আকপাবিও লন্ডনের ছুটির পরে নাইজেরিয়ায় ফিরে আসে

সিনেটের রাষ্ট্রপতি গডসুইল আকপাবিও সোমবার সকালে লন্ডনে ছুটি কাটানোর পরে নাইজেরিয়ায় ফিরে আসেন।
আকপাবিও 29 জুলাই থেকে 31 জুলাইয়ের মধ্যে জেনেভাতে সংসদ স্পিকারদের ষষ্ঠ বিশ্ব সম্মেলনে নাইজেরিয়ান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তবে ছুটিতে লন্ডনে চলে যান।
লন্ডনে থাকাকালীন তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সিনেটে বন্ধ মিত্ররা তবে গুজবটি সরিয়ে দিয়েছেন যে তিনি সুস্বাস্থ্যের মধ্যে রয়েছেন।
সেনেট সভাপতি, যিনি সকাল চারটায় নামদী আজিকিওয়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসেছিলেন, তিনি সিনেটর এবং সহযোগী দ্বারা রাষ্ট্রপতি শাখায় গ্রহণ করেছিলেন।
আগমনের সময় সাংবাদিকদের কাছ থেকে প্রশ্নগুলি ফিল্ডিং করা, আকপাবিও নাইজেরিয়ানদের পুনরায় শুরু করার বিষয়ে আইনী ব্যস্ততার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
“এর মতো কিছুই নেই I
তিনি জেনেভায় আন্তর্জাতিক সংসদীয় ইউনিয়নে একটি শক্তিশালী নাইজেরিয়ান প্রতিনিধি দলের উপস্থিতিকে আরও ন্যায়সঙ্গত করেছিলেন, গণতান্ত্রিক প্রশাসনের আরও বেশি ডেরাইভেটিভ এবং সরকারের অন্যান্য অস্ত্রের সাথে কার্যকর সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন।
আন্তঃ সংসদীয় ইউনিয়নের ১৪৮ তম বিধানসভায় এবং সম্পর্কিত সভাগুলিতে বক্তব্য রেখেছিলেন আকপাবিও বলেছেন যে সংসদীয় কূটনীতি বিশ্বে শান্তি অর্জন এবং দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
তিনি সংসদীয় কূটনীতিতে আরও অগ্রগতির আহ্বান জানিয়ে উল্লেখ করেছেন যে নাইজেরিয়ান সংসদ ধারণাটি অনুসন্ধান করেছে এবং অগণিত সাফল্য অর্জন করেছে, তবুও আরও কিছু করা যেতে পারে।
তিনি বলেন, নাইজেরিয়ার সংসদ মেরুকরণ রোধে এবং আইন দ্বারা শান্তি নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ”
আইনসভা কার্য ছাড়াও তিনি বলেন, সংসদটিও “বেসরকারী সংস্থা ও সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব মোকাবেলায় মধ্যস্থতা নিয়োগ করে, পাশাপাশি শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সাথে জড়িত বিরোধগুলিও।”
তাঁর নেতৃত্বে দশম জাতীয় পরিষদের অগ্রগতি এবং উদ্যোগগুলি ভাগ করে, তিনি বলেছিলেন, “বিশ্বের পক্ষে সকলের জন্য আরও ভাল ভবিষ্যতের গঠনে সম্মিলিত কণ্ঠের শক্তি স্বীকৃতি দেওয়া বিশ্বের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, কারণ এটি ইতিহাসের একটি সমালোচনামূলক মুহুর্তে রয়েছে।
“আমরা ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে দাঁড়িয়েছি, এমন একটি ছেদ যেখানে আমরা যে পছন্দ করি এবং আমরা যে শব্দগুলি বলি তা স্থির সংকটে একটি বিশ্বের ভবিষ্যতকে ইতিবাচকভাবে রূপ দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে,” তিনি বিধানসভায় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন।