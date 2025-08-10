আকপাবিও প্রাক্তন পিডিপি চেয়ার, অডু ওগবেহে শোক করেছেন

সিনেটের সভাপতি, সিনেটর গডসুইল আকপাবিও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদু বুহারির প্রথম মেয়াদ এবং পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) প্রাক্তন চেয়ারম্যানের অধীনে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী এবং চিফ অডি ওগবেহের মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
আকপাবিও, মিডিয়া ও প্রচার সম্পর্কিত তাঁর বিশেষ উপদেষ্টার মাধ্যমে এক বিবৃতিতে মাননীয়। এসেম আইবোহ, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রয়াত প্রাক্তন যোগাযোগ মন্ত্রীর একজন বিশিষ্ট নাইজেরিয়ান হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যা সেবা ও অখণ্ডতার জীবনযাপন করেছিল।
“এটা অত্যন্ত দুঃখের সাথেই আমি চিফ অডু ওগবেহ, একজন বিশিষ্ট প্রবীণ রাষ্ট্রপতি এবং একজন নিবেদিত সরকারী কর্মচারীকে পাস করার খবর পেয়েছি। চিফ ওগবেহ আমাদের জাতির বিকাশের প্রতি সেবা, অখণ্ডতা এবং প্রতিশ্রুতির জীবনযাপন করেছিলেন।
“বিভিন্ন প্রশাসনের অধীনে দু’বারের মন্ত্রী হিসাবে, পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) প্রাক্তন চেয়ারম্যান, কৃষিক্ষেত্র, পল্লী উন্নয়ন এবং দেশ গঠনে অবদানকে আগত কয়েক বছর ধরে স্মরণ করা হবে।
“চিফ অডি ওগবেহ ছিলেন একটি বৌদ্ধিক স্টোর হাউস, যার সেবার উত্তরাধিকার এবং নাইজেরিয়ার প্রতি উত্সর্গের তাঁর চরিত্র এবং জনসেবার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার প্রমাণ। আমরা তাকে খুব মিস করব।
“আমার পরিবার, উপাদান এবং দশম সিনেটের পক্ষে, আমি চিফ অডু ওগবেহ, তার বন্ধু, রাজনৈতিক সহযোগী এবং বেনু স্টেটের জনগণ ও সরকার পাশাপাশি আমাদের দুর্দান্ত দল, অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি) এর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।
আমি প্রার্থনা করি যে সর্বশক্তিমান God শ্বর পরিবারকে এই বেদনাদায়ক ক্ষতি সহ্য করার জন্য ধৈর্য দান করেন এবং তাঁর আত্মা চিরকাল God শ্বরের প্রতি অনুগ্রহ পেতে পারেন।