সমান করে তোলে।
আউস বনাম: পূর্বাভাস xis:
অস্ট্রেলিয়া: মিচেল মার্শ (সি), ট্র্যাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, জোশ ইংলিস (ডব্লিউ কে), টিম ডেভিড, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মিচেল ওভেন, বেন বামশুইস, নাথান এলিস, অ্যাডাম জাম্প, জোশ হ্যাজলউড
দক্ষিণ আফ্রিকা: লুয়ান-ড্র্রে প্রিটোরিয়াস (ডাব্লুসি), রায়ান রিকেলটন, রাসি ভ্যান ডার ডুসেন, আইডেন মার্ক্রাম (সি), ত্রিস্তান স্টাবস, দেওয়াল্ড ব্রেভিস, কর্বিন বোশ, জর্জ লিন্ডে, কাগগিসো রাবাদা, লুঙ্গি নাগিদি, নন্দ্রি বার্গি, নন্দ্রি বার্গি
প্রস্তাবিত ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি টিম নং 1 আউস বনাম এসএ ড্রিম 11:
উইকেট-রক্ষক: জোশ ইংলিস, রায়ান রিকেলটন
ব্যাটার: মিচেল মার্শ, আইডেন মার্ক্রাম, ট্র্যাভিস হেড, দেওয়াল্ড ব্রেভিস
অলরাউন্ডাররা: গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, কর্বিন বোশ, মিচেল ওভেন
বোলার: অ্যাডাম জাম্পা, কাগিসো রাবাদা
ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: জোশ ইংলিস || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: মিচেল মার্শ
ভাইস-ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: রায়ান রিকেলটন || ভাইস-ক্যাপ্টেন দ্বিতীয়-পছন্দ: দেওয়াল্ড ব্রেভিস
প্রস্তাবিত ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি টিম নং 2 এউএস বনাম এসএ ড্রিম 11:
উইকেট-রক্ষক: জোশ ইংলিস, রায়ান রিকেলটন
ব্যাটার: মিচেল মার্শ, আইডেন মার্ক্রাম, ট্র্যাভিস হেড, দেওয়াল্ড ব্রেভিস, ক্যামেরন গ্রিন
অলরাউন্ডাররা: গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, কর্বিন বোশ
বোলার: জোশ হ্যাজলউড, রাবদা কাগিসো
ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: ট্র্যাভিস হেড || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: ক্যামেরন গ্রিন
ভাইস-ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: আইডেন মার্ক্রাম || ভাইস-ক্যাপ্টেন দ্বিতীয়-পছন্দ: গ্লেন ম্যাক্সওয়েল
আউস বনাম এসএ: ড্রিম 11 পূর্বাভাস – কে জিতবে?
অস্ট্রেলিয়ার তাদের ব্যাটিং ইউনিটে যে অভিজ্ঞতা রয়েছে তার সাথে একটি বিশাল প্রান্ত থাকবে। দক্ষিণ আফ্রিকার কিছুটা অনভিজ্ঞ মিডল অর্ডার রয়েছে। এজন্য আমরা প্রথম খেলাটি জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়াকে তাদের নিজস্ব পরিস্থিতিতে ফিরিয়ে দিয়েছি।
আউস বনাম এসএ টি -টোয়েন্টি সিরিজ কখন শুরু হবে?
আউস বনাম এসএ টি -টোয়েন্টি সিরিজটি 10 আগস্ট থেকে শুরু হবে।
অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে প্রথম টি -টোয়েন্টিটি কোথায় হবে?
অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে প্রথম টি -টোয়েন্টিটি ডারউইনের মারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে খেলা হবে।
