আকওয়া ইবম পুলিশ বুস্ট সশস্ত্র ডাকাতি সিন্ডিকেট, সাতকে গ্রেপ্তার

আকওয়া ইবম রাজ্য পুলিশ কমান্ড সফলভাবে ইকোট ওসং গ্রামে, ওবোট আখারা স্থানীয় সরকার অঞ্চলে একটি সশস্ত্র ডাকাতদের আস্তানাগুলিতে অভিযান চালিয়েছে।
সাতজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যারা ইকোট একপেন এবং এর পরিবেশের বাসিন্দাদের সন্ত্রাসীদের জন্য দায়বদ্ধ বলে অভিযোগ করেছেন।
শনিবার কমান্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা, উপ -পুলিশ সুপার (ডিএসপি) টিমফোন জনের এক বিবৃতিতে এই অভিযানটি প্রকাশ করা হয়েছিল।
ডিএসপি জনের মতে, আস্তানাটি একটি মন্দির হিসাবেও কাজ করেছিল যেখানে সন্দেহভাজনরা অপরাধমূলক কার্যক্রম চালানোর আগে নিজেকে শক্তিশালী করেছিল।
এই অভিযানটি একটি বান্ধব ছিনতাইয়ের সময় একজন ডাকাতকে নিরপেক্ষকরণ এবং আইএমও রাজ্যে লুকিয়ে থাকা গ্যাং নেতার গ্রেপ্তারের পরে, যার স্বীকারোক্তি পুলিশকে গোপনে নিয়ে যায়।
ডিএসপি জন বলেছেন, “অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের একটি বড় ক্র্যাকডাউনে আমরা একটি কুখ্যাত সশস্ত্র ডাকাতি সিন্ডিকেটকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি ইকোট একপেন এবং পরিবেশকে সন্ত্রস্ত করে।”
“এই অঞ্চলে শান্তি ও সুরক্ষা ফিরিয়ে আনার আমাদের চলমান প্রচেষ্টার অংশ।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “সন্দেহভাজনরা তাদের কার্যক্রমের আগে আধ্যাত্মিক সুরক্ষা চাইতে মাজারটি ব্যবহার করেছিল, তবে অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার আমাদের প্রতিশ্রুতি অটল রয়ে গেছে।”
গ্রেপ্তার হওয়া সন্দেহভাজনদের মধ্যে রয়েছে ডেভিড এফিয়েনগ সিলাস ওরফে “ডেভিডো” (২৯), এটিডো উদো লাজারাস (২ 26), এটিমবুক বৃহস্পতিবার উদোফিয়া (২৫), আইএমই এফিয়েনগ সিলাস ওরফে “উদো ডক্টর” (২ 27), জোসেফ জনসন (৩১), এনডিজ সলোমন জন (৩২) এবং ইউডি এফআইএফএইওএন (৩২) এবং ইউডি এফআইএফএইওএন (৩২) এবং ইউডিএফইওপি (৩২) এবং।
অভিযানের সময় উদ্ধার করা আইটেমগুলির মধ্যে একটি স্থানীয়ভাবে তৈরি ডাবল-ব্যারেল বন্দুক, লাইভ একে -47 গোলাবারুদ, মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোন, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর ক্যাপ, সন্দেহভাজন কবজ এবং স্থানীয় সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত তরল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ডিএসপি জন উপসংহারে বলেছিলেন, “তদন্ত চলছে, এবং আমরা স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করার জন্য এই সিন্ডিকেটের অন্যান্য সমস্ত সদস্যকে এখনও গ্রেপ্তার করতে দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ।”